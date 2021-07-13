تنضيف ادوات التجميل الخاصة بيكي كل فترة مهم جدا ، ومش بس ادوات المكياج ولكن كمان كل حاجة بتستخدميها لبشرتك ولشعرك ، لان استخدام ادوات مش نضيفة ممكن يأثر بشكل سلبي على البشرة والشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على نصايح لتنضيف ادوات التجميل الخاصة بيكي.

نصايح لتنضيف ادوات التجميل:

مش كل حاجة نقدر ننضفها بالماية والصابون ، كل حاجة ليها طريقة تنضيف مختلفة ، وده اللي هنعرفه في السطور الجايه ، وهنقولك الطريقة المناسبة لتنضيف كل حاجة.

1- تنضيف اداة تني الرموش:

استبدلي القطعة المطاطية ، او امسحيها بقطعة قطن ومزيل مكياج.

2- الرموش الصناعية:

انقعي الرموش الصناعية في ماية دافية مع صابون غسيل الاطباق سايل ، ده هيساعد ان الصمغ اللي على الرموش يطلع بسهولة.

3- البراية:

زيلي كل بواقي النشارة من بري القلم ، واستخدمي قطعة قطن مبللة بالكحول امسحي بيها البراية من بره ومن جوه من كل الزوايا.

4- عصاية الماسكارا:

انقعيها في ماية دافية ، وحطي على الشعيرات بتاعتها شامبو ، واشطفيها بالماية , وكرري العملية لحد ما تنضف.

5- فرش المكياج والاسفنج:

اغسليها بماية دافية مع كام نقطة من شامبو الاطفال ، وبعديها اشطفيها بالماية.

6- شنطة المكياج:

امسحيها من جوه ومن بره بالويبس الخاص بازالة المكياج ، وسيبيها تنشف تماما ، وبعدين رجعي فيها مكياجك تاني.

7- فرشة الشعر:

اتخلصي من الشعر المتشابك فيها بخلة الاسنان ، وبعدها انقعيها في ماية دافية وحطي على اسنان الفرشة شوية شامبو وباستخدام فرشة اسنان افركي القاعدة بتاعتها لحد ما تنضف ، وبعدين اشطفيها بالماية.

8- توك الشعر:

اغسليها بالماية والصابون ، واشطفيها وعلقيها لحد ما تنشف تماما قبل استخدامها.

9- المكوى المسطحة:

امسحيها بقطعة قطن مبللة بالكحول.

10- السيشوار:

مرري فرشة اسنان على فتحة التهوية الخلفية على تشيلي الوبر والشعر.

11- الملقاط:

عشان تخليه حاد ويشيل معاكي الشعر بسهولة ، هاتي قطعة ورق صنفرة حطيها بين ناحيتين الملقاط واقفليه عليها واسحبيه.

12- ادوات الاظافر:

انقعيها في ماية دافية لمدة دقيقتين ، ونشفيها ، وبعدين امسحيها بقطعة قطن مبللة بالكحول.

13- فرشة تنضيف البشرة:

اغسليها بصابون الاطباق, او بغسول البشرة, او الشامبو ، ونشفيها على الفوطة لمدة دقيقة.

14- الليفة:

المفروض تتغير كل 3 – 4 اسابيع.

15- الليفة البلاستيك:

اغسليها باي نوع منظف متوفر عندك ، واتجنبي وضعها في مجفف الغسالة ، واستبدليها كل شهرين.

16- الحجر الخفاف:

خزنيها في مكان جاف لحد ما تيجي تستخدميها تاني.

تاريخ انتهاء صلاحية منتجات التجميل:

تابعي تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات اللي موجودة عندك ، وبكده هتعرفي امتى وقت التخلص منها ، وتاريخ انتهاء الصلاحية بيبدأ من اول تاريخ فتح المنتج واستخدامه ، اعرفي في السطور الجايه تاريخ انتهاء كل منتج.

من 2 – 3 شهور:

المنتجات دي المفروض تستبدليها بعد شهرين لتلات شهور.

– ماسك ال Peel off وال Sheet mask.

– وسادات حب الشباب.

– الليفة.

– الماسكارا.

– مبرد الاظافر.

من 6 شهور – سنة:

– الايلاينر السائل.

– الكونسيلر.

– السيروم.

– غسول الوجه.

– كريمات وغسولات حب الشباب.

– الفونديشن السائل.

– كريم العين.

من سنة – سنة ونصف:

– ملمع الشفايف.

– الايشادو الكريمي.

– كريم الوجه.

– واقي الشمس.

– الصابون.

– الشاور جل.

– جل الحواجب.

سنتين:

– اقلام الشفايف والعين.

– الروج.

– المانيكير.

– الايشادو والبلاشر البودر.

– الفونديشن البودر.

– لوشن الجسم.

– السكراب.

ازاي تنظمي المكياج بتاعك بسرعة وبطريقة سهلة