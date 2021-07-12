لكل عشاق السينما واللي بالنسبة لهم هي خروجة اساسية في العيد ، النهاردة جمعنالكم قائمة افلام عيد الاضحى ل 2021 ، واللي في منها افلام نزلت بالفعل وبدأ عرضها من ايام ومكملة للعيد.

قائمة افلام عيد الاضحى:

1- فيلم مش أنا:

فيلم مش أنا من الافلام اللي بدأ عرضها بالفعل وحقق نجاح كبير من بداية عرضه لحد دلوقتي ومكمل لعيد الاضحى ، وبتدور احداثه حوالين شاب بيصاب بحالة غريبة بتخليه يفقد السيطرة على ايده ، وده مع الوقت بيسبب له كتير من المواقف الصعبة والمحرجة ، وكل اللي حواليه بيرفض يصدق حالته.

الفيلم من بطولة تامر حسني, حلا شيحا, ماجد الكدواني, سوسن بدر, حجاج عبد العظيم, فايز المالكي ، ومن تأليف تامر حسني ، واخراج سارة وفيق.

2- فيلم موسى:

من ابرز افلام عيد الاضحى ، واللي تم تأجيل عرضه اكتر من مره بسبب فيروس كورونا ، ولكن اخيرا هينزل في عيد الاضحى ، وبتدور احداثه حوالين اول روبوت بيتم تصنيعه في الشرق الاوسط ، ولكن بتحصل احداث بتخلي الامور تنقلب عليهم.

الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز, اياد نصار ، ومن تأليف واخراج بيتر ميمي.

3- فيلم العارف:

فيلم العارف هيبدأ عرضه في السينمات من يوم 14 يوليو وهيستمر لحد عيد الاضحى ، وبتدور احداثة في وقتنا الحالي حوالين حرب العقول ، من خلال بطل الفيلم “يونس” اللي بيعيش مع زوجته وبنته في شقة في وسط البلد بالقاهرة ، وبيلجأ لسرقة البنوك عن طريق الانترنت وبيدخل في صراع مع عصابة خطيرة.

الفيلم من بطولة احمد عز, احمد فهمي, محمود حميدة, مصطفى خاطر, احمد خالد صالح ، ومن تأليف محمد سيد بشير ، واخراج احمد علاء الديب.

4- فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين:

كمان من الافلام اللي بالفعل بدأعرضها في السينمات وهيستمر لعيد الاضحى ، بتدور احداثه حوالين تجربة الزواج ومشاكلها ، من خلال المذيع خالد ومشاكله المستمرة مع زوجتة خبيرة العلاقات الزوجية ثريا ، واللي مش متفقين في حياتهم ابدا ، وبغلطة مش مقصوده منه بيحذف اسماء كل المتزوجين من النظام الاجتماعي وبتتوالى احداث الفيلم.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز, دينا الشربيني, بيومي فؤاد, ماجد الكدواني, محمد ثروت ، ومن تأليف ايمن وتار ، واخراج احمد الجندي.

5- فيلم الانس والنمس:

فيلم كوميدي بيدخل في سباق افلام عيد الاضحي ، بتدور احداثه حوالين شاب فقير بيشتغل في وظيفة حكومية وبيتعرض لمشاكل وعقبات بسبب مهنة والده وفي نفس الوقت بيحب زميلته اللي بتساعده في حل مشاكله.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي, عمرو عبد الجليل, منه شلبي, بيومي فؤاد, صابرين ، ومن تأليف كريم حسن بشير ، واخراج شريف عرفة.

6- فيلم قمر 14:

الفيلم احداثه بتدور حوالين 5 قصص حب مختلفة ، من بطولة خالد النبوي, احمد الفيشاوي, احمد مالك, خالد انور, احمد حاتم, شيرين رضا, غادة عادل, مي الغيطي, اسماء ابو اليزيد, ياسمين رئيس ، ومن تأليف محمود زهران ، واخراج هادي الباجوري.