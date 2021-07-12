علامات تظهر على الفم والأسنان تدل على الإصابة بالفطر الأسود، نشرها تقرير لموقع تايمز أوف إنديا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعراض التي يسببها الفطر الأسود والأبيض والأصفر والتي تم العثور عليها مؤخرًا لدى مرضى كورونا، وهي:

علامات تظهر على الفم والأسنان تدل على الإصابة بالفطر الأسود:

الأسنان غير الثابتة و المتحركة أو المرتخية وكذلك التعرض لفقدان وخلع الأنسان دون مسبب من أعراض الإصابة بالأمراض الفطرية ومنها الفطر الأسود.

حدوث تغير في لون اللسان وأنسجة الفم وتحولها إلى اللوم الغامق.

من العلامات التي تظهر على الفم والأسنان وتدل على الإصابة بالفطر الأسود التهاب اللثة وتكون خراج بها وكذلك انسحاب اللثة والألم بها.

الشعور المستمر بتغير في طعم الفم من أعراض الإصابة بمرض الفطر الأسود.

من علامات الإصابة بمرض الفطر الأسود الألم الشديد سواء في الفم أو اللسان أو اللثة، وكذلك الألم حول عظم الفك.

الإحساس بالخدر حول الفم أو الخدين على جانب واحد من الوجه وكذلك الاحمرار أو الحساسية الزائدة من علامات مرض الفطر الأسود.

الضعف المفاجئ في عضلات الفك وسيلان اللعاب.

أعراض الأمراض الفطرية:

يدخل الفطر الأسود الجسم عن طريق الجهاز التنفسي فيصيب الأنف والفم والعين والرئتين وقد يبلغ انتشاره الدماغ، ويسبب:

الصداع المستمر.

الحمى المرتفعة.

تغير لون العضو المصاب إلى اللون الأسود.

السعال الدموي.

ضيق ومشاكل في التنفس.

آلام شديدة في البطن.

الإسهال الذي يصاحبه دماء.

اضطرابات في الصحة العقلية.

ألم الجيوب الأنفية واحتقانها.

تكون قشور على الوجه وفي الأنف.

جحوظ العيون وبروزها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.