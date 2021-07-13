كيراتين طبيعي عجيب فعال لفرد الشعر بنتيجة فورية من أول إستخدام

مشاكل الشعر من أكثر الأمور المزعجة للكثير من السيدات وخاصة الشعر المجعد ذو الكسرات الكثير أو ما تسمى بالموجات الذي يضع أغلبهم في حالة من القلق والإحراج الشديد، الذي يدفعهم في البحث عبر المحركات المختلفة عن مكون طبيعي يساعدهم في فرد الشعر بعيدًا تماما عن اي مواد كيميائية، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا كيراتين طبيعي عجيب فعال لفرد الشعر.

كيراتين طبيعي عجيب فعال لفرد الشعر

60 % من الأبحاث أكدت على فعالية المواد الطبيعية في فرد الشعر وعلاج مشاكله إذا استخدمت بصورة صحيحة ومع الاستمرار تستغنين بصورة مطلقة عند أي وسيله غير طبيعية لكي تفردي شعرك بها.

وصفات طبيعية لفرد الشعر في المنزل بكل سهولة

وصفة الموز

مكونات وصفة الموز

2 حبة الموز.

ملعقة كبيرة من الزبادي العادي.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

حبة من البيض.

في طبق قومي بهرس الموز جيدًا حتى يصبح قوام شبه كريمي.

في طبق آخر قومي بخفق البيض جيدًا ويمكنك وضع قطره من أي وزيت عطري عليه.

قومي بإضافة الزبادي على الموز مع التقليب الجيد وعند إتمام الامتزاج قومي بوضع البيض والعسل.

قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين وابدأي في توزيع الكريم على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الكريم على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بشطفه باستخدام الماء الفاتر.

كرري هذا الكريم مرتين في الأسبوع وسوف تندهشين من النتيجة الطبيعية التي حصلتي عليها.

طريقة التحضير وصفة الموزوصفة الخميرة الفورية لفرد الشعر

مكونات وصفة الخميرة الفورية

1 باكت من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ممكن حبة من البيض.

حوالي ملعقة من خل التفاح الاصلي.

في طبق قومي بخلط كافة المكونات سابقة الذكر واخلطيهم جيدًا.

فري الشعر وابدئي في توزيع الكريم علية واتركيه لمد نص ساعة.

ثم قومي بشطفه بعد مرور الوقت وسوف تندهشين من النتيجة.

كرري الكريم مرة كل أسبوع.

طريقة تحضير وصفة الخميرة الفوريه لفرد الشعر

عليكم اختيار الوصفة المفضلة لديكم لكي تقوموا بعملها، من ذلك الوصفتين وهما وصفة الموز ووصفة الخميرة، والوصفتين لهما سحر عجيب في فرد الشعر من أول أستخدام.