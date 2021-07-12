مكون واحد من البيت بدلا من رميه سنستخدمه لإزالة أقوى دهون البوتاجاز

يتعرض البوتاجاز في البيت يوميا لكثير من الدهون والأوساخ أثناء تجهيز الطعام حيث تتناثر الكثير من الزيوت والدهون وبقايا الطعام على جوانب البوتاجاز، وقد يحدث إذا لم يتم تنظيف تلك الأوساخ بشكل فوري قد تتجمد ويكون من الصعب إزالتها، ولكن هناك بعض الأدوات والخامات التي تباع في المحلات يكون لها مفعول خارق حيث تقوم بتنظيف تلك الدهون بقوة خارقة ولكن تسبب ورائح كريهة للغاية ويكون ملمسها على الجلد والبشرة ضار للغاية، إلا أنه هنالك بعض المكونات البسيطة والمنزلية والتي يمكن أن تؤدي نفس الغرض ونفس المفعول وبدون تلك الآثار الضارة.

إزالة دهون البوتاجاز

المكون الأول الذي سنستخدمه في تلك الوصفة هو الليمون، حيث يمكن استخدام الليمون التالف الذي تم حفظه في الثلاجة لفترة طويلة حتى أصبح لا يصلح للاستخدام، والمكون الثاني هو بقايا الصابون على أن يتم بشره، ويتم عصر كلا من الليمون على بقايا الصابون، ونضيف عليهم مقدار ربع كوب من الصابون السائل، وربع كوب من الخل، ورب كوب من الكلور ويفضل أن يكون كلوركس الألوان، وملعقة كبيرة من البيكربوناتو، ويتم تقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميعها وتذوب بقايا الصابون.

طريقة استخدام وصفة إزالة الدهون

قبل البدء في تطبيق الوصفة يجب إزالة أي بواقي طعام من على البوتاجاز لضمان التنظيف بسلاسة تامة، وكذلك إزالة عيون البوتاجاز ولكن يجب البقاء على واحدة على الأقل حيث سيتم استخدامها فيما يلي، فنقوم بإضافة إناء “حلة” ونضيف بها الماء، ثم نضيف فيها جزء من بقايا الصابون المبشور، وحفنة من الكركديه، ونتركهم على النار حتى تبدأ الماء في الغليان، ثم نضع بها عيون البوتاجاز، ونتركهم فهيا حتى يغلي وذلك لتنظيف عيون البوتاجاز، ونتركها منقوعة لحين الإنتهاء.

بعد ذلك يتم إضافة نحضر الخليط المجهز في البداية ونبدأ في مسح البوتاجاز به جيدا في كافة أماكن الدهون والأوساخ، ثم نترك الخليط على البوتاجاز لمدة عشر دقائق ليتفاعل مع الدهون والأوساخ، ثم بعد ذلك بواسطة قطعة من سلك المواعين يتم دعك البوتاجاز جيدا، ثم مسحها بواسطة فوطة مبللة لإزالة الأوساخ الذائبة ثم فوطة ناشفة أو منديل للتنشيف، بعد ذلك نعود إلى عيون البوتاجاز ونقوم بتنظيفها بنفس الطريقة ودعكها بواسطة سلك المواعين حتى تمام التنظيف وتعود لما كانت عليه.