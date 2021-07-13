أحلى وأسرع وصفة لطريقة عمل البامية بطعم وريحة يبهر كل أسرتك

طريقة عمل البامية من الأكلات التي يكثر الطلب عليها خصوصاً في فصل الصيف، حيث أنها من أنواع الخضروات التي تظهر في موسم الصيف، وحيث أنها من أنواع الخضروات ذات قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة فإن كل أم تعمل على تقديمها إلى أفراد أسرتها بعدة طرق مختلفة، حيث أنه من المعروف أن هذه الأكلة ذات قوام لزج قليلاً، ولذلك فإن البعض قد ينفر منها لذلك فتلجأ الأم إلى طهيها كطاجن حتى تتخلص من لزوجتها ولا تحرم أبنائها فوائدها الهامة، كما أن مذاقها جدا رائع، كما أنه على النقيض هناك من يعشقون هذه الأكلة ويعتبرونه لزوجتها هذه من أسباب فتح الشهية ولذلك يفضلونها مطبوخة بالصلصة أو ويكا أو باللحمة المفرومة فهناك طرق عديدة ومتنوعة لتقديم البامية، وإليكم ابسط وأسرع هذه الطرق من خلال هذا المقال. طريقة عمل البامية بالصلصة على الطريقة المصرية: طريقة عمل البامية بالصلصة على الطريقة المصرية: المقادير والمكونات: بامية مغسولة ومتقمعة.

عصير طماطم.

حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيره.

حبة بصل مقطع مكعبات صغيره.

½ ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

زيت طعام. طريقة تحضير البامية بشوربة اللحمة: طريقة تحضير البامية بشوربة اللحمة: في طاسة عميقة على النار بها القليل من الزيت نضيف إليها نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ونحركها حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح. ونضيف إليها حبة فلفل أخضر مقطع الى قطع صغيره ونحركهم لمدة دقيقتين حتى يصبح الفلفل دبلان ولم يأخذ لون. ثم نضيف إليهم البامية النظيفة المصفاة ونحرك جميع المكونات معاً، ثم نغطي الطاسة ونتركها على نار هادئة حتى تبدأ البامية الدخول في النضج ولا ننسى تحريكها من وقت لآخر. في تلك الأثناء نقوم بتجهيز صلصة البامية، في وعاء على النار نضيف ملعقة من السمن أو ملعقتين من الزيت ونضيف إليه بصلة مقطعة مكعبات صغيره ونحركها حتى تأخذ اللون الذهبي الغامق قليلاً. ثم نضيف إليها عصير الطماطم ونتركه حتى تتسبك مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود، ولا ننسى أننا سوف نضيف إليها الشوربة وبها كامل بهاراتها وملحها، حتى لا تصبح زائدة الملح. بعد أن تتسبك نضيف إليها البامية التي بالطاسة ونحركها قليلاً ولا نسرف في ذلك حتى لا تصبح فتات، ثم نضيف إليها الشوربة ونتركها على النار لمدة خمس دقائق، وتصبح بعدها جاهزة للغرف. الوسوم

طريقة عمل البامية من الأكلات التي يكثر الطلب عليها خصوصاً في فصل الصيف، حيث أنها من أنواع الخضروات التي تظهر في موسم الصيف، وحيث أنها من أنواع الخضروات ذات قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة فإن كل أم تعمل على تقديمها إلى أفراد أسرتها بعدة طرق مختلفة، حيث أنه من المعروف أن هذه الأكلة ذات قوام لزج قليلاً، ولذلك فإن البعض قد ينفر منها لذلك فتلجأ الأم إلى طهيها كطاجن حتى تتخلص من لزوجتها ولا تحرم أبنائها فوائدها الهامة، كما أن مذاقها جدا رائع، كما أنه على النقيض هناك من يعشقون هذه الأكلة ويعتبرونه لزوجتها هذه من أسباب فتح الشهية ولذلك يفضلونها مطبوخة بالصلصة أو ويكا أو باللحمة المفرومة فهناك طرق عديدة ومتنوعة لتقديم البامية، وإليكم ابسط وأسرع هذه الطرق من خلال هذا المقال. طريقة عمل البامية بالصلصة على الطريقة المصرية: طريقة عمل البامية بالصلصة على الطريقة المصرية: المقادير والمكونات: بامية مغسولة ومتقمعة.

عصير طماطم.

حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيره.

حبة بصل مقطع مكعبات صغيره.

½ ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

زيت طعام. طريقة تحضير البامية بشوربة اللحمة: طريقة تحضير البامية بشوربة اللحمة: في طاسة عميقة على النار بها القليل من الزيت نضيف إليها نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ونحركها حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح. ونضيف إليها حبة فلفل أخضر مقطع الى قطع صغيره ونحركهم لمدة دقيقتين حتى يصبح الفلفل دبلان ولم يأخذ لون. ثم نضيف إليهم البامية النظيفة المصفاة ونحرك جميع المكونات معاً، ثم نغطي الطاسة ونتركها على نار هادئة حتى تبدأ البامية الدخول في النضج ولا ننسى تحريكها من وقت لآخر. في تلك الأثناء نقوم بتجهيز صلصة البامية، في وعاء على النار نضيف ملعقة من السمن أو ملعقتين من الزيت ونضيف إليه بصلة مقطعة مكعبات صغيره ونحركها حتى تأخذ اللون الذهبي الغامق قليلاً. ثم نضيف إليها عصير الطماطم ونتركه حتى تتسبك مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود، ولا ننسى أننا سوف نضيف إليها الشوربة وبها كامل بهاراتها وملحها، حتى لا تصبح زائدة الملح. بعد أن تتسبك نضيف إليها البامية التي بالطاسة ونحركها قليلاً ولا نسرف في ذلك حتى لا تصبح فتات، ثم نضيف إليها الشوربة ونتركها على النار لمدة خمس دقائق، وتصبح بعدها جاهزة للغرف.

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