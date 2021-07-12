طريقة عمل كريم النشا والكركم الرائع والمبهر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والكركم ، من أحسن وأقوى الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة أكثر من ٧ درجات، كما تعمل على إزالة التجاعيد والاسمرار من الوجه والرقبة، وتخلص البشرة من النمش وكذلك التصبغات، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات رخيصة الثمن لأن جميع مكوناتها طبيعية وغير مكلفة، وجميع مكوناتها من مواد طبيعية تغذي البشرة وتعيد لها حيوتها وشبابها، ولا تحتوي على مواد كيميائية مثل اغلب الكريمات الصناعية والتي تسبب الالتهابات للبشرة وحكة الجلد، وينصح أغلب المهتمين بجمال المرأة باستخدام الكريمات الطبيعية، لأنها تحتوي على مواد غذائية عالية، كما تحتوي على فيتامينات، ومعادن، وبروتينات، وهناك الكثير من هذه الكريمات مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم لبان الذكر، وكريم القهوة والخل، وكلها تعمل على حل جميع مشاكل البشرة سواء كانت بشرة دهنية أو جافة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والكركم في المنزل بأبسط الإمكانيات وأقل تكلفة.

مكونات كريم النشا والكركم

يحتوي هذا الكريم المبهر والرائع في تبييض البشرة وإزاله التجاعيد على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:-

١ ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة المغربلة.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

٢ ملعقة من زيت اللوز الحلو.

٨ نقاط من فيتامين E.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم المبهر والرائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة أكثر من ٧ درجات وهى كما يلي:-