أسرار تحضير الهريسة بالحليب في البيت على الطريقة الشامية لأطيب وألذ مذاق

نقدم لكم عبر موقعنا، حيث تعتبر الهريسة من أشهر أطباق الحلويات في جميع أنحاء الوطن العربي وبالأخص بلاد الشام، وتتميز بمذاق لذيذ وطيب، ويحبها عدد كبير من الأشخاص الكبار والصغار، ولكن الجميع يقبل على شرائها من المحلات جاهزة في المناسبات والأعياد، ولكنها مكلفة جداً، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير الهريسة بالحليب في البيت بكل سهولة للحصول على نفس الطعم بكل سهولة وبأقل تكلفة، ولا تحتاج هذه الوصفة إلى مجهود أو تعب لأنها سهلة جداً. مكونات عمل الهريسة بالحليب 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 ملعقة كبيرة من الطحينة.

كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة. مكونات عمل الشربات 5 كوب من الماء.

3 كوب من السكر الأبيض.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا أو ماء الورد حسب الرغبة. طريقة تحضير الهريسة بالحليب في البيت بالخطوات في وعاء واسع وعميق نقوم بمزج كلاً من السكر والسميد مع بعضهما البعض بشكل جيد.

وفي وعاء آخر نمزج الحليب مع البيكنج باودر جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط الحليب إلى خليط السميد، ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك نضيف الزيت النبات إلى ذا الخليط ونقلب بشكل مستمر حتى يصبح لدينا عجينة مفتتة القوام.

ندهن صينية الفرن بالطحينة من جميع الجوانب جيداً، وبعد ذلك نصب خليط الهريسة بها، ونساويه جيداً.

على الوجه نقوم بتوزيع المكسرات حسب الرغبة.

نترك صينية الهريسة جانباً لكي ترتاح.

نسخن الفرن بعد ذلك على درجة حرارة متوسطة.

وندخل الصينية إلى الفرن الساخن، ونتركها حتى تستوي ويتحول لونها إلى الذهبي.

ثم نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات، ونتركها حتى تبرد ثم تقدم، وبالهنا والشفا.

لتحضير الشربات نضع السكر والماء في قدر على النار حتى يغلي الخليط، ثم نضيف ماء الورد أو الفانيليا، ونتركه حتى يصبح قوامه ثقيل، ونرفعه من على النار بعد ذلك. مكونات عمل الهريسة بالحليبمكونات عمل الشرباتطريقة تحضير الهريسة بالحليب في البيت بالخطوات الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا، حيث تعتبر الهريسة من أشهر أطباق الحلويات في جميع أنحاء الوطن العربي وبالأخص بلاد الشام، وتتميز بمذاق لذيذ وطيب، ويحبها عدد كبير من الأشخاص الكبار والصغار، ولكن الجميع يقبل على شرائها من المحلات جاهزة في المناسبات والأعياد، ولكنها مكلفة جداً، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير الهريسة بالحليب في البيت بكل سهولة للحصول على نفس الطعم بكل سهولة وبأقل تكلفة، ولا تحتاج هذه الوصفة إلى مجهود أو تعب لأنها سهلة جداً. مكونات عمل الهريسة بالحليب 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3 ملعقة كبيرة من الطحينة.

كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة. مكونات عمل الشربات 5 كوب من الماء.

3 كوب من السكر الأبيض.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا أو ماء الورد حسب الرغبة. طريقة تحضير الهريسة بالحليب في البيت بالخطوات في وعاء واسع وعميق نقوم بمزج كلاً من السكر والسميد مع بعضهما البعض بشكل جيد.

وفي وعاء آخر نمزج الحليب مع البيكنج باودر جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط الحليب إلى خليط السميد، ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك نضيف الزيت النبات إلى ذا الخليط ونقلب بشكل مستمر حتى يصبح لدينا عجينة مفتتة القوام.

ندهن صينية الفرن بالطحينة من جميع الجوانب جيداً، وبعد ذلك نصب خليط الهريسة بها، ونساويه جيداً.

على الوجه نقوم بتوزيع المكسرات حسب الرغبة.

نترك صينية الهريسة جانباً لكي ترتاح.

نسخن الفرن بعد ذلك على درجة حرارة متوسطة.

وندخل الصينية إلى الفرن الساخن، ونتركها حتى تستوي ويتحول لونها إلى الذهبي.

ثم نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات، ونتركها حتى تبرد ثم تقدم، وبالهنا والشفا.

لتحضير الشربات نضع السكر والماء في قدر على النار حتى يغلي الخليط، ثم نضيف ماء الورد أو الفانيليا، ونتركه حتى يصبح قوامه ثقيل، ونرفعه من على النار بعد ذلك. مكونات عمل الهريسة بالحليبمكونات عمل الشرباتطريقة تحضير الهريسة بالحليب في البيت بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تحضير الهريسة بالحليب في البيت على الطريقة الشامية لأطيب وألذ مذاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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