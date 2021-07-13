طريقة عمل رول خروف العيد بوصفة جديدة لعيد الأضحى

طريقة عمل رول خروف العيد، يقدم لحم الخروف في جميع دول العالم العربي في عيد الأضحى وفي أوقات أخرى مختلفة في الولائم والمناسبات لأنه من أكثر أنواع اللحوم التي تتناسب مع المناسبات ولهذا للخروف أكثر من طريقة لتحضيره وتقديمه كتقديمه جاهزًا أو محشيًا أو مشويًا أو يمكننا أن نقدمه مثل الرول كوجبة وطبق أساسي على سفرة العزومة وإليكم طريقة عمل رول خروف العيد والمكونات المطلوبة.

مكونات رول خروف العيد

اعتدنا على سماع تشيكن رول أو سوشي رول ولكن وصفة خروف رول لم يعتد الكثير منا على سماع تلك الوصفة ولكنها مناسبة كثيرًا مع الولائم والعزومات التي تكثر بعيد الأضحى بالإضافة لكونها وصفة جديدة وتتكون وصفة خروف رول العيد من:

خروف وزن 2 كيلو جرام بعد التنظيف والتخلية من العظام.

كمية حسب الرغبة من التوابل ملح وفلفل أسمر.

ثوم: رأس واحدة كاملة تكون مقشرة.

سبانخ: نصف كيلو جرام.

مرمرية طازجة: ثلاثة أعواد.

زيت: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

ليمون أسود: حبتان كبيرتان.

طماطم مجففة: علبة وزن 250 جرام.

شمر أخضر فريش: عودان كاملان.

أناناس: علبة شرائح وزنها 250 جرام.

جزر مقشر حجمه صغير: أربع جزرات كاملة.

زبدة صفراء: ربع كيلو جرام.

ورق ألومنيوم حسب الحاجة.

ورق زبدة حسب الحاجة.

سكين رفيع.

ساطور لتقطيع الخروف.

رباط دبار لربط الخروف جيدًا.

مستلزمات الخروفطريقة عمل خروف رول العيد

تبدأ الآن طريقة تحضير خروف العيد رول: