طريقة عمل كريم النشا والكركم الرائع والمبهر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

- 1/2
- 2/2
كريم النشا والكركم ، من أحسن وأقوى الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة أكثر من ٧ درجات، كما تعمل على إزالة التجاعيد والاسمرار من الوجه والرقبة، وتخلص البشرة من النمش وكذلك التصبغات، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات رخيصة الثمن لأن جميع مكوناتها طبيعية وغير مكلفة، وجميع مكوناتها من مواد طبيعية تغذي البشرة وتعيد لها حيوتها وشبابها، ولا تحتوي على مواد كيميائية مثل اغلب الكريمات الصناعية والتي تسبب الالتهابات للبشرة وحكة الجلد، وينصح أغلب المهتمين بجمال المرأة باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها تحتوي على مواد غذائية عالية، كما تحتوي على فيتامينات، ومعادن، وبروتينات، وهناك الكثير من هذه الكريمات مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم لبان الذكر، وكريم القهوة والخل، وكلها تعمل على حل جميع مشاكل البشرة سواء كانت بشرة دهنية أو جافة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والكركم في المنزل بأبسط الإمكانيات وأقل تكلفة.
مكونات كريم النشا والكركم
يحتوي هذا الكريم المبهر والرائع في تبييض البشرة وإزاله التجاعيد على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:-
- ١ ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة المغربلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ٢ ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ٨ نقاط من فيتامين E.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم المبهر والرائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة أكثر من ٧ درجات وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط الحلبة المطحونة مع النشا مع الكركم، ثم نقلبهم مع بعض.
- نضع ملعقة كبيرة من جل الصبار على الخليط السابق.
- نقوم بوضع ملعقتين من زيت اللوز الحلو على المكونات السابقة، ثم نقوم بوضع 8 قطرات من فيتامين E.
- نقلب جميع المكونات السابقة مع بعضها بشكل جيد حتى تصبح متجانسه مع بعضها البعض.
- نحضر علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ثم نضعها بالثلاجة حتى تصبح متماسكة.
- نقوم بدهن المناطق السمراء بالبشرة والرقبة وتحت العينين والمناطق التي يوجد بها تجاعيد.
- نترك الكريم على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.
- نكرر هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والنمش.
الوسوم
كريم النشا والكركم ، من أحسن وأقوى الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة أكثر من ٧ درجات، كما تعمل على إزالة التجاعيد والاسمرار من الوجه والرقبة، وتخلص البشرة من النمش وكذلك التصبغات، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات رخيصة الثمن لأن جميع مكوناتها طبيعية وغير مكلفة، وجميع مكوناتها من مواد طبيعية تغذي البشرة وتعيد لها حيوتها وشبابها، ولا تحتوي على مواد كيميائية مثل اغلب الكريمات الصناعية والتي تسبب الالتهابات للبشرة وحكة الجلد، وينصح أغلب المهتمين بجمال المرأة باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها تحتوي على مواد غذائية عالية، كما تحتوي على فيتامينات، ومعادن، وبروتينات، وهناك الكثير من هذه الكريمات مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم لبان الذكر، وكريم القهوة والخل، وكلها تعمل على حل جميع مشاكل البشرة سواء كانت بشرة دهنية أو جافة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والكركم في المنزل بأبسط الإمكانيات وأقل تكلفة.
مكونات كريم النشا والكركم
يحتوي هذا الكريم المبهر والرائع في تبييض البشرة وإزاله التجاعيد على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:-
- ١ ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة المغربلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ٢ ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ٨ نقاط من فيتامين E.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم المبهر والرائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة أكثر من ٧ درجات وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط الحلبة المطحونة مع النشا مع الكركم، ثم نقلبهم مع بعض.
- نضع ملعقة كبيرة من جل الصبار على الخليط السابق.
- نقوم بوضع ملعقتين من زيت اللوز الحلو على المكونات السابقة، ثم نقوم بوضع 8 قطرات من فيتامين E.
- نقلب جميع المكونات السابقة مع بعضها بشكل جيد حتى تصبح متجانسه مع بعضها البعض.
- نحضر علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ثم نضعها بالثلاجة حتى تصبح متماسكة.
- نقوم بدهن المناطق السمراء بالبشرة والرقبة وتحت العينين والمناطق التي يوجد بها تجاعيد.
- نترك الكريم على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.
- نكرر هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والنمش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النشا والكركم الرائع والمبهر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.