طريقه عمل الفلافل الدايت في المنزل بطريقة شهية، الفلافل الدايت، يحب الكثير من الاشخاص تناول الفلافل على وجبة الافطار والعشاء معظم الوقت، حيث تعتبر الفلافل من الاكلات التي يحب تناولها الكبار والصغار وهي من الوجبات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيره وتعطي احساس بالشبع، ولكن الاشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن واذابه الدهون لا يتمكنون من تناول الفلافل.

لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون عند تجهيزه وبالتالي يمكن تجهيز الفلافل بالحمص بدلاًَ من اضافة، واضافت الخضروات مع عدم اضافه الزيت في تجهيز الفلافل، هذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل الفلافل الدايت في المنزل

طريقه عمل الفلافل الدايت

المكونات، نصف كوب بقدونس، ملعقة ونصف كمون، 2 كوب حمص منقوع في الماء لمده 24 ساعة، خمس حبات ثوم، ثلث كوب كزبرة، ملعقه دقيق شوفان ملعقة ونصف ملح وملعقة فلفل احمر حار، ملعقة بيكنج باودر

طريقة تجهيز الفلافل الدايت

في الخطوه الاولى التي تساعدك على طريقة تجهيز الفلافل الدايت يتم تجهيز المكونات مع بعضها ووضعها في الكبة ويتم خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح ناعمة، بعد ذلك يتم تشكيلها باليد على هيئه اقراص متساوية الحجم أو يمكن استخدام قالب الفلافل لتجهيز الشكل المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بحفظ الفلافل في الثلاجة لمدة ساعة على الاقل، حتى تتماسك ثم نقوم باضافه القليل من الزيت على الوجه واضافة القليل من السمسم ثم يتم تجهيز القلاية الهوائية لمدة 12 دقيقة.

يمكن ايضا استخدام الفرن العادي لمده 25 دقيقة حتى تنضج الفلافل بعد ذلك يمكن تناولها بجانب الخبز الدايت، لهذا يتمكن هذا الشخص من الحفاظ على الوزن والاستمرار في عمليه انقاص الوزن، وإذابة الدهون بشكل آمن وبالهناء والشفاء.