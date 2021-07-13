عمل بسبوسة العيد، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار لما تتمتع به من طعم لذيذ، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يمكن عمل البسبوسة في المنزل بعدة طرق منها بالمكسرات والسمن البلدي وطرق أخرى كثيرة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل بسبوسة العيد بخطوات مضمونة وسهلة للغاية 2021. مكونات عمل بسبوسة العيد مكونات عمل بسبوسة العيد سوف نتحدث على مكونات عمل بسبوسة العيد بمكونات بسيطة وبدون تكلفة كبيرة وهى كالتالي:- كوب كبير من السميد.

ربع كوب من الزبدة.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ربع كوب من جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسبوسة العيد وهى كالآتي:- يتم إحضار طبق كبير ثم نضع فيه السميد، والسكر، وجوز الهند، والبيكنج بودر، والفانيليا ثم نقلبهم تقليب جيد. يتم إضافة بشكل تدريجي للخليط الزبادي ثم الزبدة بعد تذويبها على النار ويتم عجن الخليط باستخدام الأيدي. ويفضل الخلط الجيد حتى نحصل على عجينة طرية مناسبة. يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت ثم نسكب بها الخليط، ويجب أن يكون سطح الخليط متساوي. نترك الخليط ليستريح لمدة عشر دقائق. ثم نقوم برش المكسرات على الخليط للتزيين. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة هادئة ثم نضع الصينية بداخلها ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب. ثم بعد خروجها من الفرن نقوم بصب الشربات عليها وهى ساخنة. يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع. عمل الشربات المكونات:- كوبان من السكر الناعم.

عصرتين من الليمون.

ملعقة وسط فانيليا سائلة.

كوب من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة تحضير عمل الشربات بطريقة سهلة وسريعة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه السكر الناعم ثم الماء ويتم إضافة الفانيليا السائلة، والليمون ثم نضع الأناء على نار عالية. يتم تقليب الشربات ثم يتم تقليب المكونات جيداً مع الاستمرار وهو على النار حتى يعطي رغوة كثيفة. الوسوم

عمل بسبوسة العيد، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار لما تتمتع به من طعم لذيذ، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يمكن عمل البسبوسة في المنزل بعدة طرق منها بالمكسرات والسمن البلدي وطرق أخرى كثيرة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل بسبوسة العيد بخطوات مضمونة وسهلة للغاية 2021. مكونات عمل بسبوسة العيد مكونات عمل بسبوسة العيد سوف نتحدث على مكونات عمل بسبوسة العيد بمكونات بسيطة وبدون تكلفة كبيرة وهى كالتالي:- كوب كبير من السميد.

ربع كوب من الزبدة.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ربع كوب من جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسبوسة العيد وهى كالآتي:- يتم إحضار طبق كبير ثم نضع فيه السميد، والسكر، وجوز الهند، والبيكنج بودر، والفانيليا ثم نقلبهم تقليب جيد. يتم إضافة بشكل تدريجي للخليط الزبادي ثم الزبدة بعد تذويبها على النار ويتم عجن الخليط باستخدام الأيدي. ويفضل الخلط الجيد حتى نحصل على عجينة طرية مناسبة. يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت ثم نسكب بها الخليط، ويجب أن يكون سطح الخليط متساوي. نترك الخليط ليستريح لمدة عشر دقائق. ثم نقوم برش المكسرات على الخليط للتزيين. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة هادئة ثم نضع الصينية بداخلها ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب. ثم بعد خروجها من الفرن نقوم بصب الشربات عليها وهى ساخنة. يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع. عمل الشربات المكونات:- كوبان من السكر الناعم.

عصرتين من الليمون.

ملعقة وسط فانيليا سائلة.

كوب من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة تحضير عمل الشربات بطريقة سهلة وسريعة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه السكر الناعم ثم الماء ويتم إضافة الفانيليا السائلة، والليمون ثم نضع الأناء على نار عالية. يتم تقليب الشربات ثم يتم تقليب المكونات جيداً مع الاستمرار وهو على النار حتى يعطي رغوة كثيفة.

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