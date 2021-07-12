صينية بطاطس باللحمة الضاني أحلى طاجن لحم ضاني في الفرن بطريقة سهلة والطعم خرافة

صينية بطاطس باللحمة الضاني أحلى طاجن لحم ضاني في الفرن بطريقة سهلة وسريعة والطعم خرافة، تعتبر صينية البطاطس باللحم الضاني من أفضل أنواع الصواني التي تقدم في عيد الأضحى المبارك وصينية البطاطس باللحمة الضاني تحتوى على فوائد غذائية كثيرة من نشويات وبروتينات وفيتامينات ومعادن وهذه الأكلة يفضلها الكثيرون في الدول العربية وتنتشر بكثرة في مصر واليمن والسعودية والبحرين ونحن في هذا المقال سوف تعرض لكم طريقة عمل صينية البطاطس باللحم الضاني بكل سهولة زي المطاعم ولكن أشهى وافضل بكثير حيث إن طاجن البطاطس باللحمه الضاني هو من صنع يديك ومكوناته مضمونة ومعروفة لديكي ويتم إعداده بطريقة صحية وشهية. عمل صينية بطاطس باللحمة الضاني كيلو جرام ونصف من البطاطس.

كيلو جرام من اللحم الضاني منزوع العظم.

ثمرتان كبيرتان من ثمار الطماطم المفرومة (عصير).

نصف كوب من البقدونس الأخضر المفروم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

كوبين من مرق الدجاج.

كوب إلا ربع من الكريمة السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة الخاصة باللحم.

حبتان من الثوم المفروم فرما ناعما. طاجن بطاطس باللحم الضاني نقوم بتقشير البطاطس وتقطعيها على شكل دوائر. ثم نقوم بنقع البطاطس في الماء المملح لمدة ساعة للتخلص من النشويات التي بها. نحضر وعاء عميق ونضع به الزيت ونضعه على النار حتى يسخن. بعد ذلك نقوم بوضع اللحم في الوعاء ونقلب اللحم على الجانبين حتى يتحول إلى اللون البنى. ثم نقوم بإضافة الفلفل والملح والثوم والبصل والبهارات المشكلة إلى اللحم وهو على النار مع التقليب حتى يتم النضج. نقوم بإضافة عصير الطماطم والبقدونس إلى المكونات ونقلبها جيدا. بعد ذلك نحضر طبق الفرن ونوزع نصف كمية البطاطس في الأسفل ثم نضع عليها خلطة اللحم ونوزعها بشكل متساوي ثم نضع باقي كمية البطاطس فوق اللحم. نحضر مرق الدجاج ومعجون الطماطم والكريمة ونضعهم في وعاء ونخلط المكونات جيدا ثم نسكبها فوق طبق البطاطس. بعد ذلك نقوم بتغليف طبق البطاطس بالورق الحراري ( ورق الألومنيوم ). نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درة مئوية ونضع به طبق البطاطس باللحم الضاني. نترك طبق البطاطس في الفرن لمدة ساعة كاملة ثم بعد ذلك نخرجه من الفرن. يقدم طبق البطاطس باللحم الضاني كما هو بورق الألمنيوم على المائدة وبألف هنا ء وشفاء. عمل صينية بطاطس باللحمة الضانيطاجن بطاطس باللحم الضاني الوسوم

صينية بطاطس باللحمة الضاني أحلى طاجن لحم ضاني في الفرن بطريقة سهلة وسريعة والطعم خرافة، تعتبر صينية البطاطس باللحم الضاني من أفضل أنواع الصواني التي تقدم في عيد الأضحى المبارك وصينية البطاطس باللحمة الضاني تحتوى على فوائد غذائية كثيرة من نشويات وبروتينات وفيتامينات ومعادن وهذه الأكلة يفضلها الكثيرون في الدول العربية وتنتشر بكثرة في مصر واليمن والسعودية والبحرين ونحن في هذا المقال سوف تعرض لكم طريقة عمل صينية البطاطس باللحم الضاني بكل سهولة زي المطاعم ولكن أشهى وافضل بكثير حيث إن طاجن البطاطس باللحمه الضاني هو من صنع يديك ومكوناته مضمونة ومعروفة لديكي ويتم إعداده بطريقة صحية وشهية. عمل صينية بطاطس باللحمة الضاني كيلو جرام ونصف من البطاطس.

كيلو جرام من اللحم الضاني منزوع العظم.

ثمرتان كبيرتان من ثمار الطماطم المفرومة (عصير).

نصف كوب من البقدونس الأخضر المفروم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

كوبين من مرق الدجاج.

كوب إلا ربع من الكريمة السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة الخاصة باللحم.

حبتان من الثوم المفروم فرما ناعما. طاجن بطاطس باللحم الضاني نقوم بتقشير البطاطس وتقطعيها على شكل دوائر. ثم نقوم بنقع البطاطس في الماء المملح لمدة ساعة للتخلص من النشويات التي بها. نحضر وعاء عميق ونضع به الزيت ونضعه على النار حتى يسخن. بعد ذلك نقوم بوضع اللحم في الوعاء ونقلب اللحم على الجانبين حتى يتحول إلى اللون البنى. ثم نقوم بإضافة الفلفل والملح والثوم والبصل والبهارات المشكلة إلى اللحم وهو على النار مع التقليب حتى يتم النضج. نقوم بإضافة عصير الطماطم والبقدونس إلى المكونات ونقلبها جيدا. بعد ذلك نحضر طبق الفرن ونوزع نصف كمية البطاطس في الأسفل ثم نضع عليها خلطة اللحم ونوزعها بشكل متساوي ثم نضع باقي كمية البطاطس فوق اللحم. نحضر مرق الدجاج ومعجون الطماطم والكريمة ونضعهم في وعاء ونخلط المكونات جيدا ثم نسكبها فوق طبق البطاطس. بعد ذلك نقوم بتغليف طبق البطاطس بالورق الحراري ( ورق الألومنيوم ). نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درة مئوية ونضع به طبق البطاطس باللحم الضاني. نترك طبق البطاطس في الفرن لمدة ساعة كاملة ثم بعد ذلك نخرجه من الفرن. يقدم طبق البطاطس باللحم الضاني كما هو بورق الألمنيوم على المائدة وبألف هنا ء وشفاء. عمل صينية بطاطس باللحمة الضانيطاجن بطاطس باللحم الضاني

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