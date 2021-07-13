مع قرب دخول عيد الأضحي المبارك أهله الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وفي تلك المناسبة تتنوع وصفات عمل اللحمة وتبدع كل سيدة لعمل أجمل الوصفات وتعتبر طبق الفتة باللحمة من أشهر الأطباق التي يتم إعدادها في أول أيام عيد الأضحي المبارك وتشتهر الكثير من الدول بإعداد تلك الوجبة وتختلف طريقة التحضير من دولة إلى أخري ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير فتة اللحمة على الطريقة المصرية بكل أسرارها.

حضري فتة اللحمة على الطريقة المصرية وتمتعي بحلاوة المذاق

تعد الفتة المصرية وجبة محببة ومفضلة لدي الكثير من الناس سواء كبار أو صغار ويحتوي طبق فتة اللحمة على الكثير من العناصر الغذائية الصحية والمفيدة للجسم.

كيلو من اللحمة مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

اثنان كوب من الأرز.

ثلاث أرغفة من الخبز.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ورق لورا.

حبهان.

مستكة.

كزبرة جافة.

فلفل اسود.

ملح.

سمنة

أولاً: المكونات

مكونات الصلصة

اثنان كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

فصين ثوم مهروسين.

ربع كوب من الخل.

فلفل أسود.

ملح.

سمنة.

في إناء مناسب على النار يتم وضع ملعقة سمنة كبيرة ثم نضيف فصين من المستكة ونقلب ثم نضع باقي بهارات اللحمة(ورق لورا، حبهان، فلفل أسود) ونقلب البهارات في السمنة ثم نضع اللحمة ونقلب جيداً ونشوح اللحمة في السمن والبهارات حتي تأخذ لون من جميع جوانبها ثم نضيف مقدار مناسب من الماء المغلي ونضع بصلة متوسطة الحجم ونصف جزرة وحبة طماطم ونترك اللحمة حتي تنضج تماماً. بعد ذلك نقوم برفع اللحمة من المرق وتصفية المرق ونضعها جانباً ثم نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع صغيرة ونحمصها في الفرن ثم نضع طاسة على النار بها ملعقة سمنة ورشة فلفل أسود ونضع قطع الخبز ونقلبه قليلاً ثم نرفعه من على النار ونضعه جانباً. لتحضير الصلصة نقوم بوضع إناء على النار به ملعقة سمنة ثم نضيف الثوم المهروس عليه كزبرة جافة ونقوم بتحمير الثوم ثم نضيف ربع كوب من الخل ونتركه يغلي قليلاً لمدة دقيقتين ثم نضيف ملعقة صلصة الطماطم وبعدها عصير الطماطم ونضع فلفل أسود وملح ونتركها تغلي حتي تتسبك جيداً. لتحضير الأرز إناء على النار به ملعقة سمنة ثم نضيف الأرز ونقلب حتي يتحمر الأرز قليلاً دون أن يأخذ لون ثم نقوم بوضع مقدار مناسب من مرق الحم على الأرز ونتركه حتي يغلى ثم نقوم بتهدئة النار تماماً حتي ينضج الأرز. نقوم بوضع ملعقة سمنة على النار بها القليل من الثوم المهروس ونحمره ثم نضعه على باقي كمية المرق المتبقية ونحضر الخبز ونسقيه بالمرق وفي طبق التقديم نضع الخبز ثم الأرز ثم نضع الصلصة ثم نقوم بوضع قطع اللحم فوقه ويقدم بالهنأ.

ثانياً: طريقة التحضير