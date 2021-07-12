صبغة الشعر الهندية ، من أجمل أنواع الصبغات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الشعر بأمان، فهي تعطي للشعر لون جميل وجذاب، وتحتوي على العديد من الفوائد الطبيعية التي تحمي الشعر من التساقط والتقصف، وتجعل ملمسه ناعم مثل الحرير، وتساعد على تكثيف الشعر وتعيد أصلحه من جديد، ويمكن عملها في المنزل بأكثر من للون، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صبغة الشعر الهندية بأكثر من لون استعداد للعيد، بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات صبغة الشعر الهندية باللون البني

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل حناء طبيعية من المنزل بأكثر من للون وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الحناء الهندية. ملعقتين من البن الخام. ملعقتين من الشكولاتة. ملعقة كبيرة من العسل. مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي. كوب من مغلي الشاي الأخضر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صبغة الشعر الهندية الخطوات البسيطة للحصول على شعر ملون وجميل وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع ثلاث ملاعق من الحناء الهندي، ملعقتين من البن الخام، وملعقتين من الشكولاتة الخام ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ملعقة كبيرة ن العسل، وملعقة كبيرة من الزبادي، وكوب من مغلي الشاي الأخضر ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

نترك الخليط لمدة ساعة حتى يختمر، ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا من الأوساخ والدهون ونشفه جيدًا من الماء.

نقوم بفرد الحناء على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركها لمدة يوم كامل حتى نحصل على اللون المطلوب.

وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر حتى نتخلص من باقية الخليط.

طريقة عمل صبغة الشعر باللون الأحمر

توجد بعض الخطوات البسيطة عند عمل الحناء بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء فارغ، ونضع ثلاث ملاعق من الحناء الهندية، ملعقة صغيرة من بودرة دم الغزال، ونصف كوب من مغلي البنجر، وملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من العسل ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونقوم بتنشيفه جيدًا من الماء، ثم نقوم بدهن الشعر بالخليط من الجذور وحتى الأطراف ونلفه بكيس من البلاستيك ونتركه 5 ساعات على الأقل حتى نحصل على اللون المطلوب. ثم نغسله بالماء الفاتر حتى نتخلص من الخليط بالكامل.

طريقة عمل صبغة الحناء الهندية باللون الأصفر

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الخليط وهى كما يلي:-