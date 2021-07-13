وداعا للصبغات الكيميائية وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا دون رجوعة مرة أخري

وداعا للصبغات الكيميائية وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا، الشعر الأبيض قد يكون ظهوره مزعج لبعض الأشخاص، وقد يلجأ البعض لاستعمال أنواع من الصبغات الكيميائية لصبغ الشعر بلون معين وإخفاء أي شعر بلون أبيض.

ولكن تلك الأنواع من الصبغات، تتسبب في إلحاق الأذى بخصل الشعر، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على أكثر الخطات من وحي الطبيعة، وباستعمال الفازلين، والتي تساعد في القضاء التام على شيب شعر فروة الرأس.

وداعا للصبغات الكيميائية وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا

المكونات التالية هي التي تستعمل في التحضير للوصفة:

ملعقة فازلين.

ملعقة خلاصة جوز الهند.

ملعقة مستخلص زيت الزيتون.

ملعقة زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستعمال للوصفة تكون كما يلي بالنقاط الآتية:

يتم خلط مكون الفازلين بشكل جيد مع مكون مستخلص جوز الهند.

بعد التقليب بشكل جيد لهما نضيف زيت الزيتون، وزين اللافندر.

بعد تمام المزج لكل المكونات، نستطيع استعمال الوصفة بشكل مباشر على الشعر.

لا بد من أن توضع الخلطة مباشرةً على موضع الشيب.

الانتظار مدة كافية تعدل حوالي العشر دقائق.

من الممكن استعمال تلك الوصفة بشكل يومي كي نجد النتيجة المرغوبة ظاهرة على الشعر بأسرع وقت.

خلطات الشاي والفازلين للقضاء على شيب الشعر

من الممكن أن يستعمل مكون الفازلين، وكذلك الشاي لعمل أفضل وصفة للعناية بالشعر، والقضاء بشكل تام على مظهر الشعر الأبيض.

المكونات:

ملعقة فازلين.

ربع كأس مياه.

ملعقة شاي.

ملعقة واحدة نشاء.

ملعقة دقيق.

طريقة التحضير للخليط: