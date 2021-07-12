الفرخ بالزبدة بطريقه سهله مع خبز النان في المنزل

الفرخ بالزبدة بطريقه سهله مع خبز النان من اشهي والذ أطباق الدجاج كما تعد وجبه رئيسيه يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات وتتميز بسهوله وسرعه التحضير وتختلف طرق التحضير والتقديم للدجاج فيمكن عمل الدجاج المشوي على الطريقة السورية أو الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات كما يمكن أن يقدم بجانب العديد من المقبلات. المقادير المطلوبة لعمل الفرخ بالزبدة صدور الدجاج أو أوراك حسب الرغبة.

3 معالق من الزبادي

ملعقه كبيره من الزيت.

2 فص ثوم مبشور.

ملعقه كبيره من مسترده.

نصف ليمونه.

نصف ملعقه صغيره من الملح.

قطعه من الزنجبيل صغيره ومبشوره.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه من البابريكا .

الشطه حسب الرغبة.

بصله كبيره مقطعه.

3 حبات من الطماطم.

نصف كوب من الكاجو أو كريمه الطهي.

ملعقه كبيره من الخل. طريقه تحضير الفراخ بالزبدة نبدأ بوضع الفراخ في التتبيله ويفضل وان تترك في التتبيله جيدا لمده يوم أو اكثر علي الأقل.

نحضر طاسه ونتركها علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضع بها قطعه من الزبد مع ملعقه من الزيت ثم نضيف الفراخ فقط لا نضيف التتبيله.

نقوم بتحضير الصوص الكريمي المكون من البصلة كبيره مقطعه مع نصف ملعقه من الملح والطماطم ثم نضيف نصف كوب من الكاجو أو كريمه الطهي وتترك المكونات علي النار حتي تتجانس لمده عشر دقائق تقريبا.

نضع الخليط في الخلاط الكهربائي حتي نحصل علي الخليط الكريمي.

نحضر الخليط ثم يوضع بطاسه كبيره علي النار حتي يتجانس ثم نضيف قطعتين من الزبد أو اكثر مع ملعقه كبيره من الخل.

نضع الفراخ المشوية علي الجريل وتقلب جيدا مع الصوص. المقادير المطلوبة لعمل خبز النان 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

بصل بودر.

ثوم مفروم.

نصف ملعقه صغيره من الخميرة.

نصف ملعقه صغيره من السكر.

ملعقه صغيره من زيت الزيتون.

رشه من الملح. طريقه تحضير خبز النان نبدأ بخلط المكونات جيدا ثم تترك العجينة حتي تتخمر ثم نقوم بتقطيع العجين إلي خمس قطع ونقوم بفرد كل قطعه.

نقوم بتسخين الطاسة علي درجه حراره متوسطه ثم نضيف القليل من الماء علي العجين ثم نضعها في الطاسة ونضيف قطع من الكزبرة علي العجين.

نحضر طاسه ونضع بها قطعتين من الزبد ونضيف عليها الثوم المفروم والكزبرة وندهن الخبز. المقادير المطلوبة لعمل الفرخ بالزبدةطريقه تحضير الفراخ بالزبدةالمقادير المطلوبة لعمل خبز النانطريقه تحضير خبز النان الوسوم

الفرخ بالزبدة بطريقه سهله مع خبز النان من اشهي والذ أطباق الدجاج كما تعد وجبه رئيسيه يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات وتتميز بسهوله وسرعه التحضير وتختلف طرق التحضير والتقديم للدجاج فيمكن عمل الدجاج المشوي على الطريقة السورية أو الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات كما يمكن أن يقدم بجانب العديد من المقبلات. المقادير المطلوبة لعمل الفرخ بالزبدة صدور الدجاج أو أوراك حسب الرغبة.

3 معالق من الزبادي

ملعقه كبيره من الزيت.

2 فص ثوم مبشور.

ملعقه كبيره من مسترده.

نصف ليمونه.

نصف ملعقه صغيره من الملح.

قطعه من الزنجبيل صغيره ومبشوره.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه من البابريكا .

الشطه حسب الرغبة.

بصله كبيره مقطعه.

3 حبات من الطماطم.

نصف كوب من الكاجو أو كريمه الطهي.

ملعقه كبيره من الخل. طريقه تحضير الفراخ بالزبدة نبدأ بوضع الفراخ في التتبيله ويفضل وان تترك في التتبيله جيدا لمده يوم أو اكثر علي الأقل.

نحضر طاسه ونتركها علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضع بها قطعه من الزبد مع ملعقه من الزيت ثم نضيف الفراخ فقط لا نضيف التتبيله.

نقوم بتحضير الصوص الكريمي المكون من البصلة كبيره مقطعه مع نصف ملعقه من الملح والطماطم ثم نضيف نصف كوب من الكاجو أو كريمه الطهي وتترك المكونات علي النار حتي تتجانس لمده عشر دقائق تقريبا.

نضع الخليط في الخلاط الكهربائي حتي نحصل علي الخليط الكريمي.

نحضر الخليط ثم يوضع بطاسه كبيره علي النار حتي يتجانس ثم نضيف قطعتين من الزبد أو اكثر مع ملعقه كبيره من الخل.

نضع الفراخ المشوية علي الجريل وتقلب جيدا مع الصوص. المقادير المطلوبة لعمل خبز النان 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

بصل بودر.

ثوم مفروم.

نصف ملعقه صغيره من الخميرة.

نصف ملعقه صغيره من السكر.

ملعقه صغيره من زيت الزيتون.

رشه من الملح. طريقه تحضير خبز النان نبدأ بخلط المكونات جيدا ثم تترك العجينة حتي تتخمر ثم نقوم بتقطيع العجين إلي خمس قطع ونقوم بفرد كل قطعه.

نقوم بتسخين الطاسة علي درجه حراره متوسطه ثم نضيف القليل من الماء علي العجين ثم نضعها في الطاسة ونضيف قطع من الكزبرة علي العجين.

نحضر طاسه ونضع بها قطعتين من الزبد ونضيف عليها الثوم المفروم والكزبرة وندهن الخبز. المقادير المطلوبة لعمل الفرخ بالزبدةطريقه تحضير الفراخ بالزبدةالمقادير المطلوبة لعمل خبز النانطريقه تحضير خبز النان

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