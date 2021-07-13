طرق استخدام المستكة في وصفات الحلويات المختلفة

استخدام المستكة في وصفات الحلويات، استخدمت المستكة قديمًا كواحدة من وصفات الطب البديل فكانت توصف لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة الكبد ورائحة الفم واستخدم زيت المستكة في ترطيب الجلد والعناية بالبشرة ولكن تستخدم المستكة الآن بكثرة في المطبخ ومجال الطبخ خاصةً بالحلويات حيث تستخدم لفوائدها بالإضافة إلى المذاق المميز للمستكة ونوضح لكم طرق استخدام المستكة في الحلويات.

وصفات المستكة في الحلويات

تستخدم المستكة في الطبخ وفي تحضير الطعام ولكن ليس من الشائع أن نعرف أنها تستخدم في الحلويات على الرغم من شهرتها في ذلك ومن وصفات استخدام المستكة:

مكونات مهلبية التمر بالمستكة

كريمة حلويات: كوب واحد.

حليب سائل: ثلاثة أكواب كاملة.

هيل مطحون: ¼ ملعقة شاي.

سكر أبيض: ¼ كوب.

مستكة بودرة: ½ ملعقة شاي.

أرز مطحون ناعم: 4 ملاعق طعام.

حبات تمر مفرومة: 1 كوب ونصف.

نشا: 4 ملاعق طعام.

ماء ورد: ملعقة طعام.

طريقة العمل

نضع كريمة الحلويات والحليب والسكر والهيل والنشا والأرز المطحون والمستكة وماء الورد في طبق واحد ونخلطهم.

وتوضع المكونات على النار حتى تغلي ليزيد سمك القوام وبعدها نضع مقدار ¾ كوب التمر المفروم ونقلب جيدًا متى يختلط التمر مع المهلبية.

عندما تصير المهلبية جاهزة نستخدم التمر والفستق للتزيين.

مكونات البوظة العربية

سكر: واحد كوب ونصف.

حليب: 4 أكواب كاملة.

مستكة مطحونة بودرة: ملعقة شاي.

سحلب نقي: ملعقة ونصف ملعقة شاي.

قشطة: ¼ كيلو.

فستق مبشور: كوب كامل.

ماء ورد: 4 ملاعق طعام.

طريقة التحضير

نجهز فقط مقدار ⅔ الحليب للسكر ونضعهم على النار في قدر عميق ونقلبهم.

أثناء ذلك نضع المتبقي من مقدار الحليب في الخلاط الكهربي ونضيف لها السحلب النقي.

يُشغل الخلاط لكي تخلط تلك المقادير جيدًا وبعدها تضاف لوعاء الحليب والسكر الساخن ونقلبهم على النار.

بعد دقيقة يتم رفع الوعاء عن النار لنضيف إليه المستكة ونستمر في تحريكها لكي تذوب.

ونترك المزيج الآن ليهدأ بعض الوقت ومن ثم نضع ماء الورد والقشطة ونستخدم العجان للخلط الجيد.

يوضع الأيس كريم في ألة الأيس كريم أو في الفريزر حتى يتجمد.

مهلبية التمر بالمستكةالبوظة العربية بالمستكة