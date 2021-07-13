مفعول كريم الكركم المعجزة لتبييض الوجه والجسم كله والمناطق الداكنة في دقيقتين مهما كان درجة السمار

حلم كل فتاة هو الحصول على جسم جميل وجذاب وتبييض الوجه والتخلص من الأماكن الداكنة التي توجد في الجسم سواء كانت منطقة تحت الإبط أو الأماكن الحساسة، وبسبب ذلك تلجأ بعض الفتيات إلى استخدام كريمات ومنتجات تجميل من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة ولكن في بعض الأوقات تضر البشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الكركم لتبييض الوجه والجسم فتابعونا. خلطة الكركم والزبادي لتبييض الوجه والجسم نقوم بخلط ملعقة من الكركم مع 3 ملاعق من الزبادي ثم نضيف 2 ملعقة من الأرز المطحون ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع هذا المزيج على الأماكن الداكنة بالجسم سواء كانت منطقة الإبط أو الأماكن الحساسة واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الخلطة تقوم بتفتيح الأماكن الداكنة وتساعد على نعومة الجلد. خلطة الكركم والفازلين نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة من الفازلين ثم نضيف القليل من الكركم المطحون مع ملعقة من زيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تتجانس، بعد ذلك قومي بوضع المزيج على الجسم واتركيه لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

حيث يحتوي الكركم على الكثير من المواد المطهرة التي تقوم بقتل الجراثيم والميكروبات ويقوم أيضا بترطيب الجسم ويجعله أكثر نعومة ولمعان، أما الفازلين يقوم بتوحيد لون البشرة ويعالج اثار حب الشباب التي توجد في الجسم. خلطة الكركم وعصير الليمون نقوم بخلط كمية متساوية من عصير الليمون مع الكركم ثم نضيف ملعقة من الحليب ونقلب المكونات ثم نقوم بوضع المزيج على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالمار البارد تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على وجه ناصع البياض. خلطة الكركم واللوز نقوم بطحن 3 حبات من اللوز ونحضر وعاء ونضع به اللوز المطحون مع العسل ثم نضيف ملعقة من الكركم مع كمية مناسبة من الزبادي ونقلب بعد ذلك يوضع هذا المزيج على الجسم وخاصة الأماكن الداكنة ويترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء البارد وسوف تندهشي من النتيجة. خلطة الكركم والزبادي لتبييض الوجه والجسمخلطة الكركم والفازلينخلطة الكركم وعصير الليمونخلطة الكركم واللوز الوسوم

حلم كل فتاة هو الحصول على جسم جميل وجذاب وتبييض الوجه والتخلص من الأماكن الداكنة التي توجد في الجسم سواء كانت منطقة تحت الإبط أو الأماكن الحساسة، وبسبب ذلك تلجأ بعض الفتيات إلى استخدام كريمات ومنتجات تجميل من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة ولكن في بعض الأوقات تضر البشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الكركم لتبييض الوجه والجسم فتابعونا. خلطة الكركم والزبادي لتبييض الوجه والجسم نقوم بخلط ملعقة من الكركم مع 3 ملاعق من الزبادي ثم نضيف 2 ملعقة من الأرز المطحون ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع هذا المزيج على الأماكن الداكنة بالجسم سواء كانت منطقة الإبط أو الأماكن الحساسة واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الخلطة تقوم بتفتيح الأماكن الداكنة وتساعد على نعومة الجلد. خلطة الكركم والفازلين نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة من الفازلين ثم نضيف القليل من الكركم المطحون مع ملعقة من زيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تتجانس، بعد ذلك قومي بوضع المزيج على الجسم واتركيه لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

حيث يحتوي الكركم على الكثير من المواد المطهرة التي تقوم بقتل الجراثيم والميكروبات ويقوم أيضا بترطيب الجسم ويجعله أكثر نعومة ولمعان، أما الفازلين يقوم بتوحيد لون البشرة ويعالج اثار حب الشباب التي توجد في الجسم. خلطة الكركم وعصير الليمون نقوم بخلط كمية متساوية من عصير الليمون مع الكركم ثم نضيف ملعقة من الحليب ونقلب المكونات ثم نقوم بوضع المزيج على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالمار البارد تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على وجه ناصع البياض. خلطة الكركم واللوز نقوم بطحن 3 حبات من اللوز ونحضر وعاء ونضع به اللوز المطحون مع العسل ثم نضيف ملعقة من الكركم مع كمية مناسبة من الزبادي ونقلب بعد ذلك يوضع هذا المزيج على الجسم وخاصة الأماكن الداكنة ويترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء البارد وسوف تندهشي من النتيجة. خلطة الكركم والزبادي لتبييض الوجه والجسمخلطة الكركم والفازلينخلطة الكركم وعصير الليمونخلطة الكركم واللوز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعول كريم الكركم المعجزة لتبييض الوجه والجسم كله والمناطق الداكنة في دقيقتين مهما كان درجة السمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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