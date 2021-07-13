طريقة فطيرة البطاطس المقلية بالدقيق والجبنة سريعة ومذاق ولا أروع جربيها

طريقة فطيرة البطاطس المقلية ، من أسهل طرق تحضير فطائر البطاطس عمومًا، فهي تحتوي على عدد من التوابل والبهارات الغنية والمشكّلة، ولا شك أن جميعنا يعلم مدى العشق للبطاطس، سواء كبار أم صغار، ولكن تبقى مشكلة الأم دائمًا هي أن البطاطس، غنية بالنشويات فلا تصلح كوجبة وحيدة خلال اليوم، ولابد إلى جوارها أو معها أو يدخل في تصنيعها بالمنزل، أية إضافات مغذية للجسم سواء البروتين أو الألياف وغيرها، ولهذا انتشرت فكرة عمل البطاطس على هيئة فطائر سريعة، ولها أكثر من طريقة لتحضيرها مثل؛ طريقة فطيرة البطاطس بالجبن، وفطائر البطاطس بالفرن، وفطائر البطاطس السائلة، وفطائر البطاطس بالجبنة، وفطائر البطاطا المسلوقة، وفطائر البطاطا المبروشة، وفطائر البطاطس الهندية، وفطيرة البطاطس بالدقيق، وفطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وكلها تحتوي على عناصر مغذية للجسم وفقًا للمقادير والمكونات التي تضاف إلى البطاطس، أثناء تحضيرها بالمنزل مثل الجاهزة.

يمكنك تجربة أكثر من طريقة، لعمل فطائر البطاطس المقلية، وإضافة التوابل التي تحبينها، خاصة الجبنة الموزاريلا التي تضفي مذاقًا خاصًا على الطعام، وشكلها المحبب إلى الأطفال، عندما يقضمون طعامهم، ويلاحظون هذا الجبن المطاط داخل الطعام، فلن تعاني ثانية معهم في تناول طعامهم كاملًا، فقط جربي الوصفة التالية، ولا تترددي في طهي ألذ فطيرة بطاطس مقلية في المنزل مثل المطاعم.

6 حبات من البطاطس.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

زبدة في درجة حرارة الغرفة، بمقدار ملعقة كبيرة.

كوب جبنة موزاريلا، ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل ، بطريقة الشيف منال العالم.

، بطريقة الشيف منال العالم. ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم (البنادورا).

ملعقة كبيرة بصل أخضر.

ربع كوب دقيق (طحين).

بيضة واحدة مخفوقة جيدًا.

ملعقة صغيرة بابريكا.

كوبان زيت.

2 كوب طحين.