كولاجين طبيعي للبشرة لمحاربة تجاعيد الوجه في دقايق

كولاجين طبيعي للبشرة، مع تقدم العمر يتوقف الجسد بشكل نهائي عن إنتاجه للكولاجين الذي يقدم الكثير من الفوائد للجسم، فتلجأ السيدات لأن تقوم باستخدام حبوب الكولاجين باعتبارها مكملات غذائية ولكنها في الغالب ينتج عنها الكثير من الأضرار على سبيل المثال جفاف البشرة ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم إليكم فالسطور الآتية طريقة تحضير كولاجين طبيعي للبشرة.

طريقة تحضير كولاجين طبيعي للبشرة:

هناك أكثر من طريقة يعتمد عليها في تحضير الكولاجين وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الطرق:

خليط الكيوي والأفوكادو:

تعتبر هذه الوصفة كولاجين طبيعي وصحي ومفيد لكافة أنواع البشرة ويتم استخدامه كلاً من التالي في تحضير هذا الكولاجين:

ثمرة من الكيوي.

ثمرة من الأفوكادو.

طريقة التحضير:

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع طرق سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الطرق:

أولاً يتم تقسيم الكيوي والأفوكادو إلى نصفين والقيام بهرسهم جيداً مع بعضهم البعض من أجل أن يصبح خليط ناعم. أولاً يتم وضع ذلك الخليط على الوجه ويتم تركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً باستخدام المياه الفاتر ويتم تجفيفه ثم يتم وضع الكريم المرطب على الوجه.

خليط الخيار وبياض البيض والبخور:

يتم تحضير ذلك الخليط بطريقة سهلة وسريعة ما عليكم فقط إحضار كلاً من التالي:

شرائح من الخيار.

بياض بيضة.

نقاط من البخور.

زيت عطري.

يتم تحضير خليط الخيار وبياض البيض والبخور بطريقة سهلة وسريعة وأولاً يتم خلط كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه. بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً. يتم ترك الخليط لمدة ربع ساعة على الوجه وبعدد ذلك يتم غسل الوجه جيداً بالمياه الفاتر وتركه لحين أن يجف وبعد ذلك يتم وضع الكريم المرطب على البشرة. خليط الجوافة والجزر: يتم تحضيره من خلال إحضار كلاً من ثمرة الجوافة والجزر ويتم استخدامه من خلال خلط كافة المكونات مع بعضها البعض ثم إضافة زيت الزيتون. بعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم غسله بالمياه البارد.

طريقة تحضير خليط الخيار وبياض البيض والبخور: