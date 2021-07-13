ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة لن يتساقط وينبت الفراغات يحارب الصلع

ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ، يتساءلون عدد كبير من السيدات والفتيات على طريقة او وصفة طبيعية متميزه جدا تساعدهم في حل مشكلة تقصف الشعر وتساقطه واعادة اصلاحة ومعالجة التلف وجميع مشاكل الشعر، ولكن لا أعلم جيدا أهمية استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل صحي على تطويل الشعر والتخلص من التقصف والتساقط والخشونة ونقدم لكم اليوم المكونات والزيوت الطبيعية التلى يمكن استخدامها وخلطها مع الشامبو لافضل النتائج فتابعونا من خلال موقع ثقفنى. ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة زيت الخروع مع الشامبو للشعر الطويل مميزاته:- زيت الخروع من الزيوت المميزة التي تساعد على ترطيب الشعر وتطويله .

زيت الخروع يعمل ايضا على التخلص من البكتيريا التي تواجه فيه فروة الراس.

زيت الخروع يخلص فروة الرأس من القشرة التي تتواجد فيها.

ويعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية ومنع تساقط الشعر وزيادة كثافتة. المقادير: شامبو خالي من السلفات او المواد الكيميائية.

ربع كوب من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو طريقة الاستخدام: قومى بتحضير وعاء نظيف ثم ضعى فية زيت الخروع مع زيت اللوز.

ثم اخلطيهم جيدا مع بعضهم من خلال وضع هذه المكونات داخل زجاجة الشامبو وقومى باسنخدامة من خلال وضعة على فروة الرأس وغسل الشعر جيدا بة.

يفضل تدليك فروة الرأس بالشامبو لمدة خمس دقائق.

ثم يغسل الشعر جيدا باستخدام الماء البارد.

يفضل تكرار الماسك مرتين على الشعر في الأسبوع. ماسك القرفة وزيت جوز الهند الفوائد:- زيت جوز الهند يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

زيت الجوز الهند يساعد على تقوية بصيلة الشعر والتخلص من الأتربة .

يمكن تقوية بصيلات الشعر مما يزيد من حيويتها وإصلاحها. المقادير: 2 ملعقة صغيرة من القرفة.

وزيت جوز الهند. طريقة الاستخدام: قومى بتحضير وعاء ثم امزجي بة زيت جوز الهند، والقرفة وقومي بوضعها في الشامبو أو البلسم التي تقومى باستخدامه دائما.

يفضل تدليك فروة الرأس من 10 الى 15 دقيقة بالشامبو.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء البارد.

هذا الماسك يكرر مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على نتائج أفضل لتطويل الشعر وتكثيفة. الوسوم

ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ، يتساءلون عدد كبير من السيدات والفتيات على طريقة او وصفة طبيعية متميزه جدا تساعدهم في حل مشكلة تقصف الشعر وتساقطه واعادة اصلاحة ومعالجة التلف وجميع مشاكل الشعر، ولكن لا أعلم جيدا أهمية استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل صحي على تطويل الشعر والتخلص من التقصف والتساقط والخشونة ونقدم لكم اليوم المكونات والزيوت الطبيعية التلى يمكن استخدامها وخلطها مع الشامبو لافضل النتائج فتابعونا من خلال موقع ثقفنى. ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة زيت الخروع مع الشامبو للشعر الطويل مميزاته:- زيت الخروع من الزيوت المميزة التي تساعد على ترطيب الشعر وتطويله .

زيت الخروع يعمل ايضا على التخلص من البكتيريا التي تواجه فيه فروة الراس.

زيت الخروع يخلص فروة الرأس من القشرة التي تتواجد فيها.

ويعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية ومنع تساقط الشعر وزيادة كثافتة. المقادير: شامبو خالي من السلفات او المواد الكيميائية.

ربع كوب من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو طريقة الاستخدام: قومى بتحضير وعاء نظيف ثم ضعى فية زيت الخروع مع زيت اللوز.

ثم اخلطيهم جيدا مع بعضهم من خلال وضع هذه المكونات داخل زجاجة الشامبو وقومى باسنخدامة من خلال وضعة على فروة الرأس وغسل الشعر جيدا بة.

يفضل تدليك فروة الرأس بالشامبو لمدة خمس دقائق.

ثم يغسل الشعر جيدا باستخدام الماء البارد.

يفضل تكرار الماسك مرتين على الشعر في الأسبوع. ماسك القرفة وزيت جوز الهند الفوائد:- زيت جوز الهند يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

زيت الجوز الهند يساعد على تقوية بصيلة الشعر والتخلص من الأتربة .

يمكن تقوية بصيلات الشعر مما يزيد من حيويتها وإصلاحها. المقادير: 2 ملعقة صغيرة من القرفة.

وزيت جوز الهند. طريقة الاستخدام: قومى بتحضير وعاء ثم امزجي بة زيت جوز الهند، والقرفة وقومي بوضعها في الشامبو أو البلسم التي تقومى باستخدامه دائما.

يفضل تدليك فروة الرأس من 10 الى 15 دقيقة بالشامبو.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء البارد.

هذا الماسك يكرر مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على نتائج أفضل لتطويل الشعر وتكثيفة.

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