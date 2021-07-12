تحضير كيكة البرتقال الهشة في عشر دقائق بنكهات ومذاق لذيذ

يحتوي البرتقال على فيتامينات عديدة تقدم فوائد صحية للشعر وتساعد على نضارة البشرة وترطيب الجلد بشكل عام ويتم الإستفادة منه عن طريق تناوله كما هو أو مشروب البرتقال أو إدخاله في مكونات أخري وتعتبر نكهة البرتقال من النكهات المميزة والشهية لذلك عند إدخالها في الكيك مثلاً تصبح رائعة وذات لون مائل للبرتقالي ويكثر تحضيرها في أوقات مختلفة في الصباح أو الليل بسبب سهولة التحضير والإعداد، يزداد الإقبال عليها من فئة الأطفال نظراً لمذاقها اللذيذ ولا يختلف تحضيرها عن الأصناف الأخري من الكيك حيث تحتاج إلي البيض والحليب والسميد مثل معظم أصناف الكيك الأخري وللتعرف على طريقة تحضير كيك البرتقال في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة المقادير: مقدار 500 جرام من السميد.

كيس فانيليا صغير.

اثنين من البيض.

كأس من السكر.

كأس من عصير البرتقال.

ربع كأس من الزيت.

كمية صغيرة من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نحضر كأس البرتقال ونضع به مسحوق بشر البرتقال ونقلبهم معاً ووضعهم داخل الثلاجة لمدة ما يقارب من ساعه، وبعد إنتهاء الساعه نقوم بتصفية عصير البرتقال من البشر. نضع في الوعاء الذي تم تحضيره للعجن كلاً من السميد المنخول ثم البيكنج باودر، ثم ننتقل إلي البيض ونقوم بوضعه في الخلاط مع مسحوق الفانيليا وإخفاقهم مع ضرورة إضافة الزيت والسكر لمدة ثلاث دقائق. سكب عصير البيض والسكر إلي خليط السميد بشكل تدريجي وليس مرة واحده والعجن بواسطة الملعقة الخشبية والإستمرار بالعجن حتى تصبح المكونات سائلة ولينة ونتركها. تحضير قالب للكيك ودهن القالب بالزبدة أو الزيت أو ورق الزبدة حسب المتوفر ووضع خليط الكيك ثم إدخالها الفرن الذي سبق تسخينه لمدة نصف ساعه على نار متوسطة أقرب إلي الهادئة وبعد ذلك يتم إختبار نضجها ثم تقطيع الكيك وتقديمه. يمكنك تزيين كيك البرتقال خاصةً إذا كانت الكيك لأعياد ميلاد للأطفال والتحكم بها مثل كيك الشوكولاتة أو الفراولة، بالكريمة من الخارج ثم وضع صوص البرتقال أو قطع الفواكه حسب الرغبة وتصبح أكثر جاذبية. طريقة التحضير: الوسوم

يحتوي البرتقال على فيتامينات عديدة تقدم فوائد صحية للشعر وتساعد على نضارة البشرة وترطيب الجلد بشكل عام ويتم الإستفادة منه عن طريق تناوله كما هو أو مشروب البرتقال أو إدخاله في مكونات أخري وتعتبر نكهة البرتقال من النكهات المميزة والشهية لذلك عند إدخالها في الكيك مثلاً تصبح رائعة وذات لون مائل للبرتقالي ويكثر تحضيرها في أوقات مختلفة في الصباح أو الليل بسبب سهولة التحضير والإعداد، يزداد الإقبال عليها من فئة الأطفال نظراً لمذاقها اللذيذ ولا يختلف تحضيرها عن الأصناف الأخري من الكيك حيث تحتاج إلي البيض والحليب والسميد مثل معظم أصناف الكيك الأخري وللتعرف على طريقة تحضير كيك البرتقال في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة المقادير: مقدار 500 جرام من السميد.

كيس فانيليا صغير.

اثنين من البيض.

كأس من السكر.

كأس من عصير البرتقال.

ربع كأس من الزيت.

كمية صغيرة من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نحضر كأس البرتقال ونضع به مسحوق بشر البرتقال ونقلبهم معاً ووضعهم داخل الثلاجة لمدة ما يقارب من ساعه، وبعد إنتهاء الساعه نقوم بتصفية عصير البرتقال من البشر. نضع في الوعاء الذي تم تحضيره للعجن كلاً من السميد المنخول ثم البيكنج باودر، ثم ننتقل إلي البيض ونقوم بوضعه في الخلاط مع مسحوق الفانيليا وإخفاقهم مع ضرورة إضافة الزيت والسكر لمدة ثلاث دقائق. سكب عصير البيض والسكر إلي خليط السميد بشكل تدريجي وليس مرة واحده والعجن بواسطة الملعقة الخشبية والإستمرار بالعجن حتى تصبح المكونات سائلة ولينة ونتركها. تحضير قالب للكيك ودهن القالب بالزبدة أو الزيت أو ورق الزبدة حسب المتوفر ووضع خليط الكيك ثم إدخالها الفرن الذي سبق تسخينه لمدة نصف ساعه على نار متوسطة أقرب إلي الهادئة وبعد ذلك يتم إختبار نضجها ثم تقطيع الكيك وتقديمه. يمكنك تزيين كيك البرتقال خاصةً إذا كانت الكيك لأعياد ميلاد للأطفال والتحكم بها مثل كيك الشوكولاتة أو الفراولة، بالكريمة من الخارج ثم وضع صوص البرتقال أو قطع الفواكه حسب الرغبة وتصبح أكثر جاذبية. طريقة التحضير:

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