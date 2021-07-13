على طريقة المطاعم قومي بتحضير أحلى وصفة لفتة عيد الأضحى

طريقة تحضير فتة عيد الأضحى، وجبة فتة عيد الأضحى هي من الوجبات الرسمية والأساسية على سفرة الطعام في كل منزل في أول أيام عيد الاضحى فلا يخلو منزل في هذا اليوم من فتة عيد الأضحى، وعلى طريقة أشهر المطاعم نقدم لكم طريقة عمل فتة عيد الأضحى في وقت بسيطة. مكونات فتة عيد الأضحى مكونات فتة عيد الأضحى مكونات فتة اللحمة لحم كتف ضاني: نصف كيلو.

ورق غار: خمس ورقات.

خل: ملعقة طعام.

بصل: حبة واحدة.

ملح: ملعقة شاي.

طماطم: حبة واحدة.

مستكة: فص واحد.

كرفس: عود واحد.

حبهان: 2 فص.

قرنفل: 2 عود.

فلفل أسمر: ½ ملعقة شاي.

قرفة: عود واحد. مكونات صلصة فتة اللحم صلصة: ملعقة طعام.

سمن: مقدار حسب الحاجة.

أرز أبيض: ثلاثة أكواب.

عسل أبيض: ملعقة طعام.

طماطم مبشورة منزوعة القشر: 2 حبة.

قرفة: ½ ملعقة شاي.

ملح: ½ ملعقة شاي.

زيت: حسب الحاجة.

خبز بلدي: مقدار حسب الاحتياج مقطع مكعبات.

خل: ملعقة طعام.

ثوم مفروم: 2 فص. طريقة عمل فتة عيد الأضحى المنزلية مكونات فتة اللحمةمكونات صلصة فتة اللحمطريقة عمل فتة عيد الأضحى المنزلية الآن نبدأ في اتباع خطوات عمل فتة عيد الأضحى في المنزل على طريقة المطاعم: في قدر على نار هادئة نضع ورق الغار والحبهان وفص المستكة ومقدار من البصل المفروم ومقدار من الماء.

عندما يبدأ الماء في التسخين نزيل اللون الأبيض المتكون.

نقوم بوضع اللحم حتى ينضج مع تلك التوابل.

وفي قدر آخر نضع السمن مع الملح والقرفة والحبهان والعسل وصلصة الطماطم ونقلب جيدًا.

ومن ثم يتم تحمير مكعبات الخبز في مقلاة بها زيت ساخن بسيط مع رشة ملح.

وبعد ذلك يتم غسل حبات الأرز جيدًا لكي نضعه في قدر عميق به كمية مناسبة من السمنة والزيت ويتم تشويح الأرز في السمنة.

ونحضر قطع اللحم بعد سلقها لنضيفها للأرز ونغلق الوعاء حتى ينضج الأرز مع اللحم.

أثناء ذلك نقوم بتحضير مقلاة أخرى على النار ونضع بها السمن والثوم المفروم مع الصلصة وملح وفلفل وخل وسكر ونقلبهم معًا جيدًا.

نعد طبق التقديم العميق فنضع الخبز في قاعدة الطبق وعليه مقدار من الشوربة ومن ثم نضع الأرز واللحم وكمية من صلصة الفتة وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة تحضير فتة عيد الأضحى، وجبة فتة عيد الأضحى هي من الوجبات الرسمية والأساسية على سفرة الطعام في كل منزل في أول أيام عيد الاضحى فلا يخلو منزل في هذا اليوم من فتة عيد الأضحى، وعلى طريقة أشهر المطاعم نقدم لكم طريقة عمل فتة عيد الأضحى في وقت بسيطة. مكونات فتة عيد الأضحى مكونات فتة عيد الأضحى مكونات فتة اللحمة لحم كتف ضاني: نصف كيلو.

ورق غار: خمس ورقات.

خل: ملعقة طعام.

بصل: حبة واحدة.

ملح: ملعقة شاي.

طماطم: حبة واحدة.

مستكة: فص واحد.

كرفس: عود واحد.

حبهان: 2 فص.

قرنفل: 2 عود.

فلفل أسمر: ½ ملعقة شاي.

قرفة: عود واحد. مكونات صلصة فتة اللحم صلصة: ملعقة طعام.

سمن: مقدار حسب الحاجة.

أرز أبيض: ثلاثة أكواب.

عسل أبيض: ملعقة طعام.

طماطم مبشورة منزوعة القشر: 2 حبة.

قرفة: ½ ملعقة شاي.

ملح: ½ ملعقة شاي.

زيت: حسب الحاجة.

خبز بلدي: مقدار حسب الاحتياج مقطع مكعبات.

خل: ملعقة طعام.

ثوم مفروم: 2 فص. طريقة عمل فتة عيد الأضحى المنزلية مكونات فتة اللحمةمكونات صلصة فتة اللحمطريقة عمل فتة عيد الأضحى المنزلية الآن نبدأ في اتباع خطوات عمل فتة عيد الأضحى في المنزل على طريقة المطاعم: في قدر على نار هادئة نضع ورق الغار والحبهان وفص المستكة ومقدار من البصل المفروم ومقدار من الماء.

عندما يبدأ الماء في التسخين نزيل اللون الأبيض المتكون.

نقوم بوضع اللحم حتى ينضج مع تلك التوابل.

وفي قدر آخر نضع السمن مع الملح والقرفة والحبهان والعسل وصلصة الطماطم ونقلب جيدًا.

ومن ثم يتم تحمير مكعبات الخبز في مقلاة بها زيت ساخن بسيط مع رشة ملح.

وبعد ذلك يتم غسل حبات الأرز جيدًا لكي نضعه في قدر عميق به كمية مناسبة من السمنة والزيت ويتم تشويح الأرز في السمنة.

ونحضر قطع اللحم بعد سلقها لنضيفها للأرز ونغلق الوعاء حتى ينضج الأرز مع اللحم.

أثناء ذلك نقوم بتحضير مقلاة أخرى على النار ونضع بها السمن والثوم المفروم مع الصلصة وملح وفلفل وخل وسكر ونقلبهم معًا جيدًا.

نعد طبق التقديم العميق فنضع الخبز في قاعدة الطبق وعليه مقدار من الشوربة ومن ثم نضع الأرز واللحم وكمية من صلصة الفتة وبالهناء والشفاء.

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