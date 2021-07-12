ماهي فوائد فيتامين د لكبار السن

فيتامين د فيتامين مهم للصحة من نواحي مختلفة وهو فيتامين لا ينتجه الجسم بل يأخذه من مصادره الطبيعية وأهمها الشمس وأنواع معينة من الأطعمة، لذلك يعاني أغلبية سكان العالم من نقصه، وتزداد خطورة نقصه كلما تقدمنا بالعمر، ومن منطلق ذلك نتعرف على أهمية فيتامين د لكبار السن وفق الدراسات والأبحاث الطبية من مختلف أنحاء العالم.

فوائد فيتامين د لكبار السن:

جاء في دراسة أجراها باحثون في جامعة "دبلن" الإيرلندية ونشرت في دورية ( Clinical Interventions in Aging ) العلمية أن فيتامين د يساعد في الحفاظ على وظيفة العضلات الهيكلية طوال الحياة خاصة في مرحلة الشيخوخة.

) العلمية أن فيتامين د يساعد في الحفاظ على وظيفة العضلات الهيكلية طوال الحياة خاصة في مرحلة الشيخوخة. ذكر موقع مايو كلينك الطبي أن فيتامين د يمكن أن يقي كبار السن من أمراض الشيخوخة وأهمها الخرف والزهايمر.

وَفْقًا لما ذكرته معاهد الصحة الوطنية فإن فيتامين د يقي كبار السن من المرض الشائع في العظام وهو الهشاشة.

تؤكد الدراسات الطبية أن مستوى فيتامين د الجيد في الجسم عامل مهم لوقاية كبار السن من أمراض السرطان.

فيتامين د أحد أهم الفيتامينات التي تقي كبار السن من أمراض القلب.

أكدت دراسة سويسرية إلى أن تناول مكملات فيتامين د بانتظام يعزز جهاز المناعة لدى كبار السن، ويساعدهم على الحماية من عدوى الأمراض بما في ذلك فيروس كورونا المنتشر حاليًا والذي يصيب كبار السن أكثر من غيرهم.

مصادر فيتامين د الطبيعية:

الشمس وهي المصدر الرئيسي والأهم.

الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين.

البيض

الحليب والأجبان.

الزبدة.

اللحوم.

الأسماك الزيتية، مثل: السلمون، والماكريل، والسردين، والتونة.

البرتقال.

حليب الصويا.

كبد البقر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.