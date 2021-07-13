أقوى وصفة لانبات الشعر وتكثيفه وملأ الفراغات بسرعة رهيبة

مشكلة فراغات الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات وذلك بسبب شدها لشعرها بقوة أثناء التسريح وبالتالي ينتج عن ذلك إصابتها بفراغات الشعر ولكن استطعنا اليوم أن نقدم إليكم وصفات طبيعية لتكثيف الشعر وملأ الفراغات وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الوصفات.

وصفات لتكثيف الشعر وملأ الفراغات

هناك الكثير من الوصفات التي يعتمد عليها في تكثيف الشعر وملأ الفراغات وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الوصفات:

وصفة زيت إكليل الجبل

تتسم طريقة تحضير هذه الوصفة بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضيرها في المنزل بالإضافة لمكوناتها وهي كالتالي:

المكونات:

ثلاثة ملاعق من زيت إكليل الجبل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

أولاً يتم خلط كافة الزيوت مع بعضها البعض.

يتم وضع الخليط في إناء ثم يتم إدخالها إلى الميكروويف وبعد ذلك يتم تركه لبضع ثواني في الميكروويف وتركه لبضع ثواني لحين أن يدفأ.

بعد ذلك ضعي الخليط على الشعر من الأمام.

يتم تدليك الشعر جيداً باستخدام ذلك الخليط والاستمرار في ذلك لمدة خمسة دقائق.

يتم ترك الخليط لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالبلسم والمياه الدافئ.

يتم تكرار ذلك الخليط كل يوم.

طريقة تحضير وصفة زيت إكليل الجبل لتكثيف الشعروصفة زيت القهوة

تتسم بأنها فعالة وينتج عنها الكثير من النتائج المذهلة وإليكم في السطور الآتية مكونات وصفة زيت القهوة:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

2 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين e.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع الخليط في إناء محكم الغلق وتركه لمدة 15 يوم في مكان معتم.

بعد ذلك ضعي الخليط على الشعر من الأمام.

القيام بتدليك الشعر لمدة خمسة دقائق.

بعد أن تمر المدة يتم غسل الشعر بالمياه والشامبو.

بعد ذلك يتم تكرار ذلك الخليط مرة في كل يوم لحين الحصول على النتائج المرغوبة.

طريقة تحضير وصفة زيت القهوة