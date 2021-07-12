طريقة عمل التيراميسو الحلوى التي يعشقها الجميع بكل تفاصيلها

التيراميسو تعتبر واحدة من أنواع الحلويات الإيطالية المنتشرة في جميع أنحاء العالم كله ومن ثم وانتشرت فى جميع الدول فكل قطعة منها تحتوي على العديد من القيم الغذائية مثل البروتينات والكالسيوم والدهون والكربوهيدرات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية وغيرها من القيم الغذائية المفيدة للجسم، غير أنها تمد الجسم بالطاقة الضرورية لبنائه وذلك لتأثير السكر والكاكاو والقهوة على الجهاز العصبي، وإليكم مكوناتها وطريقة تحضيرها.

مكونات تارت التيراميسو:

لكى نقوم بتحضير العجينة نحتاج إلى:

صفار بيضة.

نصف كوب من الزبدة، مع كوب ونصف من الدقيق.

نجهز ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، مع نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ورشة بسيطة من الملح، وثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقتين كبيرتين من القهوة الجاهزة.

وكوب من الماء الساخن.

نحتاج إلى ربع كوب من بودرة الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الكريمة السائلة.

مائة جرام من الشيكولاته.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

نحتاج إلى رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الدقيق.

في البداية نقوم بتشغيل الفرن على 180 درجة مئوية. نجهز خمسة قوالب تارت فردانية، ونضعهم داخل صينية.

احضار إناء الخلاط، ووضع الزبدة والدقيق والملح والسكر، ونشغله على السرعة المرتفعة لحين الحصول على خليط مفتت. نضيف صفار البيض وملعقة من كبيرة من الماء والفانيليا. نهدئ سرعة الخلاط لحين الحصول على عجينة متماسكة وغير مفتتة. نقسم العجينة بالتساوي، ونضعها داخل قوالب التارت ونضغط عليها جيدا. ندخل الصينية الفرن لمدة عشر دقائق، ونخرجها ونتركها تبرد.

وضع ورق الزبدة فى صينية. نخل الدقيق والملح وإحضار إناء ووصع البيض والفانيلا، ونقلبهم ونضع السكر ونضعه في إناء به ماء ساخن على نار هادئة حتى يسخن. نضعه في الخلاط ونشغله لحين أن يفتح لونه، نسكبه في إناء ونضع الدقيق ونقلبه جيدا، ثم نضع الزبدة ونقلبه ونضع الخليط في الصينية. ندخله الفرن لمدة ربع ساعة ونخرجه ليبرد. نجهز شراب القهوة عن طريق وضع مكوناته في كوب وتقليبهم جيدا.

وضع السكر والكريمة في إناء، ووضعهم علي نار متوسطة ووضع الشيكولاته وتقليبهم. ثم الفانيليا ونقلبه ونتركه يبرد ونضعه في الخلاط.

تقطيع الكيك إلى خمسة قطع دائرية أصغر من حجم قالب التارت. ونضعه فوقه ثم شراب القهوة ثم نغطيها بالكريمة. وفى النهاية نزينها ببودرة الكاكاو وندخلها الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ونتناولها باردة.

أما بالنسبة لمكونات شراب القهوة:أما بالنسبة لمكونات الكريمة والتزيين:أما بالنسبة لمكونات خليط الكيك:كيفية تحضير تارت التيراميسو:نقوم بتجهيز العجينة عن طريق:نجهز خليط الكيك عن طريق:نجهز الكريمة عن طريق:نجهز التارت من خلال: