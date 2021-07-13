طريقة عمل رول خروف العيد بوصفة جديدة لعيد الأضحى

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طريقة عمل رول خروف العيد، يقدم لحم الخروف في جميع دول العالم العربي في عيد الأضحى وفي أوقات أخرى مختلفة في الولائم والمناسبات لأنه من أكثر أنواع اللحوم التي تتناسب مع المناسبات ولهذا للخروف أكثر من طريقة لتحضيره وتقديمه كتقديمه جاهزًا أو محشيًا أو مشويًا أو يمكننا أن نقدمه مثل الرول كوجبة وطبق أساسي على سفرة العزومة وإليكم طريقة عمل رول خروف العيد والمكونات المطلوبة.مكونات رول خروف العيد
اعتدنا على سماع تشيكن رول أو سوشي رول ولكن وصفة خروف رول لم يعتد الكثير منا على سماع تلك الوصفة ولكنها مناسبة كثيرًا مع الولائم والعزومات التي تكثر بعيد الأضحى بالإضافة لكونها وصفة جديدة وتتكون وصفة خروف رول العيد من:
- خروف وزن 2 كيلو جرام بعد التنظيف والتخلية من العظام.
- كمية حسب الرغبة من التوابل ملح وفلفل أسمر.
- ثوم: رأس واحدة كاملة تكون مقشرة.
- سبانخ: نصف كيلو جرام.
- مرمرية طازجة: ثلاثة أعواد.
- زيت: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.
- ليمون أسود: حبتان كبيرتان.
- طماطم مجففة: علبة وزن 250 جرام.
- شمر أخضر فريش: عودان كاملان.
- أناناس: علبة شرائح وزنها 250 جرام.
- جزر مقشر حجمه صغير: أربع جزرات كاملة.
- زبدة صفراء: ربع كيلو جرام.
- ورق ألومنيوم حسب الحاجة.
- ورق زبدة حسب الحاجة.
- سكين رفيع.
- ساطور لتقطيع الخروف.
- رباط دبار لربط الخروف جيدًا.
تبدأ الآن طريقة تحضير خروف العيد رول:
- اختيار خروف وزنه بعد الخلي لا يقل عن 2 كيلو.
- لخلي الخروف من العظام في المنزل يتم البدء من الصدر ويليه الظهر ثم الأوراك.
- نستخدم مقدار الملح والفلفل المناسب لتتبيل الخروف جيدًا من الداخل.
- نحضر الهون لوضع المرمرية وفصوص الثوم المقشر والليمون ومقدار ملح بسيط والزيت.
- يتم طحن تلك المكونات معًا وأخذها لوضعها بداخل الخروف ومعهم الطماطم المجففة.
- نأخذ شرائح الأناناس لرصها بداخل الحروف عموديًا في صف واحد.
- ويليه الجزر بدون تقطيع ومن ثم أعواد الكرفس.
- يلف الخروف مثل الرول الآن وبه تلك المكونات مع الضغط المستمر أثناء اللف نحضر الدبار للف الخروف حتى يتم تسخينه جيدًا.
- على سطح مستوي يفرد ورق الزبدة ونأخذ الكميات المتبقية من الخضار السابق ووضع الرول فوقه حتى لا يحدث التصاق للرول.
- يتم استخدام الزبدة لدهن الرول من الخارج ويلف ورق الزبدة وعليه ورق الألومنيوم ويوضع في الفرن ساعة أو ساعة ونصف.
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طريقة عمل رول خروف العيد، يقدم لحم الخروف في جميع دول العالم العربي في عيد الأضحى وفي أوقات أخرى مختلفة في الولائم والمناسبات لأنه من أكثر أنواع اللحوم التي تتناسب مع المناسبات ولهذا للخروف أكثر من طريقة لتحضيره وتقديمه كتقديمه جاهزًا أو محشيًا أو مشويًا أو يمكننا أن نقدمه مثل الرول كوجبة وطبق أساسي على سفرة العزومة وإليكم طريقة عمل رول خروف العيد والمكونات المطلوبة.مكونات رول خروف العيد
اعتدنا على سماع تشيكن رول أو سوشي رول ولكن وصفة خروف رول لم يعتد الكثير منا على سماع تلك الوصفة ولكنها مناسبة كثيرًا مع الولائم والعزومات التي تكثر بعيد الأضحى بالإضافة لكونها وصفة جديدة وتتكون وصفة خروف رول العيد من:
- خروف وزن 2 كيلو جرام بعد التنظيف والتخلية من العظام.
- كمية حسب الرغبة من التوابل ملح وفلفل أسمر.
- ثوم: رأس واحدة كاملة تكون مقشرة.
- سبانخ: نصف كيلو جرام.
- مرمرية طازجة: ثلاثة أعواد.
- زيت: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.
- ليمون أسود: حبتان كبيرتان.
- طماطم مجففة: علبة وزن 250 جرام.
- شمر أخضر فريش: عودان كاملان.
- أناناس: علبة شرائح وزنها 250 جرام.
- جزر مقشر حجمه صغير: أربع جزرات كاملة.
- زبدة صفراء: ربع كيلو جرام.
- ورق ألومنيوم حسب الحاجة.
- ورق زبدة حسب الحاجة.
- سكين رفيع.
- ساطور لتقطيع الخروف.
- رباط دبار لربط الخروف جيدًا.
تبدأ الآن طريقة تحضير خروف العيد رول:
- اختيار خروف وزنه بعد الخلي لا يقل عن 2 كيلو.
- لخلي الخروف من العظام في المنزل يتم البدء من الصدر ويليه الظهر ثم الأوراك.
- نستخدم مقدار الملح والفلفل المناسب لتتبيل الخروف جيدًا من الداخل.
- نحضر الهون لوضع المرمرية وفصوص الثوم المقشر والليمون ومقدار ملح بسيط والزيت.
- يتم طحن تلك المكونات معًا وأخذها لوضعها بداخل الخروف ومعهم الطماطم المجففة.
- نأخذ شرائح الأناناس لرصها بداخل الحروف عموديًا في صف واحد.
- ويليه الجزر بدون تقطيع ومن ثم أعواد الكرفس.
- يلف الخروف مثل الرول الآن وبه تلك المكونات مع الضغط المستمر أثناء اللف نحضر الدبار للف الخروف حتى يتم تسخينه جيدًا.
- على سطح مستوي يفرد ورق الزبدة ونأخذ الكميات المتبقية من الخضار السابق ووضع الرول فوقه حتى لا يحدث التصاق للرول.
- يتم استخدام الزبدة لدهن الرول من الخارج ويلف ورق الزبدة وعليه ورق الألومنيوم ويوضع في الفرن ساعة أو ساعة ونصف.
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