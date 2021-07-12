ماسك القهوة بتأثير الكولاجين لشد الوجه وإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

ماسكات القهوة تعتبر من أهم الماسكات التي يعتمد عليها في شد الوجه والتخلص من مشكلة التجاعيد فهو ماسك طبيعيي بنسبة 100% ويستطيع أن يحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين وإليكم في السطور الآتية فوائد ماسك القهوة للبشرة.

يساعد ماسك القهوة على حل الكثير من المشاكل التي تعاني البشرة منها وإليكم في السطور الآتية بعض الفوائد التي يقدمها ماسك القهوة إليكم

يعمل ماسك القهوة على مد البشرة بالنضارة والحيوية.

مما يساعد ماسك القهوة على علاج مشكلة انتفاخ الوجه.

ماسك القهوة يساعد في علاج كافة الأماكن الداكنة.

من خلال ماسك القهوة سيتم تحفيز كولاجين البشرة.

ماسك القهوة له دور فعال في القضاء على كافة ترهلات الوجه.

يساعد ماسك القهوة على تجديد خلايا الجلد الميت.

يعمل ماسك القهوة على ترطيب البشرة.

ماسك القهوة له دور فعال في معالجة أثار الشمس.

فوائد ماسك القهوة للبشرة:طريقة تحضير ماسكات القهوة:

يمكن أن يتم تحضير ماسك القهوة بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الماسكات:

ماسك القهوة والكاكاو:

يعتبر ذلك الماسك من أهم الماسكات المفيدة للبشرة وإليكم في السطور الآتية مكونات ماسك القهوة والكاكاو:

ثلاثة ملاعق من مسحوق القهوة.

ملعقة متوسطة من الكاكاو الخام.

كمية مناسبة من المياه.

طريقة التحضير:

تتسم طريقة تحضير ماسك القهوة بأنها سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ماسك القهوة:

القيام بخلط الكاكاو مع القهوة والمياه بشكل جيد. يتم وضع الخليط على منطقة الوجه وتركه لمدة نصف ساعة. قومي بغسل الوجه جيداً بالمياه الدافئ. يتم تكرار استخدام ذلك القناة مرة كل يومين.

ماسك القهوة والشوفان

يتم تحضير ذلك الماسك بطريقة سهلة وإليكم مكونات تحضير هذا الماسك:

ملعقتان من الشوفان.

2 ملعقة كبيرة من المياه.

القيام بمزج الشوفان مع كمية من المياه. يتم بترك المزيج لمدة عشرة دقائق قبل الاستخدام. قومي توزيع الخليط على الوجه وتركه لحين أن يجف. اغسلي بشرتك بالمياه الدافئ بشكل جيد. يتم استخدامه مرة كل يومين.

طريقة التحضير