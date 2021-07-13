طريقة عمل البصارة الاسكندراني بالفول المدشوش على طريقة جدتي

طريق البصارة الاسكندراني ، البصارة المصرية هي من الأكلات الشعبية والتي تميز بها أهل الاسكندرية والتي لا ينافسهم بها أحد وهي تتميز بطعمها الشهي المميز وسهولة تحضيرها بالأضافة الى أنها وصفة أقتصادية لا تحتاج الى الكثير من المكونات بل أنها تتكون من الفول المدشوش فقط، ويمكن ان يتم تحضير بجانبها الباذنجان المخلل والفلفل المقلي ولكن الكثيرين منا لا يعرف كيف يتم تحضيرها ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل البصارة الأسكندراني خطوة بخطوة.

2 كوب فول ناشف المنقوع لمدة ليلة كاملة.

5 بصل أخضر مفروم خشن.

2 حزمة بقدونس، مغسولة ومفرومة خشن.

2 حزمة كزبرة خضراء، مغسولة ومفرومة خشن.

رأس من الثوم المفروم.

1 بصلة مقطعة أرباع.

ملعقة صغيرة من كمون.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل أسمر ناعم.

ملح حسب الرغبة.

2 لتر ماء.

شرائح بصل مقلية للتزيين.

زيت زيتون للتزيين.

طريقة تحضير البصارة الأسكندراني:

طريقة تحضير البصارة الاسكندراني:

في أناء عميق نضع الماء ونضعهم على النار حتى يغلي الماء ثم نقوم بأضافة الفول المنقوع في الماء بعد أن نقوم بتصفيته جيدا.

ثم نقوم بأضافة البقدونس والكزبرة المقطعة صغير والبصل الأخضر والثوم المفروم والبصل المفروم، ثم نقوم بتغطية الوعاء ثم نتركه حتى تنضج المكونات ثم نقوم بتهدئة النار، ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بجس الفول حتى نتأكد ان الفول قد نضج، وان الفول أصبح طري، ثم نرفع الوعاء من على النار ثم نتركه حتى يبرد ثم نقوم بطحنه في الكبة الكهربائية أو الخلاط.

ثم نقوم بوضع خليط الفول المدشوش والمكونات السابقة بعد طحنه في في الوعاء ثم نقوم پاضافة البهارات.

ثم نقوم بوضعه في أطباق التقديم ثم نقوم بأضافة البصل الأخضر للتزيين والبصل الشرائح المقلي وزيت الزيتون للتزين.

ويمكن تكون البصارة هي الوجبة الأساسية ونقوم بقلي الباذنجان والفلفل ووضعهم في الصلصة “مسقعة” ونقوم بتحمير البطاطس او يمكن تقديمها مسلوقة.

ومن خلال السطور السابقة تعرفنا على طريقة عمل البصارة الأسكندراني خطوة بخطوة وكما رأينا هي سهلة التحضير لا تحتاج الى وقت وجهد لتحضيرها.