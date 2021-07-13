رسم تفتيح حواجب بالحناء مثل كبرى صالونات تجميل بدقة

رسم وتفتيح حواجب بالحناء بالمنزل مثل كبرى صالونات تجميل لجمال وجه، حيث أن كل فتاة وسيدة تبحث عن أكثر طرق لتجميل حواجب ورسمها بدقة تكون مقاربة إلى لون شعرهن فعندما يقمن بصبغ شعر فلابد أن يطابق لون حاجب مع لون الشعر حتى يظهر بمظهر طبيعي سنتعرف معكم على طريقة مثالية لتفتيح حواجب ورسمها مع أتباع كافة خطوات التي تعطيك مظهر جميل طبيعي من دون مبالغة في شكل الحاجب ويخرج لك كما يجب أن يكون، فتابعوا طريقة رسم وتفتيح حواجب بالحناء بالمنزل خطوة بخطوة. رسم حواجب بالحناء وتفتيحها بشكل جذاب أولا تنظيف حواجب جيدا من الشعر الزائد ومن مكياج أو قلم تحديد الحواجب بالماء وتترك حتى تجف الحواجب تماما أو مسحها بقطعة من منديل. ثم استخدمي بودرة مبيض وتفتيح حواجب التي تباع في صيدلية ومحلات أدوات تجميل كمية مناسبة لحجم حاجب. ثم بقطعة من قطن نظيفة وامسحي بها حواجب ثم طبقي طبقة من بودرة تفتيح الحاجب تكون سميكة مع الحذر من أن تلمس العين. اتركيها فترة على حواجب لمدة 2 دقيقة ثم زيليها عن طريق قطعة من قطن مبللة بالماء، واغسلي وجهك جيدا ثم ضعي عليه كريم مرطب. كما يمكن بعد صبغ الشعر اتركي قليل من صبغة الشعر بعد انتهاء من صبغ شعرك، وعن طريق عود من منظف الأذن قومي بغمسها في صبغة وطبقيها على حواجب وتترك لمدة لا تزيد عن 3 دقائق، ثم تغسل بالماء جيدا. تفتيح حواجب بالحناء بالمنزل ورسمها بدقة يمكنك استخدام الحناء فهي من أكثر مواد طبيعية أمان عن تفتيح الحواجب بالصبغة التي بها كثير من مواد كيميائية الضارة بشعر حاجب.

ثم ضيفي ملعقة كبيرة من الحناء وعليها ملعقة كبيرة من شاي عادي أو شاي بابونج مغلي، وتترك تلك الخلطة لعدة دقائق حتى تختمر ثم ضعيها على حاجب وتترك لمدة نصف ساعة.

ثم تغسل الحواجب بالماء جيدا وتعطي الحناء مفعول كبير وشكل رائع الحواجب الخفيفة ورسمها بدقة وتكون عريضة.

لابد من تنظيف حواجب جيدا قبل البدء في وضع حناء على حواجب حتى تدهن حاجب ومناطق فارغة من شعر بالحناء. رسم الحواجب بالحنة بأكثر من لون من أفضل مواد طبيعية التي يعتمد عليها في صبغ وتلوين ورسم حواجب عن طريق مزج ملعقة صغيرة من الحناء الجاهزة مع كمية قليلة من الشاي مغلي في حالة أردت حواجب بلون بني.

يمكن إضافة ومع الحناء ملعقة من كركم للحصول على حواجب مرسومه بلون بني فاتح، يمكن استبدال الشاي مغلي بكمية من عصير الليمون لتفتيح اللون بدرجة أعلى.

وفي حالة أردت صبغ الشعر بلون بني محمر يترك الخليط السابق على الحاجب لفترة قليلة لا تزيد عن ثلث ساعة للحصول على لون فاتح.

أما إذا تركت المزيج على حاجب لمدة ساعتين فتلك مدة طويلة سيكون لديك لون حاجب داكن وغامق. رسم حواجب بالحناء وتفتيحها بشكل جذابتفتيح حواجب بالحناء بالمنزل ورسمها بدقةرسم الحواجب بالحنة بأكثر من لون الوسوم

رسم وتفتيح حواجب بالحناء بالمنزل مثل كبرى صالونات تجميل لجمال وجه، حيث أن كل فتاة وسيدة تبحث عن أكثر طرق لتجميل حواجب ورسمها بدقة تكون مقاربة إلى لون شعرهن فعندما يقمن بصبغ شعر فلابد أن يطابق لون حاجب مع لون الشعر حتى يظهر بمظهر طبيعي سنتعرف معكم على طريقة مثالية لتفتيح حواجب ورسمها مع أتباع كافة خطوات التي تعطيك مظهر جميل طبيعي من دون مبالغة في شكل الحاجب ويخرج لك كما يجب أن يكون، فتابعوا طريقة رسم وتفتيح حواجب بالحناء بالمنزل خطوة بخطوة. رسم حواجب بالحناء وتفتيحها بشكل جذاب أولا تنظيف حواجب جيدا من الشعر الزائد ومن مكياج أو قلم تحديد الحواجب بالماء وتترك حتى تجف الحواجب تماما أو مسحها بقطعة من منديل. ثم استخدمي بودرة مبيض وتفتيح حواجب التي تباع في صيدلية ومحلات أدوات تجميل كمية مناسبة لحجم حاجب. ثم بقطعة من قطن نظيفة وامسحي بها حواجب ثم طبقي طبقة من بودرة تفتيح الحاجب تكون سميكة مع الحذر من أن تلمس العين. اتركيها فترة على حواجب لمدة 2 دقيقة ثم زيليها عن طريق قطعة من قطن مبللة بالماء، واغسلي وجهك جيدا ثم ضعي عليه كريم مرطب. كما يمكن بعد صبغ الشعر اتركي قليل من صبغة الشعر بعد انتهاء من صبغ شعرك، وعن طريق عود من منظف الأذن قومي بغمسها في صبغة وطبقيها على حواجب وتترك لمدة لا تزيد عن 3 دقائق، ثم تغسل بالماء جيدا. تفتيح حواجب بالحناء بالمنزل ورسمها بدقة يمكنك استخدام الحناء فهي من أكثر مواد طبيعية أمان عن تفتيح الحواجب بالصبغة التي بها كثير من مواد كيميائية الضارة بشعر حاجب.

ثم ضيفي ملعقة كبيرة من الحناء وعليها ملعقة كبيرة من شاي عادي أو شاي بابونج مغلي، وتترك تلك الخلطة لعدة دقائق حتى تختمر ثم ضعيها على حاجب وتترك لمدة نصف ساعة.

ثم تغسل الحواجب بالماء جيدا وتعطي الحناء مفعول كبير وشكل رائع الحواجب الخفيفة ورسمها بدقة وتكون عريضة.

لابد من تنظيف حواجب جيدا قبل البدء في وضع حناء على حواجب حتى تدهن حاجب ومناطق فارغة من شعر بالحناء. رسم الحواجب بالحنة بأكثر من لون من أفضل مواد طبيعية التي يعتمد عليها في صبغ وتلوين ورسم حواجب عن طريق مزج ملعقة صغيرة من الحناء الجاهزة مع كمية قليلة من الشاي مغلي في حالة أردت حواجب بلون بني.

يمكن إضافة ومع الحناء ملعقة من كركم للحصول على حواجب مرسومه بلون بني فاتح، يمكن استبدال الشاي مغلي بكمية من عصير الليمون لتفتيح اللون بدرجة أعلى.

وفي حالة أردت صبغ الشعر بلون بني محمر يترك الخليط السابق على الحاجب لفترة قليلة لا تزيد عن ثلث ساعة للحصول على لون فاتح.

أما إذا تركت المزيج على حاجب لمدة ساعتين فتلك مدة طويلة سيكون لديك لون حاجب داكن وغامق. رسم حواجب بالحناء وتفتيحها بشكل جذابتفتيح حواجب بالحناء بالمنزل ورسمها بدقةرسم الحواجب بالحنة بأكثر من لون

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