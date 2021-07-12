طريقة تحضير ألذ آيس كريم ب 3 مكونات فقط ودون استخدام حليب مكثف أو كريمة، نظرا للارتفاع الهائل في درجات الحرارة مع اقتراب منتصف فصل الصيف، يطلب الكثير من الأطفال والكبار تناول الأيس كريم لمساعدتهم على مقاومة الحرارة وترطيب جسمهم من الداخل، هذا بالاضافة بالطبع إلى الطعم اللذيذ لتلك المثلجات الرائعة. لذا نتناول اليوم طريقة عمل ألذ حلوى مثلجة يمكنك تحضيرها خلال ١٠ دقائق فقط وبمكونات سهلة وبسيطة، حيث تستطيعين تحضير آيس كريم ب 4 نكهات يرطب القلوب في حر الصيف بدون استخدام حليب مكثف أو كريمة.

طريقة تحضير ألذ آيس كريم من المنزل

قومي بإحضار أربعة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، ثلاثة ملاعق كبيرة من نشا الذرة، لتر من الحليب السائل، كوب كبير من بودرة الكريم شانتيه المحلى، ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف، كوب كبير من الماء المثلج، ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز وإذا لم يتم توافره يمكنك إستخدام العسل الأبيض. ستحتاجين أيضاً إلى القليل من الفانيليا، قطع من الفراولة المثلجة، قطرة من لون غذائي أحمر، قطع من المانجو المثلج، قطرة من لون غذائي برتقالي، ثلاثة ملاعق كبيرة من شيكولاتة النوتيلا.

تحضير المثلجات في 10 دقائق

يتم إضافة مقدار كلا من السكر الأبيض، نشا الذرة وأيضاً مقدار الحليب في إناء قابل للطهي، ثم يتم تقليب المكونات جيداً بإستخدام المضرب اليدوي حتى يتم ذوبان السكر والنشا مع الحليب، بعد ذلك يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام كريمي خفيف جدا أو عندما يبدأ الخليط بالغليان ثم تغلق النار، ثم يغطى الإناء ويترك حتى يبرد تماماً.

لتحضير الكريم شانتيه يتم تحضير وعاء مناسب ثم يضاف إليه مقدار بودرة الكريم شانتيه، الحليب المجفف وأيضاً مقدار الماء المثلج ثم بإستخدام المضرب الكهربائي يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها لمدة خمس دقائق على الأقل حتى يتم الحصول على قوام متجانس. بعد ذلك يتم إضافة خليط السكر مع النشا والحليب بعد أن برد تماماً إلى الكريم شانتيه ثم يضاف إليه مقدار عسل الجلوكوز، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بإستخدام المضرب الكهربائي لمدة 7 دقائق تقريباً.

آيس كريم نكهات مختلفة

لتحضير آيس كريم الفانيليا يتم وضع جزء من الخليط الذي تم تحضيره في وعاء، ويضاف إليه مقدار الفانيليا ثم يتم الخلط بإستخدام المضرب الكهربائي.وبالنسبة لآيس كريم الفراولة يتم خلط قطع الفراولة جيداً بإستخدام الخلاط الكهربائي بدون إضافة ماء، ويتم وضعها في وعاء ويضاف إليها جزء من الخليط حوالي 6 ملاعق كبيرة، ثم يتم الخلط جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي ثم يُضاف اللون الغذائي ثم يتم التقليب.

ولعمل الحلوى المثلجة بطعم المانجو يتم خلط قطع المانجو بإستخدام الخلاط الكهربائي بدون إضافة ماء، ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه جزء من الخليط ثم يتم الخلط باستعمال المضرب الكهربائي ويضاف اللون الغذائي ويتم التقليب. وبالنسبة لآيس كريم الشوكولاتة يضاف جزء من الخليط في وعاء، ثم يضاف إليه مقدار الشيكولاتة ويتم الخلط باستعمال المضرب الكهربائي. وفي علب نظيفة يتم وضع كلا من الأيس كريم الذي تم تحضيره ثم تغطى العلبة وتوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل، ثم يُقدم.