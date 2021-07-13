ماسك طبيعي لحروق الشمس وتفتيح البشرة وترطيبها

عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس الحامية وخصتا في الأيام الحالية فان البشرة تتعرض لحدوث حروق وقد تتسبب هذه الحروق بالحدوث بالألم وقد تؤدي إلي تورم الوجه أو ظهور بعض الحبوب، والتي سوف نوفره من خلال مقالنا هذا مسكات ووصفات طبيعية لعلاج البشرة من حروق الشمس بنتائج سريعة كما نقدم خلطة لتفتيح البشرة وترطيبها.

ماسك لعلاج حروق الشمس

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة وتعالجها من الحروق التي تظهر نتيجة تعرض البشرة للشمس دائما، والتي سوف نوضح لكم من خلال الفقرة التالية وصفة الشوفان والصودا والخبز للتخفيف من حروق الشمس، حيث تحدث حروق الشمس من نتيجة تعرض البشرة المفرطة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، فقد يعمل الجسم علي زيادة إنتاج الميلانين عند التعرض المفرض للبشرة وهي الصبغة المسؤولة عن إعطاء اللون للبشرة والشعر والعيون.

طريقة التحضير:



كوب من الشوفان.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

يتم وضع صودا الخبز في حوض الاستحمام ملئ بالماء لمدة 20 دقيقة.

يضاف الشوفان إلى حوض الاستحمام وينقع الحسم في الحوض لفترة ثم يجفف الجسم.

ماسك الشوفان لتفتيح البشرة

يوجد للشوفان فوائد عديده للبشرة، فقد يعمل الشوفان علي معالجة حب الشباب، وتغذية البشرة بعمق، كما يعمل علي تفتيح البشرة وترطيبها، ومعالجة الأمراض الجلدية والتهيج الجلدي، ويقاوم ظهور علامات تقدم السن، ويعمل علي التخلص من الرؤس السوداء وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة، كما يعمل علي التخلص من حرق الشمس، وسوف نقدم لكم من خلال الفقرة التالية ماسك الشوفان الذي يحتوي علي الزبادي وعصير الليمون وزيت الزيتون.

طريقة التحضير:

احضري وعاء يتم قومي بخلط الدقيق والشوفان والزبادي وزيت الزيتون واخلطيهم مع بعضهم لبعض جيداً. قومي بغسل الوجه جيدا ثم ضعي كلا من الخليط علي الوجه. يتم وضع الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة، بعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة الخيار للبشره

تعمل وصفة الخيار علي التخفيف من الم الحروق والشمس وترطب البشرة أيضا، فقد يتم تحضير الوصفة يتم هرس الخيار وتوضع علي مناطق حروق الشمس وتترك علي البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسلها