كريم لبان الذكر والأرز الساحر لشد وتفتيح البشرة والجسم وسر مفعولة المعجزه لبشرة كالاميرات

كريم لبان الذكر والأرز الساحر لشد وتفتيح البشرة والجسم ، لبان الذكر من ضمن المواد الطبيعية التي دائما نقوم باستخدامها لكي نحصل على تنعيم وترطيب للبشرة، وتفتيح البشرة، وتنعيمها والتخلص من الترهلات التي تتواجد فيها اضافة الى ذلك يتميز ايضا، الارز المطحون أنه ماسك طبيعي نقوم باستخدام وبشكل دائم لكي نحصل على وجه خالي من الحبوب والهالات السوداء، وكل هذا سوف نستفيد منه بشكل كبير لذا قومى بتحضيره من داخل المنزل على شكل كريم ممتاز فتابعونا من خلال موقع ثقفنى.

يعمل هذا الماسك على التقليل من الالتهابات التي تتواجد في البشرة وتسبب احمرار نتيجة التأثر بأشعة الشمس الفوق بنفسجية.

هذا الماسك قد يعالج حب الشباب كما يقضي ايضا على مرض الأكزيما.

ويساعد على تنقية البشرة والتخلص من المسام الواسعة.

يمنع احمرار الوجه ايضا عند استخدامه بشكل دائم.

يعمل على شد البشرة كما يخلص البشرة من جميع الشوائب التي تتواجد فيها.

تخلصي من الدهون التي تتواجد في البشرة، ويقضي هذا الماسك على البقع السوداء.

ثلاث ملاعق من الأرز المطحون.

ملعقتين من اللبان الذكر المطحون

ملعقتين من عصير البنجر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

أولا يجب أن نقوم بخلط الارز المطحون مع لبان الذكر المطحون، فهو لديه فعالية قوية عند اضافة ايضا كمية قليلة من عصير الليمون.

ثم نضيف اليها البنجر مع إضافة زيت جوز الهند.

يخلط جميع المكونات بشكل جيد.

يجب أن نستخدم الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي.

نبدأ بتطبيق هذه الوصفة على البشرة وجميع الاماكن الداكنة فى الجسم.

انتظري يا عزيزتي لمدة ربع ساعه ثم قومي بمسح بشرتك جيدا.

ملعقة عسل

ملعقة من ماء لبان الذكر.

حليب جوز الهند.

الأرز المطحون