ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعر وتمتعي ببشرة مشرقة ومتألقة

ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعر سوف تساعدك فى الحصول على بشرة نظيفة وبيضاء ومتألقة وشابة قبل العيد، ولأن الكثير من السيدات يبحثن عن الوصفات الطبيعية المجربة فى الحفاظ على البشرة وكيفية أن نعتنى ببشرتنا قبل العيد، من تنظيف للبشرة وتقشيرها وتنظيف المسام وغلقها وطريقة ترطيبها وتفتيحها، فسوف اقدم لكى مجموعة من الماسكات التى سوف تعطيكى نتائج مثالية وتجعلك تحصلين على بشرة شابة وناعمة كالأطفال، فكلها مصنوعة من مواد طبيعية وموجودة فى المنزل لذلك فهى غير مضرة بالبشرة ولا تسبب لها التهابات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير واستخدام مجموعة من الماسكات للعناية بالبشرة والشعر قبل العيد بالتفصيل. مكونات ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعروطريقة تحضيرها واستخدامها مكونات ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعروطريقة تحضيرها واستخدامها تتكون ماسكات العيد العناية بالبشرة والشعر من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وأيضاً طريقة تحضيرها واستخدامها سهلة جدً وهى كالتالي: اولاً ماسك تنظيف البشرة اولاً ماسك تنظيف البشرة المكونات ١/٤ كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من العسل. الطريقة والأستخدام نقوم بإحضار طبق ونضع به اللبن السائل وعليه ملعقة العسل. ثم نقلبهم جيداً مع بعض حتى يختلطوا تماماً. وبعد ذلك نحضر قطنة ونغمسها من الخليط ونمسح بها الوجه والرقبة جيداً. ثانياً ماسك التقشير المكونات ملعقة كبيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كيس من الشاى الأخضر المفلتر. الاعداد والأستخدام نقوم بإحضار طبق صغير ونفتح كيس الشاى الأخضر ونضعه فى الطبق. ثم نضيف اليه ملعقة السكر وملعقتين الزيت ونقلبهم جيداً. وندلك بهم البشرة لمدة من ٢ : ٥ دقائق ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. ثالثاً ماسك تنظيف المسام ثالثاً ماسك تنظيف المسام المكونات ٢ كوب من الماء.

حلة مناسبة.

فوطة. الاستخدام نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار. وعندما تغلي وتخرج بخار نعرض الوجه البخار . أو نبلل الفوطة بالماء الدافئ ونعصرها ونضعها على البشرة لمدة ٥ دقائق. رابعاً ماسك تنظيف وترطيب رابعاً ماسك تنظيف وترطيب المكونات 2 ملعقة صغيرة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة صغيرة من العسل. التحضير والأستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعض جيداً. ثم نوزعه على البشرة ونتركه لمدة ١٥ دقيقة. ونغسله بالماء الفاتر وننشفه. خامساً غلق المسام مكعبات ثلج.

ماء ورد. الاستخدام نقوم بتمرير مكعبات الثلج على البشرة لقفل المسام. أو مسح البشرة بماء الورد. سادساً ماسك تفتيح البشرة سادساً ماسك تفتيح البشرة المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الزبادى. التحضير والاستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم نقوم بتوزيعها على البشرة ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة وبعد ذلك تغسل البشرة بالماء الفاتر. سابعاً ماسك تقشير الجسم سابعاً ماسك تقشير الجسم المكونات ٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

٥ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. الاعداد والاستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. ثم نضعها على الجسم لمدة ٥ دقائق. وبعد ذلك نفركها بحركات دائرية ونغسله بالماء الفاتر. ثامناً ماسك تفتيح اليدين المكونات التقشير ملعقة كبيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل. التفتيح ملعقة كبيرة من الزبادى.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة. الطريقة والاستخدام نقوم بخلط مكونات التقشير أولا ونضعها على اليدين ثم تكشفها بالماء الفاتر. وبعد ذلك نضع خليط الزبادى واللبن البودرة ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر. تاسعاً ماسك تفتيح الجسم صابون مغربي.

زيت اللوز المر.

طحينة سائلة. تاسعاً ماسك تفتيح الجسم الطريقة والاستخدام نقوم بخلط كميات متساوية من المكونات السابقة مع بعض جيداً. ثم نضعهم على الجسم قبل الاستحمام ب ٢٠ دقيقة. وعند الاستحمام نقوم بفركه بلطف بالليفة المغربية. عاشراً ماسك ترطيب الشعر عاشراً ماسك ترطيب الشعر المكونات ١/٢ كوب من زيت جوز الهند.

١/٤ كوب من زيت اللوز المر.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

علبة من الزبادى. الإعداد والاستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. ثم نوزعهم على الشعر ونتركهم لمدة ساعة على الأقل. وبعد ذلك نغسل الشعر جيداً. وبذلك نكون قد قدمنا لكم هذه المجموعة المميزة من الماسكات التى سوف تبهرك بنتائجها. الوسوم

ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعر سوف تساعدك فى الحصول على بشرة نظيفة وبيضاء ومتألقة وشابة قبل العيد، ولأن الكثير من السيدات يبحثن عن الوصفات الطبيعية المجربة فى الحفاظ على البشرة وكيفية أن نعتنى ببشرتنا قبل العيد، من تنظيف للبشرة وتقشيرها وتنظيف المسام وغلقها وطريقة ترطيبها وتفتيحها، فسوف اقدم لكى مجموعة من الماسكات التى سوف تعطيكى نتائج مثالية وتجعلك تحصلين على بشرة شابة وناعمة كالأطفال، فكلها مصنوعة من مواد طبيعية وموجودة فى المنزل لذلك فهى غير مضرة بالبشرة ولا تسبب لها التهابات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير واستخدام مجموعة من الماسكات للعناية بالبشرة والشعر قبل العيد بالتفصيل. مكونات ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعروطريقة تحضيرها واستخدامها مكونات ماسكات العيد للعناية بالبشرة والشعروطريقة تحضيرها واستخدامها تتكون ماسكات العيد العناية بالبشرة والشعر من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وأيضاً طريقة تحضيرها واستخدامها سهلة جدً وهى كالتالي: اولاً ماسك تنظيف البشرة اولاً ماسك تنظيف البشرة المكونات ١/٤ كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من العسل. الطريقة والأستخدام نقوم بإحضار طبق ونضع به اللبن السائل وعليه ملعقة العسل. ثم نقلبهم جيداً مع بعض حتى يختلطوا تماماً. وبعد ذلك نحضر قطنة ونغمسها من الخليط ونمسح بها الوجه والرقبة جيداً. ثانياً ماسك التقشير المكونات ملعقة كبيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كيس من الشاى الأخضر المفلتر. الاعداد والأستخدام نقوم بإحضار طبق صغير ونفتح كيس الشاى الأخضر ونضعه فى الطبق. ثم نضيف اليه ملعقة السكر وملعقتين الزيت ونقلبهم جيداً. وندلك بهم البشرة لمدة من ٢ : ٥ دقائق ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. ثالثاً ماسك تنظيف المسام ثالثاً ماسك تنظيف المسام المكونات ٢ كوب من الماء.

حلة مناسبة.

فوطة. الاستخدام نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار. وعندما تغلي وتخرج بخار نعرض الوجه البخار . أو نبلل الفوطة بالماء الدافئ ونعصرها ونضعها على البشرة لمدة ٥ دقائق. رابعاً ماسك تنظيف وترطيب رابعاً ماسك تنظيف وترطيب المكونات 2 ملعقة صغيرة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة صغيرة من العسل. التحضير والأستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعض جيداً. ثم نوزعه على البشرة ونتركه لمدة ١٥ دقيقة. ونغسله بالماء الفاتر وننشفه. خامساً غلق المسام مكعبات ثلج.

ماء ورد. الاستخدام نقوم بتمرير مكعبات الثلج على البشرة لقفل المسام. أو مسح البشرة بماء الورد. سادساً ماسك تفتيح البشرة سادساً ماسك تفتيح البشرة المكونات ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الزبادى. التحضير والاستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم نقوم بتوزيعها على البشرة ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة وبعد ذلك تغسل البشرة بالماء الفاتر. سابعاً ماسك تقشير الجسم سابعاً ماسك تقشير الجسم المكونات ٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

٥ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. الاعداد والاستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. ثم نضعها على الجسم لمدة ٥ دقائق. وبعد ذلك نفركها بحركات دائرية ونغسله بالماء الفاتر. ثامناً ماسك تفتيح اليدين المكونات التقشير ملعقة كبيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل. التفتيح ملعقة كبيرة من الزبادى.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة. الطريقة والاستخدام نقوم بخلط مكونات التقشير أولا ونضعها على اليدين ثم تكشفها بالماء الفاتر. وبعد ذلك نضع خليط الزبادى واللبن البودرة ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر. تاسعاً ماسك تفتيح الجسم صابون مغربي.

زيت اللوز المر.

طحينة سائلة. تاسعاً ماسك تفتيح الجسم الطريقة والاستخدام نقوم بخلط كميات متساوية من المكونات السابقة مع بعض جيداً. ثم نضعهم على الجسم قبل الاستحمام ب ٢٠ دقيقة. وعند الاستحمام نقوم بفركه بلطف بالليفة المغربية. عاشراً ماسك ترطيب الشعر عاشراً ماسك ترطيب الشعر المكونات ١/٢ كوب من زيت جوز الهند.

١/٤ كوب من زيت اللوز المر.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

علبة من الزبادى. الإعداد والاستخدام نقوم بخلط المكونات مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. ثم نوزعهم على الشعر ونتركهم لمدة ساعة على الأقل. وبعد ذلك نغسل الشعر جيداً. وبذلك نكون قد قدمنا لكم هذه المجموعة المميزة من الماسكات التى سوف تبهرك بنتائجها.

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