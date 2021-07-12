أسهل طريقة لعمل مربى الفراولة في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة

مربى الفراولة ، تعد من أكثر أنواع المربى انتشارا وشهرة ومن أكثر أنواع المربى المحببة لدي الناس، كما أنها تعد بمكونات بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة جدا ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما يمكن إعداد العديد من أنواع المربى في المنزل مثل مربى المشمش، ومربى التين، وهما أيضا من أنواع المربى المفضلة لدي كثير من الناس، كما يمكن إعداد العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو اللانشون أو مقرمشات الدوريتوس في المنزل بكل سهولة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل مربى الفراولة في المنزل بمكونات بسيطة.

مكونات مربى الفراولة

تتكون مربى الفراولة من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في أغلب الأسواق، وسنتعرف فيما يلي على هذه المكونات وهي كالاتي:

كيلو من الفراولة.

نصف كيلو من السكر.

عصير نصف ثمرة ليمون.

نصف ملعقة جيلاتين حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

تحضير مربى الفراولة سهل جدا وبسيط ولكن يتطلب بعض الوقت علي النار وطريقة تحضير المربى كالتالي: