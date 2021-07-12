وصفات طبيعية بمكونات متوفره في كل بيت لتفتيح البشر وترطيبها

يبحث الكثير من النساء عنن افضل وصفات طبيعية وبمفعول سريع لتفتيح البشرة وترطيبها، فقد يتوفر الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة وتنظيفها من البكتيريا والجراثيم التي تسبب في ظهور الحبوب والتي تحتوي هذه الوصفات بمكونات بسيطه ومتوفره في جميع المنازل، وسوف نوضح اهم الوصفات التي تعمل علي تفتيح البشرة سريعاً

ماسك السكر لتبيض البشرة وترطيبها

خلطة السكر لتبيض الوجه وترطيبه، فقد يعمل السكر علي تنظيف البشرة وأخلاءها من الجلد الميت بالبشرة، فقد تحتوي الخلطة علي كلا من سكر وليمون وعسل النحل الأبيض التي يعمل علي تفتيح البشرة وتنعيمها وتنظيفها ومنحها النعومة والنضارة ويساعد البشرة علي التخلص من الجراثيم والبكتيريا المتعلقة بالبشرة.

أولا يجب أن تقومين بطحن السكر جيدا ليصبح ناعما. قومي بإحضار إناء صغير وضعي فيه كلا من ملعقتين من السكر. ضعي ملعقة صغيرة من عصير الليمون. احضر عسل النحل الأبيض وضعي ملعقة من العسل علي المكونات. قومي بفرد العجينة علي الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.

وصفة ماء الورد والحليب لتجديد وتفتيح البشرة

يحتوي ماء الورد علي فوائد عديده للبشرة وبجميع أنواعها فقد يعمل علي تهدئة البشرة الحساسة وتطهير البشرة الدهنية كما يعمل ماء الورد علي منح البشرة العادية النضارة والحيوية، حيث تحتوي الوصفة علي كل من ماء الورد والحليب فقط لتبيض الوجه ولتجديده.

في إنآء ضعي ملعقة كبيرة من ماء الورد علي ملعقة كبيرة من الحليب البارد. قومي بخلط ماء الورد والحليب ويقلب جيدا. بقطة من القطن مبلله بالخليط وقومين بدهن البشرة بالكامل. اتركي الوصفة فترة طويل طوال الليل وفي الصباح قومي بغسل البشرة. قومي بتكرار الوصفة يوميا لكي تحصلين علي نتائج مزهله.

خلطة البيض والزبادي لتفتيح البشرة وترطيبها

صفار البيض والزبادي يعمل علي ترطيب البشرة الجافة والتخلص من الشوائب وينظف البشرة بعمق ويعمل علي تفتيح البشرة، كل ما عليك احضري صفار البيض و الزبادي وفي إناء ضعي كلا من ملعقتين من الزبادي جيد ثم قومي بفرد الخليط علي البشرة بعدما تقومي بتنظيفها جيدا واتركي الخليط حتي يجف، ثم اغسلي الوجه بالماء البارد ثم الماء الفاتر حتي يغلق المسام.