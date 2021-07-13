كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن وتطويله بسرعة جبارة

كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر، كريم البانثينول من أهم الكريمات التي يلزم أن تتوافر في كل منزل فيحتوي كريم البانثينول على الكثير من الفيتامينات فهو علاج فعال يساعد على حل كافة مشاكل الشعر والبشرة ويعمل على ترطيب الجلد والشعر وإليكم في السطور الآتية أهمية استخدام كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر.

فوائد البانثينول للشعر:

تتعدد الفوائد التي يقدمها البانثينول للشعر وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الفوائد:

يساعد ذلك الكريم على تنعيم الشعر. يلعب البانثينول دور كبير في ترطيب الشعر وتقديم له الرطوبة المناسبة. يحتوي البانثينول على كافة الفوائد للشعر فيساعد البانثينول على تخلص الشعر من مشكلة الخشونة والتجاعيد التي يعاني الشعر منها. في حالة استخدام الشعر مع كافة الزيوت الطبيعية على سبيل المثال زيت الخروع وزيت الزيتون فبالتالي قد يتم تطوي الشعر ومده بالنعومة الكافية. يساعد كريم البانثينول على علاج مشكلة التقصف والهيجان التي يعاني منه الشعر.

طريقة تحضير كريم البانثينول والموز:

تتسم طريقة تحضير الكريم بالسهولة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضيره:

ثلاثة ملاعق من كريم البانثينول.

موزتان مهروستان.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

قبعة الاستخدام.

طريقة تحضير كريم البانثينول:

يتم تحضير كريم البانثينول بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية أهم الخطوات المتبعة في تحضر كريم البانثينول:

في بداية الأمر يتم خلط كريم البانثينول مع زيت الزيتون وبعد ذلك يتم إضافة الموز المهروس مع زيت جوز الهند. بعد ذلك يتم خلط كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي ناعم. بعد ذلك يتم وضع ذلك الخليط على بصيلات الشعر. بعد ذلك يتم الانتظار لمدة خمسة ساعات وبعد ذلك يتم ارتداء قبعة الاستخدام. بعد انتهاء الوقت يتم غسل بصيلات الشعر جيداً. يتم تكرار استخدام ذلك الماسك ثلاثة مرات في كل أسبوع. في حالة المواظبة على استخدام ذلك الكريم فسيتم الحصول على النتائج المرغوبة على الفور، وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الكريم وعليكم على الفور استخدامه للحصول على النتائج المرغوبة في أسرع وقت.

قناع البانثينول مع البيض لفرد الشعر وتطويله:

يعتبر البيض من أفضل أنواع المكونات الطبيعية التي يتم استخدمها لفرد وتطويل الشعر بشكل طبيعي وصحي، من خلال السطور التالية سنوضح المكونات وطريقة عمل القناع على الشعر.

أربعة ملاعق من كريم البانثينول.

بيضة واحدة متوسطة.

ملعقة من العسل الأبيض.

غطاء بلاستيك للشعر.

في الأول حضري بولة عميقة وضعي بها الأربعة ملاعق كريم البانثينول، ثم ضعي البيضة وإضافة ملعقة العسل. بعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى يتم امتزاج مكونات القناع سويا. قومي بغسل الشعر في الأول وبعدها طبقي القناع على الشعر وأتركيه لمدة ساعة على الأقل، ثم قومي بغسل الشعر وسوف تلاحظين النتيجة من أول أستخدام.

مكونات قناع البانثينول مع البيض لفرد الشعر وتطويله:طريقة تطبيق قناع البانثينول مع البيض لفرد الشعر وتطويله: