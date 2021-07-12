نظام غذائي لمرضى السكري للشفاء من فيروس كورونا، وكما هو بات معلوماً فإن عدوى فيروس كورونا تصيب بشكل خاص مرضى السكري والذين يعانون من ضعف المناعة أو يتناولون أدوية الكورتيزون. ما يجعل مرضى السكري في دائرة الخطر الدائم لاحتمالية الإصابة بمرض كوفيد-19 وبعض مضاعفاته الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي وضعف عضلة القلب وغيرها.

وفي حال الإصابة بفيروس كورونا، ينبغي على مرضى السكري اتباع إجراءات علاجية ووقائية لضمان التعافي السريع وعدم حدوث أية مضاعفات على صحتهم، من ضمنها اتباع نظام غذائي معين يضمن الشفاء من فيروس كورونا وتداعياته على المدى الطويل.

فما دوت الخليج تفاصيل النظام الغذائي الواجب اتباعه من قبل مرضى السكري للشفاء من فيروس كورونا، وكيف يمكن تطبيقه بشكل فعال؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً بناء على معلومات نشرها موقع "Times of India".

نظام غذائي لمرضى السكري للشفاء من فيروس كورونا

بحسب الخبراء، فإن الاصابة بفيروس كورونا يمكن أن تكون لها آثار جانبية ومضاعفات مثل التعب والخمول واضطرابات التمثيل الغذائي وصولاً إلى الالتهابات الشديدة مثل الاصابة بمرض الفطر الاسود.

ولتجنب هذه المضاعفات، ينصح مرضى السكري باتباع نظام غذائي للشفاء من فيروس كورونا يتضمن العناصر التالية:

عدم تناول كمية كبيرة من الطعام في وقت واحد: ينبغي على مرضى السكري الالتزام بهذه النصيحة ومراقبة وجباتهم اليومية والحصة الغذائية في كل وجبة، بحيث يتم تناول وجبات صغيرة كل ساعتين أو ساعتين عوضاً عن تناول وجبة كبيرة مرة واحدة.

ويساعد هذا التقسيم في إدارة مرض السكري وتجنب الإرتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم.

زيادة كمية البروتين: المعروف أن البروتين فعال في بناء وإصلاح الخلل في الخلايا وأنسجة الجسم، وبالتالي ينصح مرضى السكري بزيادة كمية البروتين في نظامهم الغذائي كونه يساعد في إصلاح تآكل الخلايا والانسجة الناجمة عن هجوم فيروس كورونا.

ومن الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي، نذكر البيض والمكسرات، فيما تأتي اللحوم الخالية من الدهون وفول الصويا والأسماك في خانة البروتينات الحيوانية التي ينبغي التركيز عليها عند الاصابة بفيروس كورونا.

ويساعد احتواء هذه الأطعمة أيضاً من أحماض اوميغا 3 الدهنية، والفيتامينات والمعادن على تقوية صحة العظام والدماغ وتعزيز صحة القلب.

إدخال العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي: لا يخفى على أحد أهمية العناصر الغذائية الأساسية وضرورتها للجسم، وهي الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة التي نجده بشكل خاص في الخضروات والفواكه الطازجة والخضروات الجذرية.

وتسهم هذه العناصر في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، وتحسين الهضم والتمثيل الغذائي، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز المناعة بشكل عام.

خطة النظام الغذائي لمرضى السكر للشفاء من فيروس كورونا

إليكم خطة مقترحة من الموقع الهندي على سبيل المثال، لكن ينصح دوماً بمراجعة الطبيب المختص المخول وحده وضع الخطة الغذائية المناسبة لكم حسب حالتكم الصحية.

وجبة الفطور: بدء اليوم بمياه بذور الحلبة مع ماء الليمون الدافئ. وفيما يخص وجبة الفطور، يمكن تناول دقيق الشوفان الصحي مع الحليب والحبوب، أو تناول بياض البيض المسلوق.

الوجبات الخفيفة: تناول المكسرات أو البذور أو التفاح أو كوب من الشاي الأخضر.

وجبة الغداء: صحة صغير من السلطة ويمكن أن تكون سلطة خضروات مع اللبن.

وجبة العشاء: تناول الدجاج مع الخضار أو أي نوع شوربة أو سلطة صحي.

كما يمكن تناول كوب من الحليب الذهبي قبل النوم، وهو كناية عن حليب ممزوج مع الكركم، أو شاي البابونج أو شاي الشمر، والذي يساعد على النمو ومنح الجسم التغذية الوفيرة.