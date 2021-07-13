لا شك في أن النظام الغذائي الذي نتبعه في حياتنا، له دور بارز وأساسي في الحفاظ على الصحة من عدمها.

وإضافة لنمط الحياة المتبع سواء لجهة قلة ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والتوتر، وقلة النوم، فإن للغذاء تأثير مباشر في زيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وحتى السرطان.

وفيما يخص صحة القلب، يلعب النظام الغذائي دوراً هاماً لجهة حماية القلب من أية أمراض أو مشاكل صحية يمكن أن تلم بهذا العضو الحيوي والمهم في الجسم، واتخاذ خيارات غير صحية من الطعام يمكن أن تزيد من هذه الامراض والمتاعب الصحية.

فما دوت الخليج الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب الشائعة، مثل النوبة القلبية أو السكتة القلبية؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم بناء لمعلومات نشرها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "إكسبريس" البريطاني.

أطعمة تزيد من خطر الاصابة بالنوبة والسكتة القلبية

نشر الموقع البريطاني تقريراً صحياً عن بعض الأطعمة الواجب تجنبها أو الإفراط في تناولها، كونها تزيد من خطر الاصابة بالنوبة القلبية، وهي حالة طبية طارئة يجري من خلالها منع إمداد القلب بالدم فجأة مما ينتج عنها جلطة دموية.

لذا ينصح كافة الأفراد، خصوصاً من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، بتجنب الأطعمة التي تؤدب لارتفاع ضغط الدم والاصابة بالنوبة القلبية.

وهذه الأطعمة دوت الخليج الآتية كما أوردها التقرير المذكور أعلاه:

اللحوم الحمراء: إن تناول كمية كبيرة من لحوم البقر والضأن الحمراء، يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري. ويعود السبب في ذلك لاحتواء اللحوم الحمراء على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، التي ترفع من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم والذي يشكَل خطراً على صحة القلب.

لذا ينصح من يتناولون اللحوم الحمراء باستمرار، بالحد من الحصص اليومية منها، واختيار قطع اللحم الخالية من الدهون مثل لحم البقر المستدير وشرائح لحم البقر قليل الدهن.

الخبز والمعجنات: على الرغم من رائحتها القوية وطعمها الذي لا يقاوم، وبالرغ من كونها مصدر الغذاء الأساسي للناس حول العالم، إلا أن المخبوزات والمعجنات تخفي خطراص كبيراً على صحة القلب، يتمثل في كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يؤدي تناوله بكثرة إلى زيادة الوزن. كما ترتبط المخبوزات والمعجنات بمستويات عالية من الدهون الثلاثية التي تعد أحد أبرز أسباب الاصابة بأمراض القلب.

والخطر الأكبر في هذه الأطعمة، هو استخدام الدقيق الابيض الذي يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم وتعزيز الشعور بالجوع على المدى القصير. لذا ينصح باستبدال هذا النوع بدقيق القمح الكامل واستخدام الزيوت النباتية السائلة عوضاً عن الزبدة أو السمن عند تحضير المخبوزات والمعجنات في المنزل.

الأطعمة المملحة: وهي الأطعمة التي ترافق مناسباتنا واحتفالاتنا وجلساتنا المريحة خلال عطل نهاية الأسبوع، مثل الفشار وبطاطس التشيبس والمرتديلا وغيرها. وتحوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى الاصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وحتى فشل القلب. كما أن المواد الحافظة المضافة والدهون المهدرجة والمتحولة المستخدمة في تصنيع هذه الأطعمة، يمكن أن تزيد من خطر الاصابة بنوبة قلبية او سكتة قلبية.

لذا ينصح بتجنب هذه الاطعمة أو التقليل منها قدر الإمكان، مع التأكيد على أن الدهون المشبعة يجب ألا تشكَل أكثر من 6% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب

من جهة ثانية، لم ينس التقرير الصحي المنشور على موقع "إكسبريس"، ذكر الأطعمة المفيدة التي يمكنها المحافظة على صحة القلب والتي يجب تناولها باستمرار.

وهذه الأطعمة دوت الخليج التالية: