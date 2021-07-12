أقوى كريم سحري لتبيض اليدين والرجلين واحصلي على تفتيح فوري من أول إستخدام

كريم تبيض اليدين والرجلين، تعاني العديد من السيدات من مشكلة اختلاف لون اليدين والقدمين عن لون البشرة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى التعرض الزائد لأشعة الشمس أو زيادة إنتاج الميلانين، وتشعر بالخوف من تجربة الكريمات الكيميائية المصنعة خوفًا من أن يكون لها تأثير سلبي على بشرة اليدين والقدمين على المدى البعيد، وإنما تُفضل تجربة وصفات منزلية من مكونات طبيعية لتبيض اليدين والرجلين وأي منطقة داكنة بالجسم، تابعي معنا للتعرف على كريم سحري لتبيض اليدين والرجلين بشكل فوري.

كريم تبيض اليدين والرجلين

عادة ما نلجأ لكريمات التفتيح السريع والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، ولكننا نهمل الوصفات والكريمات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتعطي نتيجة مضمونة وامنة وفعالة للجسم .

كريم الحليب والليمون للتبيض

يعد الحليب من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في وصفات تفتيح وتنقية البشرة، حيث يساعد على تقشير الجلد الميت، بالإضافة إلى احتوائه على حمض اللاكتيك، الذي يعد مادة فعالة في تبيض اليدين والقدمين، ويُمكنك استخدامه بهذه الطريقة:

اغسلي اليدين والقدمين جيدًا بالماء الفاتر.

يتم وضع 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر مع نصف عصير ليمونة، وعصير نصف حبة من الخيار ويتم مزجهم بالخلاط الكهربائي.

يتم وضع الكريم على اليدين والرجلين أو أي منطقة داكنة بالجسم، واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كريم الزبادي والكركم للتفتيح الفوري

الزبادي أيضاً من مكونات الألبان التي تحتوي على حمض اللاكتيك، لذا فتجد غالبية الوصفات المنزلية يدخل فيها الزبادي، فهو يعمل على تبيض اليدين كما يستخدم أيضاً في تفتيح لون البشرة، كما يدخل الكركم في وصفات العناية بالبشرة لأن نتائجه فعالة ومرضية.

يتم مزج كمية مناسبة من الزبادي مع نصف ملعقة من الكركم، ويتم مزجهم حتى الحصول على قوام كريمي .

يطبق الكريم على اليدين والقدمين واتركيها لمدة ساعة كاملة حتى يجف.

افرك الكريم على اليدين والقدمين باستخدام ليفة الاستحمام، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كريم الدقيق والخيار للتبيض

استفيدي بعصير الخيار مع الدقيق الأبيض لكي تحصلين على يدين وقدمين بيضاء وناعمتين، و استخدميه على هذا النحو: