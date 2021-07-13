بحبيبات الشوكولاتة اللذيذة طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة في المنزل بطعم مقرمش بالخطوات

الكوكيز من اجمل الحلويات التي أصبحت من أكثر الأنواع التي يقبل على شرائها الكثير من الاطفال، والكبار، فهي لذيذة، وفي أغلب الأوقات يتم شرائها من الخارج، بالرغم من أن طريقة صنع الكوكيز في المنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير او مجهود، قومي بهذه التجربة واصنعي احلى كوكيز منزلي بمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة الآن تستطيعي القيام بتجربة عمل الكوكيز بالشيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال الخطوات الآتية: المكونات نصف كيلو من الدقيق الأبيض

ملعقتين من البيكنج باودر، أو رشة من بيكربونات الصودا

كوب سكر

٤ ملاعق كبار من الماء

رشة من الفانيليا

ربع كوب من زيت نباتي

ربع كوب من الشيكولاته الشيبس

ربع كوب من الكاكاو الخام

بيضة

رشة من الملح خفيفة طريقة التحضير بعد تحضير كل المكونات السابقة ابدئي في تحضير الكوكيز وذلك من خلال الآتي: ضعي الدقيق في إناء عميق واضيفي إليه البيكنج باودر، ورشة الملح.

في إناء آخر نضع الزيت والسكرقومي بالخفق جيدًا، وايضًا أضيفي البيضة، والفانليا واستمري بالخفق جيدًا حتى يصبح القوام كريمي،وناعم.

نضيف الشيكولاتة والكاكاو إلى الخليط ونقلب جيدًا،

أضيفي الدقيق إلى الخليط تدريجيًا، مع التقليب المستمر

بعد أن أصبحت عجينة، تستطيعي تشكلها الآن

شكلي العجينة على شكل دوائر

احضري صينية مدهونة بالزيت حتى لا يحدث التصاق في العجينة، قومي برص الدوائر بها

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠، لمدة عشرة دقائق، أو حتى تنضج تمامًا. طريقة عمل كيك الكوكيز بالشيكولاتة طريقة عمل كيك الكوكيز بالشيكولاتة المكونات 1 كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة

بيضتان

رشة فانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

كيس من الكريم كراميل الجاهز

ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض

صوص شيكولاته

ربع كوب شيكولاته شيبس طريقة التحضير في إناء عميق ضعي كلًا من الزبدة، والسكر، والبيض، مع الفانليا

قومي بخفق المكونات جيدًا، حتى يصبح الخليط كريمي

قومي بإضافة الكريم كراميل إلى الخليط

أضيفي تدريجيًا الدقيق مع البيكنج باودر،ورشة الملح

اخلطي كل المكونات جيدًا بإستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي.

ضعي الشوكولاتة الشيبس

ادخلي المكونات إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة

اخرجيها وضعيها في صينية مرتفعة قليلًا

ضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة

اتركيها لمدة 10 دقائق

اخرجيها واتركيها تبرد ثم ضعي عليها صوص الشوكولاته مع التزين بالشوكولاتة الشيبس. الوسوم

الكوكيز من اجمل الحلويات التي أصبحت من أكثر الأنواع التي يقبل على شرائها الكثير من الاطفال، والكبار، فهي لذيذة، وفي أغلب الأوقات يتم شرائها من الخارج، بالرغم من أن طريقة صنع الكوكيز في المنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير او مجهود، قومي بهذه التجربة واصنعي احلى كوكيز منزلي بمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة الآن تستطيعي القيام بتجربة عمل الكوكيز بالشيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال الخطوات الآتية: المكونات نصف كيلو من الدقيق الأبيض

ملعقتين من البيكنج باودر، أو رشة من بيكربونات الصودا

كوب سكر

٤ ملاعق كبار من الماء

رشة من الفانيليا

ربع كوب من زيت نباتي

ربع كوب من الشيكولاته الشيبس

ربع كوب من الكاكاو الخام

بيضة

رشة من الملح خفيفة طريقة التحضير بعد تحضير كل المكونات السابقة ابدئي في تحضير الكوكيز وذلك من خلال الآتي: ضعي الدقيق في إناء عميق واضيفي إليه البيكنج باودر، ورشة الملح.

في إناء آخر نضع الزيت والسكرقومي بالخفق جيدًا، وايضًا أضيفي البيضة، والفانليا واستمري بالخفق جيدًا حتى يصبح القوام كريمي،وناعم.

نضيف الشيكولاتة والكاكاو إلى الخليط ونقلب جيدًا،

أضيفي الدقيق إلى الخليط تدريجيًا، مع التقليب المستمر

بعد أن أصبحت عجينة، تستطيعي تشكلها الآن

شكلي العجينة على شكل دوائر

احضري صينية مدهونة بالزيت حتى لا يحدث التصاق في العجينة، قومي برص الدوائر بها

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠، لمدة عشرة دقائق، أو حتى تنضج تمامًا. طريقة عمل كيك الكوكيز بالشيكولاتة طريقة عمل كيك الكوكيز بالشيكولاتة المكونات 1 كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة

بيضتان

رشة فانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

كيس من الكريم كراميل الجاهز

ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض

صوص شيكولاته

ربع كوب شيكولاته شيبس طريقة التحضير في إناء عميق ضعي كلًا من الزبدة، والسكر، والبيض، مع الفانليا

قومي بخفق المكونات جيدًا، حتى يصبح الخليط كريمي

قومي بإضافة الكريم كراميل إلى الخليط

أضيفي تدريجيًا الدقيق مع البيكنج باودر،ورشة الملح

اخلطي كل المكونات جيدًا بإستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي.

ضعي الشوكولاتة الشيبس

ادخلي المكونات إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة

اخرجيها وضعيها في صينية مرتفعة قليلًا

ضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة

اتركيها لمدة 10 دقائق

اخرجيها واتركيها تبرد ثم ضعي عليها صوص الشوكولاته مع التزين بالشوكولاتة الشيبس.

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