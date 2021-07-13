تحضير البقلاوة الباردة بمذاق رائع في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تنتشر البقلاوة في معظم الدول العربية ويتم تحضيرها بإستمرار البقلاوة الساخنة ولكن في بعض الدول تتميز بتحضيرها باردة على الرغم من عدم تفضيل البعض من محبي البقلاوة في البداية لفكرة تحضيرها بشكل بارد إلا أنه عند تذوقها نجد أنها أكثر شهية من البقلاوة الساخنة وتبقي صالحة بعد تحضيرها بمدة على عكس البقلاوة الساخنة فقط عند تحضيرها وبعد ذلك تصبح غير ناضجة وغير محببة، وتعتبر البقلاوة الساخنة من الأطباق المميزة ويكثر توافرها في الأعياد والمناسبات وفي مناسبات عيد الأضحى وبسبب إقتراب عيد الأضحى نجد أن الإقبال عليها كبير ويظهر ذلك واضحاً من خلال عمليات البحث المتكررة عن طريقة تحضير البقلاوة الباردة وحشوتها المميزة وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك المتابعه من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير البقلاوة الباردة

تندرج البقلاوة الباردة نحو اهتمامات ووصفات المطبخ التركي على الرغم من إنتشار البقلاوة الساخنة في جميع محلات الحلويات في الدول العربية وإقبال الأشخاص عليها وفي بداية ظهور البقلاوة الباردة كان لدي البعض تخوف من مذاقها ولكن تعتبر مميزة من حيث المذاق بشكل أفضل من البقلاوة الساخنة وخاصةً أنها تتميز بحشوة لذيذة.

المكونات:

عبوة جاهزة من عجينة البقلاوة.

مكعب زبدة.

فنجان من الزيت النباتي.

كأس من الماء.

كأسين حليب.

كأسين سكر.

فستق أو جوز الهند للحشوة حسب الرغبة.

ملعقة من مسحوق حليب البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو.

نحضر القطر أولاً عن طريق تحضير وعاء ونضع به كلاً من السكر والماء ونتركهم على نار هادئة حتى الغليان ثم نتركه. في الخطوة الثانية نقوم بذوبان الزبدة وإضافة الزيت وتقليبهم ثم إطفاء النار، ثم تجهيز صينية البقلاوة بالزبدة والزيت مع الحرص على دهن جميع طبقات البقلاوة من الزبدة. وضع حشوة الفستق بين كل طبقة والأخرى، وتقطيع البقلاوة قبل دخولها الفرن ووضعها في الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية وتبقي بالفرن إلي أن يتغير لونها ويصبح مائل للون الذهبي. نعود مرة أخري إلي القطر بحيث يصبح بارداً ونقوم بسكب الحليب عليه ونقلبهم. بعد تحضير البقلاوة نقوم بإخراجها من الفرن لمدة خمس دقائق وبعد إنقضاء الخمس دقائق نقوم بسكب القطر على صينية البقلاوة ونتركها لمدة ساعه. تحضير الزينة الخاصه بها بالحليب مع الكاكاو البودره ونقوم برشها أعلي البقلاوة وتزيينها حسب الرغبة بالفستق أو جوز الهند والمكونات المتوفرة، وتقديم البقلاوة باردة للتمتع البارد ويمكن تركها في الثلاجة لعدة ساعات

طريقة التحضير: