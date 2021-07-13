وصفة سريعة لتبيض الوجة والحصول علي نتيجة مزهله من اول استعمال

وصفة طبيعية لتبيض الوجه خلال أسبوع فقط، تهتم جميع النساء ببشرتها وخاصتا في الأيام المقبلة بمناسبة العيد، فقد يبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج سريعة من أول استخدام، فقد نوفر لكم من خلال مقالنا هذا الكثير من الوصفات الطبيعي التي تفيد البشرة وتعمل علي تفتيحها وترطيبها وتحافظ عليها من الجواثيم والبكتيريا وتعمل علي توحيد البشرة.

خلطة الصبار لتوحيد لون البشرة وتفتيحها

يحتوي جل الصبار علي فوائد عديده للبشرة، حيث يعمل جل الصبار علي مكافحة حب الشباب وعلاج للحروق وترطيب البشر ة الجافة، كما انه يخفف الهالات السواد حول العيون، فقد تحتوي وصفة جل الصبار علي جيل الصبار ودقيق الأرز وتعتبر هذه الوصفة من افضل الوصفات لتوحيد لون البشرة وتظهر نتيجة من أول استعمال، فقد يعمل جل الصبار علي ترطيب البشرة وتوحيد لونها وأعطاها للتغذيه اللازمة كما يعمل علي حماية البشرة من الشمس، كما تعمل حبيبات طحين الأرز كمزيل قوي لما تراكم علي البشرة من الجلد الميت والشوائب.

ضعي جل الصبار علي معجون لين من طحين الأرز. تفرك البشرة باستخدام المعجون لمدة 10 دقائق قومي بغسل الوجه باستخدام الماء البارد وتكرر الخلطة كل مساء للحصول علي نتائج سريعه لتفتيح البشرة.

وصفة عسل النحل الأبيض لتفتيح البشرة

يعرف عسل النحل الأبيض بالعديد من الفوائد الهامة للبشرة، فقد يعمل العسل علي تفتيح البشرة وتنظيفها من الجراثيم كما يعمل علي يرطب البشرة واعطاءها النعومة والنضارة كما أن العسل يحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تغذي البشرة، حيث تحتوي الوصفة عل كلا من عسل النحل الأبيض وزيت اللوز ولبن البودر وعصير الليمون.

طريقة التحضير: