بلونه الأخضر الفاتح وأوراقه الكبيرة ورائحتها النفاذة عند طبخها، تتربع الملوخية على مائدة الطعام في العديد من الدول العربية مثل مصر ولبنان وسوريا، خصوصاً في حال طبخها مع الدجاج أو اللحم الكثير.

والملوخية قد تكون بغنى عن التعريف، لكن لا ضير من التحدث عن بعض "الفوائد" غير المتوقعة لهذه النبتة التي يُطلق عليها تسمية "معشوقة الفتيات" كون الفتيات يقبلن على تناولها بشراهة. لكن حب الملوخية لا يقتصر على الجنس اللطيف فقط، بل أن لها عشاقاً من كافة الاجناس والأعمار خاصة في حال تم تقديمها مع الأرز المفلفل وعصير الليمون.

في موضوعنا اليوم، نلقي الضوء على فوائد الملوخية المتعددة حسب معلومات أوردها موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلاً عن مقالة حول الملوخية أو "الجوت" كما دوت الخليج معروفة أيضاً في مجلة Health Benefits المختصة بالشؤون الصحية.

فوائد صحية غير متوقعة للملوخية

أول فائدة قد تخطر على البال عند الحديث عن الملوخية، تكون تعزيز الصحة الجنسية. وهو ما أكدته دراسة منشورة في مجلة "ncbi" العلمية الطبية، أكدت فيها وجود فوائد جنسية كبيرة تتعلق بجودة السائل المنوي لمستخلصات أوراق الملوخية في التجارب المطبقة على الفئران، ما قد يعطي مؤشراً قوياً على صحة الإشاعات المتعلقة بفوائد الملوخية الجنسية.

وتحتوي الملوخية على نسبة مرتفعة من البيتاكاروتين، إضافة إلى الحديد والبروتينات المختلفة وفيتامين أ و سي و أي والثيامين والريبوفلافين وحمض الفوليك والألياف الغذائية، وكذلك "فيتامين ك" و"فيتامين ج" والأحماض الأمينية والتربتوفان، والثريونين، والآيزوليوسين، والليوسين واللايسين والميثيونين، ما يعزز المقولة التي تتحدث عن فوائد خارقة للملوخية.

ومن فوائد الملوخية الصحية المتعددة بحسب المجلة المختصة:

إيقاف النزيف الداخلي في الكبد والتهاب القولون ومنع الاصابة بمرض اليرقان: بفضل محتواها من "فيتامين ك".

تعزيز صحة العينين: كونها تحتوي على فيتامين ب6 وحمض الفوليك، وهما مهمان في الوقاية من اضطرابات العين وفقدان البصر.

الحد من متلازمة تململ الساق: والتي تحصل نتيجة نقص الحديد في الجسم، فالملوخية غنية بالحديد الذي يحمي من التشنجات العضلية المسببة لهذه المتلازمة.

تدعيم صحة الجلد ونمو الخلايا: تمتاز الملوخية بمحتواها من فيتامين أ، وهو من الفيتامينات الضرورية لالتئام الجروح وإعادة نمو الجلد، كما يحارب سرطان الجلد بشكل كبير.

محاربة نزلات البرد والانفلونزا: بفضل محتوى الملوخية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ويحارب نزلات البرد والإنفلونزا. كما أن محتوى الملوخية من فيتامين ك يقلل خطر الاصابة بمضاعفات هذه الامراض، منها الالتهاب الرئوي والتهابات الرئة.

التخلص من الكوليسترول الضار: وقد أظهرت دراسات عدة أن وجود النحاس في الملوخية، يسهم في تقليل مستويات الكوليسترول "الضار" وزيادة الكوليسترول المفيد.

مكافحة السرطان: يعد فيتامين ب9 الموجود في الملوخية، من العناصر الأساسية في تقليل خطر الاصابة بأمراض السرطان المختلفة، مثل سرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة.

تعزيز صحة الاسنان والعظام: تحتوي الملوخية على كمية كافية من الكالسيوم الذي يحمي الأسنان وعظام الفك بشكل قوي.

التقليل من نوبات الربو: بفضل احتواء الملوخية على المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء عضلات الشعب الهوائية وتنظيم عملية التنفس.

محاربة الشيخوخة: الملوخية غنية ايضاً بفيتامين ب2 المعروف بإسم "الريبوفلافين"، وهو عنصر مهم للحفاظ على مستويات الكولاجين في جسم الإنسان، ما يساعد على تكوين بشرة وشعر صحيين ونضرين.

ويعتبر الكولاجين من العناصر الضرورية للحفاظ على بنية البشرة الشابة ومنع الخطوط الدقيقة في الجلد والحد من ظهور التجاعيد ، وبالتالي فإن تناول الملوخية بانتظام يحد من هذه المشاكل بصورة كبيرة.