تنضيف ادوات التجميل الخاصة بيكي كل فترة مهم جدا ، ومش بس ادوات المكياج ولكن كمان كل حاجة بتستخدميها لبشرتك ولشعرك ، لان استخدام ادوات مش نضيفة ممكن يأثر بشكل سلبي على البشرة والشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على نصايح لتنضيف ادوات التجميل الخاصة بيكي.
نصايح لتنضيف ادوات التجميل:
مش كل حاجة نقدر ننضفها بالماية والصابون ، كل حاجة ليها طريقة تنضيف مختلفة ، وده اللي هنعرفه في السطور الجايه ، وهنقولك الطريقة المناسبة لتنضيف كل حاجة.
1- تنضيف اداة تني الرموش:
استبدلي القطعة المطاطية ، او امسحيها بقطعة قطن ومزيل مكياج.
2- الرموش الصناعية:
انقعي الرموش الصناعية في ماية دافية مع صابون غسيل الاطباق سايل ، ده هيساعد ان الصمغ اللي على الرموش يطلع بسهولة.
3- البراية:
زيلي كل بواقي النشارة من بري القلم ، واستخدمي قطعة قطن مبللة بالكحول امسحي بيها البراية من بره ومن جوه من كل الزوايا.
4- عصاية الماسكارا:
انقعيها في ماية دافية ، وحطي على الشعيرات بتاعتها شامبو ، واشطفيها بالماية , وكرري العملية لحد ما تنضف.
5- فرش المكياج والاسفنج:
اغسليها بماية دافية مع كام نقطة من شامبو الاطفال ، وبعديها اشطفيها بالماية.
6- شنطة المكياج:
امسحيها من جوه ومن بره بالويبس الخاص بازالة المكياج ، وسيبيها تنشف تماما ، وبعدين رجعي فيها مكياجك تاني.
7- فرشة الشعر:
اتخلصي من الشعر المتشابك فيها بخلة الاسنان ، وبعدها انقعيها في ماية دافية وحطي على اسنان الفرشة شوية شامبو وباستخدام فرشة اسنان افركي القاعدة بتاعتها لحد ما تنضف ، وبعدين اشطفيها بالماية.
8- توك الشعر:
اغسليها بالماية والصابون ، واشطفيها وعلقيها لحد ما تنشف تماما قبل استخدامها.
9- المكوى المسطحة:
امسحيها بقطعة قطن مبللة بالكحول.
10- السيشوار:
مرري فرشة اسنان على فتحة التهوية الخلفية على تشيلي الوبر والشعر.
11- الملقاط:
عشان تخليه حاد ويشيل معاكي الشعر بسهولة ، هاتي قطعة ورق صنفرة حطيها بين ناحيتين الملقاط واقفليه عليها واسحبيه.
12- ادوات الاظافر:
انقعيها في ماية دافية لمدة دقيقتين ، ونشفيها ، وبعدين امسحيها بقطعة قطن مبللة بالكحول.
13- فرشة تنضيف البشرة:
اغسليها بصابون الاطباق, او بغسول البشرة, او الشامبو ، ونشفيها على الفوطة لمدة دقيقة.
14- الليفة:
المفروض تتغير كل 3 – 4 اسابيع.
15- الليفة البلاستيك:
اغسليها باي نوع منظف متوفر عندك ، واتجنبي وضعها في مجفف الغسالة ، واستبدليها كل شهرين.
16- الحجر الخفاف:
خزنيها في مكان جاف لحد ما تيجي تستخدميها تاني.
تاريخ انتهاء صلاحية منتجات التجميل:
تابعي تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات اللي موجودة عندك ، وبكده هتعرفي امتى وقت التخلص منها ، وتاريخ انتهاء الصلاحية بيبدأ من اول تاريخ فتح المنتج واستخدامه ، اعرفي في السطور الجايه تاريخ انتهاء كل منتج.
من 2 – 3 شهور:
المنتجات دي المفروض تستبدليها بعد شهرين لتلات شهور.
– ماسك ال Peel off وال Sheet mask.
– وسادات حب الشباب.
– الليفة.
– الماسكارا.
– مبرد الاظافر.
من 6 شهور – سنة:
– الايلاينر السائل.
– الكونسيلر.
– السيروم.
– غسول الوجه.
– كريمات وغسولات حب الشباب.
– الفونديشن السائل.
– كريم العين.
من سنة – سنة ونصف:
– ملمع الشفايف.
– الايشادو الكريمي.
– كريم الوجه.
– واقي الشمس.
– الصابون.
– الشاور جل.
– جل الحواجب.
سنتين:
– اقلام الشفايف والعين.
– الروج.
– المانيكير.
– الايشادو والبلاشر البودر.
– الفونديشن البودر.
– لوشن الجسم.
– السكراب.
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