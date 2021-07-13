طريقه شاورما الفراخ السوري في البيت بطريقه سهله وبسيطه مثل المطاعم

في هذا المقال سوف نتحدث عن طريقه شاورما الفراخ بطريقه بسيطه وبمكونات متوفره في البيت، وسريعه التحضير وفي وقت قصير، حيث تعتبر من المأكولات السريعة والخفيفة واكله تطلب من جميع المطاعم، ويمكن أخذها في أي مكان سوء مدارس أو جامعات، ويمكن وضع خلطه الشاورما في عيش سوري ، كيزر أو فينو حسب الرغبة، ويمكن إن نضع صوص الكاتشب والمايونيز وهو يعطي طعم جيد، ويمكن إن تتكون شاورما من اللحم البقري، ألضان أو الفراخ، ولكن اليوم سوف نتعلم طريقه شاورما الفراخ.

طريقه شاورما الفراخ

من الأكلات السريعة في البيت أيضا حواوشي الدجاج بطريقه بسطه للغايه ، و الآن تحضير مكونات عمل شاورما الفراخ:

صدور فراخ (قطع صغيره).

ماء بصل.

1 كوب زبادي أو 1 كوب لبن.

فلفل اسمر.

1 معلقه ملح.

رشه كركم.

بعض الزعتر.

1 معلقه بهارات.

بصل مقطع شرائح.

طماطم قطع متوسطه الحجم.

جبنه موتزاريلا.

تحضير حشو شاورما الفراخ السوري

أولاً يتم غسل صدور الفراخ جيداً ويتم نقعها في الماء والملح وبعض الخل و الليمون ثم نبدأ في الخطوات التالية.

نضع صدور الفراخ في ماء البصل . وبعد ذلك نضيف 1 كوب زبادي أو 1 كوب لبن إذا لم يتوافر الزبادي. ثم نضيف معلقه ملح ورشه فلفل اسود. نحضر طاسه ونضع بها بعض الزيت حتا يسخن ونضع قطع الفراخ بها. نضيف عليها رشه الكركم، البهارات و الزعتر وتقلب جيداً. ثم نحضر البصل ويقطع إلي شرائح وأيضاً الفلفل، ونقطع الطماطم إلي قطه متوسطه الحجم. ونقلب جميع المكونات جيداً. وأيضاً نضع صوص الكاتشب والمايونيز. ونضع ألجبنه الموتزاريلا. وتقدم في عيش الفينو، العيش السوري او الكايزر

كاتشب

مايونيز

1 علبه زبادي

1 معلقه 7 بهارات

ثم معلقه 1 كاري كبيره

نحضر وعاء صغير نضع فيه الكاتشب والمايونيز ويتم خلطهم جيداً. ثم نضع علبه الزبادي عليهم ويتم دمجهم جيداَ.

مكونات صوص الكاتشب والمايونيزتحضير صوص الكاتشب

تعتبر من أفضل الأكلات لدى الأطفال والكبار هي الشاورما، وبأقل المكونات متواجده في كل منزل، حيث في أجواء كوفيد19 يتم الاحتراس من دخول الطعام الجاهز للبيت ويمكن بهذه المكونات البسيطة تحضير هذه الأكلة اللذيذة وبالهناء والشفاء.