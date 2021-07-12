كيفية عمل الفسيخ البيتي أحلى من بتاع بره وأنضف

كيفية عمل الفسيخ البيتي الأصح والأجمل والأنظف من بتاع بره والأفيد والأشهى أيضا، حيث كثير ما تتساءل ربات البيوت وكذلك أربابها عن كيفية عمل وتصنيع الفسيخ دون الحاجة للذهاب للفسخاني والذي قد تشم عنده روائح كريحة وعفنة، تأتي في الغالب من قلة النظافة ورداءة السمك المصنع، وبطبيعة الحال قد يحتاج الكثير من الناس تغيير مزاج أكلهم في عيد الأضحى، ولذلك اخترنا أن نقدم لكم “كيفية عمل الفسيخ البيتي” في المنزل وبأقل التكاليف.

المكونات والمقادير

فيما يلي نذكر المقادير المثلى التي نحتاج إليها لتصنيع فسيخ ممتاز إكسترا.

سمك بوري كبير الحجم، بحيث لا يقل وزن السمكة عن 400 أو 500 جرام، ويكون السمك طازج أي لم يوضع عليه الثلج. ملح خشن، بحسب كمية السمك التي سيتم تصنيعها. عدد 2 ملعقة من الشطة الحمراء، وبحسب الكمية التي سيتم تصنيعها من السمك أيضا. أكياس جديدة لوضع السمك بعد التمليح. كركم حسب الطلب.

طريقة وكيفية عمل الفسيخ البيتي ببساطة

وتنقسم عملية تصنيع الفسيخ على مرحلتين رئيسيتين هما:

أولا- مرحلة إعداد السمك للتمليح

والآن مع الخطوات والطريقة بكل يسر، حيث أنه قد يستغرب تصنيع الفسيخ لأول مرة، وهى كما يلي:

غسل السمك جيداً بالمياه وخاصة الخياشيم.

تتم تصفية السمك بشكل كامل من المياه، وذلك بوضع مناديل المطبخ الورقية داخل الخياشيم لتمتص الماء كلية.

وضع السمك في مصفاه مقلوبا، بحيث تكون الرأس لأسفل والزيل لأعلى، مع مراعاة تغيير المناديل من وقت لآخر وذلك لمدة لا تقل عن 12 ساعة. بحيث يتم تصفية كل ما به من دماء، وأفضل وقت لوضعه هكذا ليلاً ليتم إعداده وتمليحه في الصباح الباكر.

ثانياً مرحلة التمليح

والآن نستطيع إحضار الملح والشطة والكركم بحسب الرغبة ونخلطهم ببعض ليكونا معاً حشو السمك.

ثم نبدأ بحشو السمك من خياشيمه حسب الاستطاعة.

ثم نأتي بكيس محكم ليس به تسريبات للهواء ونفرشه بالملح والشطة أيضا. وبعدها نضع على الفرش السمك خلف خلاف، ولا يوضع في الكيس الواحد أكثر من سمكتين.

قبل غلق الكيس نقوم برش بعض الملح على السمك ثم نغلق الكيس بإحكام ونربطه. ثم نقوم بوضع الكيس داخل كيس ثم كيس آخر وكل كيس يتم غلقه بإحكام إلى أن نصل إلى خمسة أكياس، ونطمئن إلى أنه لا يدخله الهواء. ونضعه في ركن أو رف في قارب أو صينية ولا يتم الاقتراب منه لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع نبدأ بتحريكه عكس موضعه وهكذا لمدة ثلاثة أيام أخرى أو كما تحب إلى 11 يوم.

بعد انتهاء الحد الأقصى وهو 11 يوم نقوم بفتح الأكياس ونقوم بتنظيف السمك، وبالهنا والشفا.