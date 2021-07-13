صبغ شعر أشقر رمادي فاتح لامع احدث صيحات موضة صبغ الشعر جربيها الآن

صبغ الشعر أشقر رمادي فاتح لامع احدث صيحات موضة صبغ الشعر جربيها الآن، يمكنك لكل فتاة في أن تحصل على إطلالة جديدة تواكب العصر حيث راجت صبغات شعر نجمات وأصبحت تلك صبغة من أكثر صيحات موضة رائجة، كما قد أصبحت من صيحات الكثير من فتيات باختيار صبغ شعر أشقر فاتح لامع بأنه لون حيوي يخطف الأنظار وتناسب الأعياد وإطلالة المناسبات، فلو كنت تتمتعين ببشرة سمراء جميلة فذلك سيعني بأن الصبغة الرمادية الشقراء مناسبة جدا لبشرتك، وتناسب أيضا أصحاب البشرة البيضاء التي تمنحها جمال خاص تتواكب مع موضة الشعر الرائجة بشكل مشرق بلون أشقر رمادي فاتح بخطوات وطريقة ناجحة. صبغ الشعر أشقر رمادي فاتح احضري عبوة من صبغة بلون أشقر رمادي فاتح. عبوة صبغة بلون أشقر بلاتيني رمادي. عبوة من اكسجين بدرجة 30%. 2 ملعقة كبيرة من حمام كريم للشعر. أو 2 بيضة بحجم متوسط لترطيب الشعر. فرشاة صبغ الشعر. وعاء من بلاستيك لمزج الصبغة. خطوات صبغ شعر أشقر رمادي فاتح لامع فرغي كل محتويات عبوات الصبغة اللونين مع الأكسجين وحركي خليك صبغة جيدا معا حتى تتمازج وتكون لديك خليط واحد.

ثم ضيفي البيضة أو حمام كريم إلى مزيج الصبغة والأكسجين وتقليب كل مكونات مع بعضها البعض، ثم تسريح شعر وتقسيمه إلى أربع اجزاء.

ثم ارتدي قفازات مطاطية قبل توزيع الصبغة على الشعر، وضعي قطعة من قماش حول رقبة ودهن فازلين على الجبين والاذن والرقبة حتى تكون عازل قوي لمنع صبغة أن تصل إلى البشرة.

بعد تقسيم الشعر إلى خصلات وتثبيتها بالدبابيس طبقي الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة وبدء الصبغ من خلف إلى الأمام ومن جذور حتى أطراف الشعر.

ثم توزع الصبغة بشكل متساوي على الشعر بعدم إكثار الصبغة في جذور وفي أطراف الشعر لأنها تكون أكثر مسامية عن بقية أجزاء الشعر.

أو يمكنك تشبع أماكن شعر ما بين جذور والأطراف بالصبغة وتصبغ جذور وأطراف مع كمية صبغة المتبقية في الشعر.

كما لا تحاولي إشباع الشعر الصبغة في الأطراف حتى لا يكون لونها أفتح من لون شعر أو أغمق مما ترغبين.

تترك الصبغة على الشعر لمدة 20 دقيقة، حتى يأخذ الشعر لون الصبغة ثم اغسلي شعرك بالماء وشامبو وحمام كريم. صبغ الشعر أشقر رمادي فاتحخطوات صبغ شعر أشقر رمادي فاتح لامع الوسوم

صبغ الشعر أشقر رمادي فاتح لامع احدث صيحات موضة صبغ الشعر جربيها الآن، يمكنك لكل فتاة في أن تحصل على إطلالة جديدة تواكب العصر حيث راجت صبغات شعر نجمات وأصبحت تلك صبغة من أكثر صيحات موضة رائجة، كما قد أصبحت من صيحات الكثير من فتيات باختيار صبغ شعر أشقر فاتح لامع بأنه لون حيوي يخطف الأنظار وتناسب الأعياد وإطلالة المناسبات، فلو كنت تتمتعين ببشرة سمراء جميلة فذلك سيعني بأن الصبغة الرمادية الشقراء مناسبة جدا لبشرتك، وتناسب أيضا أصحاب البشرة البيضاء التي تمنحها جمال خاص تتواكب مع موضة الشعر الرائجة بشكل مشرق بلون أشقر رمادي فاتح بخطوات وطريقة ناجحة. صبغ الشعر أشقر رمادي فاتح احضري عبوة من صبغة بلون أشقر رمادي فاتح. عبوة صبغة بلون أشقر بلاتيني رمادي. عبوة من اكسجين بدرجة 30%. 2 ملعقة كبيرة من حمام كريم للشعر. أو 2 بيضة بحجم متوسط لترطيب الشعر. فرشاة صبغ الشعر. وعاء من بلاستيك لمزج الصبغة. خطوات صبغ شعر أشقر رمادي فاتح لامع فرغي كل محتويات عبوات الصبغة اللونين مع الأكسجين وحركي خليك صبغة جيدا معا حتى تتمازج وتكون لديك خليط واحد.

ثم ضيفي البيضة أو حمام كريم إلى مزيج الصبغة والأكسجين وتقليب كل مكونات مع بعضها البعض، ثم تسريح شعر وتقسيمه إلى أربع اجزاء.

ثم ارتدي قفازات مطاطية قبل توزيع الصبغة على الشعر، وضعي قطعة من قماش حول رقبة ودهن فازلين على الجبين والاذن والرقبة حتى تكون عازل قوي لمنع صبغة أن تصل إلى البشرة.

بعد تقسيم الشعر إلى خصلات وتثبيتها بالدبابيس طبقي الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة وبدء الصبغ من خلف إلى الأمام ومن جذور حتى أطراف الشعر.

ثم توزع الصبغة بشكل متساوي على الشعر بعدم إكثار الصبغة في جذور وفي أطراف الشعر لأنها تكون أكثر مسامية عن بقية أجزاء الشعر.

أو يمكنك تشبع أماكن شعر ما بين جذور والأطراف بالصبغة وتصبغ جذور وأطراف مع كمية صبغة المتبقية في الشعر.

كما لا تحاولي إشباع الشعر الصبغة في الأطراف حتى لا يكون لونها أفتح من لون شعر أو أغمق مما ترغبين.

تترك الصبغة على الشعر لمدة 20 دقيقة، حتى يأخذ الشعر لون الصبغة ثم اغسلي شعرك بالماء وشامبو وحمام كريم. صبغ الشعر أشقر رمادي فاتحخطوات صبغ شعر أشقر رمادي فاتح لامع

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