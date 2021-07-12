أفضل الوصفات الطبيعية ل تكثيف الرموش وتطويلها في 3 أيام وأهم النصائح للعناية بالرموش

تعرفي علي أفضل الطرق السهلة والصحية سريعة أيضا ل تكثيف الرموش، تلجأ الكثير من السيدات والبنات في استخدام الكثير من مستحضرات وأدوات التجميل وذلك لتكثيف وتطويل رموشهم، مثل استخدمهم لأنواع مختلفة من الماسكرا او استخدام مكبس الرموش، ولكن هذه الأدوات تضر بالرموش وننصح باستخدام المواد الطبيعة الأمنه لتطويل الرموش وتكثيفها، بوصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة كما انكي سوف تلاحظين الفرق من أول مرة.

تكثيف الرموش

هناك الكثير من البنات لديهم رموش خفيفة وضعيفة وقصيره أيضا، لذلك يسعون هؤلاء للحصول علي رموش قوية وطويلة واكثر كثافة، لان منطقة العيون هي التي تظهر جمال البنت و جاذبيتها لذلك يجب الاهتمام بها أكثر من غيرها، هناك أسباب عديدة هي التي تجعل رموشك خفيفة وتتساقط بعضها بسبب العوامل الوراثية أو أمراض العيون، والبعض الأخر يرجع لكثرة أستخدام الرموش الصناعية والمكياج.

الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش

هناك الكثير من أنواع الزيوت التي تعمل علي تكثيف الرموش وتطويلها بشكل سريع وفعال، كما أنها زيوت طبيعية ومستخلصه من الطبيعية ولا تضر الرموش مثل المواد الكيميائية الأخري، لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الزيوت.

من أهم الزيوت الطبيعية هم ما يلي:

زيت اللوز الحلو

هناك زيت الزيتون

زيت الأفوكادو

هناك زيت الكتان

زيت جوز الهند

زيت بذور السمسم

وصفة زيت الخروع لتكثيف الرموش

سوف نتعرف علي وصفة سهلة وسريعة مكونة من زيت الخروع والتي يساعد علي تقوية الرموش وتطويلها، ولذلك اتبعي هذه الخطوات لاستخدامه.

احضري وعاء صغير الحجم وضعي فيه ثلاثة قطرات من زيت الخروع.

قومي بإحضار قطنه نظيفة وصغيره، واغمسيها في الزيت ثم قومي بتمشيتها علي رموشك.

قومي بترك الزيت علي رموشك لمدة ساعة كاملة ويفضل النوم به.

يجب عليكي بعد ذلك القيام بغسل عينيك ووجهك بالماء الفاتر جيدا لإزالة زيت الخروع.

كرري هذه التجربة يوميا قبل موعد نومك وسوف تحصلين علي أفضل نتيجة.

نصائح للعناية بالرموش

سوف نقدم لكي بعض النصائح الهامة التي يجب أتباعها للمحافظه علي صحة رموشك ومنعها من التكسير او التساقط، لذلك قومي بإتباع وتنفيذ هذه النصائح.

احرصي علي تناول الأطعمة المفيدة والغنية بالبروتينات، والتي تحتوي أيضا علي فيتامين

” C، A” حيث أنها تقوم بتدعيم نمو الشعر بشكل صحي.

قومي بالتقليل من أستخدام الرموش الصناعية لأنها ضارة جدا، كما أنها تسبب تساقط الرموش وذلك بسبب سحبها والضغط علي الرموش.

قومي بغسل رموشك بالماء الفاتر، وذلك لأنه يعمل علي أنتعاش الرموش والعين ويمنع الالتهابات.

يجب أن تحصلي علي القدر الكافي من النوم الهادئ والصحي، وذلك للحفاظ علي نضارة رموشك وعينك.

عند استخدامك المستمر للماسكرا فاحرصي علي تبديلها وتغيريها كل ستة شهور.

هكذا نكون انتهيا من تقديم لكي أفضل الوصفات ل تكثيف الرموش وأهم النصائح للحفاظ والعناية بها.