سر صبغ الشعر باللون البنى الغامق الفاتح وتغطية شيب الشعر بدون صبغات ولا مواد كيمائية

سر صبغ الشعر باللون البنى الغامق الفاتح وتغطية شيب الشعر، سواء كان شعرك باللون البني الغامق أو البني الفاتح تستطيعين التغيير فيه باستخدام مكونات منزلية بسيطة وسهلة، وذلك بدون تعرض شعرك لضرر الكيماويات التي تحتوي عليها صبغات الشعر.

سر صبغ الشعر باللون البنى الغامق الفاتح وتغطية شيب الشعر

من طرق تحويل لون الشعر باللون الأفتح من نفس درجة اللون هو استخدام الليمون الطازج في الماسك المحضر.

طريقة تطبيق الليمون على الشعر:

في وعاء صغير بلاستيكي قومي بوضع مقدار مناسب من بلسم الشعر يتناسب مع طول شعرك.

قومي بوضع عصير الليمون عليه.

لكل 3 ملاعق من البلسم ملعقة من عصير الليمون.

قومي بوضع البلسم الممزوج بعصير الليمون على شعرك بعد التأكد من تقليبهم جيدًا معًا.

اتركي الليمون على الشعر لمدة تتراوح بين ساعة إلي 3 ساعات.

لا يفضل وضع الخليط على فروة الرأس.

بمجرد الشعور بالتهاب الشعر قومي بإزالة الخليط في الحال، أو يفضل تطبيق الخليط على خصلة صغيرة أولًا.

للحصول على لون أفتح طبقي الخطوات مرة في الأسبوع، وسوف تحصلين على النتيجة المطلوبة في تغير لون الشعر باللون البني .

الحصول على اللون البني الغامق

أما أذا كان شعرك له اللون البني الفاتح ترغب في تغير لون الشعر اللي اللون الأغمق تستطيع تطبيق الطريقة التالية في الحصول على اللون البني الغامق:

قومي بتحضير كوب من الشاي المغلي المركز.

في وعاء قومي بوضع كمية من بلسم الشعر المناسبة لطول شعرك.

قومي بخلط الشاي مع البلسم جيدًا.

قومي بتوزيع الخليط على الشعر ويفضل باستخدام فرشة الصبغة.

اتركي الخليط على الشعر لأطول فترة ممكنة، و تستطيعي تطبيق الخليط في المساء وتركه للصباح، سوف تلاحظين نتيجة روعه في تغير لون الشعر اللي اللون البني الغامق بالنتيجة التى تحبينها .

بالنتيجة التى تحبينها . باستخدام الماء الفاتر قومي بتنظيف شعرك من الخليط وبعد ذلك طبقي الشامبو وحمام الكريم أو بلسم الشعر مرة ثانية.

وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية.