كريم النشا وماء الورد لبشرة ناصعة البياض من أول استعمال بياض كالقمر أصغر 10سنوات  

كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة، تُعد من أكثر مشاكل البشرة التي تواجه العديد من السيدات والفتيات هي اسمرار البشرة، حيث أنها من أكثر الأشياء التي تميز أي سيدة هي البشرة البيضاء الصافية والتي ترغب جميع السيدات والفتيات في الحصول عليها، والآن يمكنها وبكل سهولة الوصول إلى تلك البشرة بدون تكلفة وبمكونات لديها دائماً في المطبخ، تابعي معنا هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الغنى عن التعريف بفوائده الكثيرة جداً والتي لا تعد ولا تحصى. كريم النشا وماء الورد للتفتيح السريع للبشرة كريم النشا وماء الورد للتفتيح السريع للبشرة المكونات: نصف كوب من ماء الورد.

احضري نصف ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق. طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد في وعاء عميق نضيف جميع مكونات الكريم النشا وماء الورد والدقيق، ومن ثم نقوم بتقليب مكونات كريم النشا وماء الورد حتى يختلطوا جيداً.

نضع الوعاء على نار هادئة ونقوم بالتقليب بشكل مستمر حتى يتحول الخليط إلى ملمس كريمي متماسك.

نترك الكريم حتى يبرد ومن ثم نقوم بإحضار علبة فارغة وتفضل أن تكون العلبة زجاجيه، ونفرغ بها الكريم وبعد ذلك يتم وضع العلبة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة وبعد ذلك يكون جاهز للاستخدام.

نقوم بغسل البشرة بشكل جيد باستخدام الغسول الخاص بك أو بصابونه طبية يجب أن يكون الغسول لا يسبب جفاف للبشرة، وبعد ذلك قومي بتنشيف بشرتك ويفضل أن تقومي بتنشيف البشرة باستخدام المناديل.

قومي بفرد الكريم على بشرتك واتركيه لمدة 25 دقيقة ومن ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر، وبعد ذلك امسحي بشرتك بقطنة مغموسة في ماء الورد وفي النهاية قومي بترطيب البشرة بالكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك. فوائد ماء الورد والنشا للبشرة طريقة تحضير كريم النشا وماء الوردفوائد ماء الورد والنشا للبشرة يساعد ماء الورد على ترطيب البشرة بشكل عميق وجعلها نضرة ووردية وذات نضارة عالية ولا تخلو من أي شوائب، لذا يمكنك استخدامها على بشرتك بشكل دائم بدون أي خوف منه، أما عن النشا فهي تساعد على تبييض البشرة وتخليصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة وكذلك الخطوط التعبيرية حول الفم والعين، وتساعد على ملئ فراغات الوجه. كريم تبييض الوجه فورى بخطة النشا وجونسون خلال 3 أيام فقط أحضري ملعقة كبيرة من كريم جونسون، أو يمكن استبداله بكريم مرطب خفيف مثل إيفا.

وأضيفي عليه نصف ملعقة صغيرة من النشا، ثم قلبي المكونات جيداً.

ضعي الكريم على بشرتك واتركيه حتى يجف، ثم امسحيه بواسطة قطعة من القطن، ثم يغسل بالماء.

كرري هذه الوصفة لمدة 3 أيام وسوف تحصلي على فرق كبير.

بعد ذلك مكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتائج. كريم تبييض الوجه فورى بخطة النشا وجونسون خلال 3 أيام فقط الوسوم

كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة، تُعد من أكثر مشاكل البشرة التي تواجه العديد من السيدات والفتيات هي اسمرار البشرة، حيث أنها من أكثر الأشياء التي تميز أي سيدة هي البشرة البيضاء الصافية والتي ترغب جميع السيدات والفتيات في الحصول عليها، والآن يمكنها وبكل سهولة الوصول إلى تلك البشرة بدون تكلفة وبمكونات لديها دائماً في المطبخ، تابعي معنا هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الغنى عن التعريف بفوائده الكثيرة جداً والتي لا تعد ولا تحصى. كريم النشا وماء الورد للتفتيح السريع للبشرة كريم النشا وماء الورد للتفتيح السريع للبشرة المكونات: نصف كوب من ماء الورد.

احضري نصف ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق. طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد في وعاء عميق نضيف جميع مكونات الكريم النشا وماء الورد والدقيق، ومن ثم نقوم بتقليب مكونات كريم النشا وماء الورد حتى يختلطوا جيداً.

نضع الوعاء على نار هادئة ونقوم بالتقليب بشكل مستمر حتى يتحول الخليط إلى ملمس كريمي متماسك.

نترك الكريم حتى يبرد ومن ثم نقوم بإحضار علبة فارغة وتفضل أن تكون العلبة زجاجيه، ونفرغ بها الكريم وبعد ذلك يتم وضع العلبة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة وبعد ذلك يكون جاهز للاستخدام.

نقوم بغسل البشرة بشكل جيد باستخدام الغسول الخاص بك أو بصابونه طبية يجب أن يكون الغسول لا يسبب جفاف للبشرة، وبعد ذلك قومي بتنشيف بشرتك ويفضل أن تقومي بتنشيف البشرة باستخدام المناديل.

قومي بفرد الكريم على بشرتك واتركيه لمدة 25 دقيقة ومن ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر، وبعد ذلك امسحي بشرتك بقطنة مغموسة في ماء الورد وفي النهاية قومي بترطيب البشرة بالكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك. فوائد ماء الورد والنشا للبشرة طريقة تحضير كريم النشا وماء الوردفوائد ماء الورد والنشا للبشرة يساعد ماء الورد على ترطيب البشرة بشكل عميق وجعلها نضرة ووردية وذات نضارة عالية ولا تخلو من أي شوائب، لذا يمكنك استخدامها على بشرتك بشكل دائم بدون أي خوف منه، أما عن النشا فهي تساعد على تبييض البشرة وتخليصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة وكذلك الخطوط التعبيرية حول الفم والعين، وتساعد على ملئ فراغات الوجه. كريم تبييض الوجه فورى بخطة النشا وجونسون خلال 3 أيام فقط أحضري ملعقة كبيرة من كريم جونسون، أو يمكن استبداله بكريم مرطب خفيف مثل إيفا.

وأضيفي عليه نصف ملعقة صغيرة من النشا، ثم قلبي المكونات جيداً.

ضعي الكريم على بشرتك واتركيه حتى يجف، ثم امسحيه بواسطة قطعة من القطن، ثم يغسل بالماء.

كرري هذه الوصفة لمدة 3 أيام وسوف تحصلي على فرق كبير.

بعد ذلك مكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتائج. كريم تبييض الوجه فورى بخطة النشا وجونسون خلال 3 أيام فقط

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