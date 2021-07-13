طريقة عمل باوند كيك بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

باوند كيك ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولقوامه الهش أيضاً، كما أنها خفيفة على المعدة، ويمكن تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، ومكوناتها بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير باوند كيك بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات باوند كيك

تتكون باوند كيك من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

225 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

200 جم سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

200 جم دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

5 ملعقة كبيرة حليب.

مقادير الصوص الأبيض

100 جم سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على باوند كيك بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: