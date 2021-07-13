طريقة فطيرة البطاطس المقلية بالدقيق والجبنة سريعة ومذاق ولا أروع جربيها

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طريقة فطيرة البطاطس المقلية ، من أسهل طرق تحضير فطائر البطاطس عمومًا، فهي تحتوي على عدد من التوابل والبهارات الغنية والمشكّلة، ولا شك أن جميعنا يعلم مدى العشق للبطاطس، سواء كبار أم صغار، ولكن تبقى مشكلة الأم دائمًا هي أن البطاطس، غنية بالنشويات فلا تصلح كوجبة وحيدة خلال اليوم، ولابد إلى جوارها أو معها أو يدخل في تصنيعها بالمنزل، أية إضافات مغذية للجسم سواء البروتين أو الألياف وغيرها، ولهذا انتشرت فكرة عمل البطاطس على هيئة فطائر سريعة، ولها أكثر من طريقة لتحضيرها مثل؛ طريقة فطيرة البطاطس بالجبن، وفطائر البطاطس بالفرن، وفطائر البطاطس السائلة، وفطائر البطاطس بالجبنة، وفطائر البطاطا المسلوقة، وفطائر البطاطا المبروشة، وفطائر البطاطس الهندية، وفطيرة البطاطس بالدقيق، وفطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وكلها تحتوي على عناصر مغذية للجسم وفقًا للمقادير والمكونات التي تضاف إلى البطاطس، أثناء تحضيرها بالمنزل مثل الجاهزة.فطيرة البطاطس بالدقيق
يمكنك تجربة أكثر من طريقة، لعمل فطائر البطاطس المقلية، وإضافة التوابل التي تحبينها، خاصة الجبنة الموزاريلا التي تضفي مذاقًا خاصًا على الطعام، وشكلها المحبب إلى الأطفال، عندما يقضمون طعامهم، ويلاحظون هذا الجبن المطاط داخل الطعام، فلن تعاني ثانية معهم في تناول طعامهم كاملًا، فقط جربي الوصفة التالية، ولا تترددي في طهي ألذ فطيرة بطاطس مقلية في المنزل مثل المطاعم.فطائر البطاطا المسلوقة
- 6 حبات من البطاطس.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
- زبدة في درجة حرارة الغرفة، بمقدار ملعقة كبيرة.
- كوب جبنة موزاريلا، ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل، بطريقة الشيف منال العالم.
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم (البنادورا).
- ملعقة كبيرة بصل أخضر.
- ربع كوب دقيق (طحين).
- بيضة واحدة مخفوقة جيدًا.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- كوبان زيت.
- 2 كوب طحين.
- اغسلي البطاطس جيدًا، ثم اسلقيها واهرسيها في وعاء عميق.
- ثم أضيفي إلى البطاطس المسلوقة، الحليب السائل والملح والزبدة والبهارات كاملة، وقلبي كل المكونات جيدًا.
- وبعد أن يتجانس الخليط، أضيفي إليه البصل الأخضر والدقيق والبابريكا، مع الموزاريلا والطماطم والبيض.
- ثم قلبي كل المكونات معًا، حتى تتجانس كلها تمامًا.
- وبعد ذلك ضعي عجينة فطيرة البطاطس المسلوقة، في صحنين بنفس المقدار.
- ثم ابدئي في تشكيل فطائر البطاطس بالجبنة، على هيئة كعك سميك الحجم قليلًا.
- وسخني الزيت على نار مرتفعة.
- ثم اغمري كعك فطيرة البطاطس في الطحين، واغمريها في الزيت الساخن.
- وبعد أن تنضج فطائر البطاطس المسلوقة، ارفعيها عن النار وضعيها في صحن التقديم، مع المقبلات وقدميها لأسرتك ساخنة.
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طريقة فطيرة البطاطس المقلية ، من أسهل طرق تحضير فطائر البطاطس عمومًا، فهي تحتوي على عدد من التوابل والبهارات الغنية والمشكّلة، ولا شك أن جميعنا يعلم مدى العشق للبطاطس، سواء كبار أم صغار، ولكن تبقى مشكلة الأم دائمًا هي أن البطاطس، غنية بالنشويات فلا تصلح كوجبة وحيدة خلال اليوم، ولابد إلى جوارها أو معها أو يدخل في تصنيعها بالمنزل، أية إضافات مغذية للجسم سواء البروتين أو الألياف وغيرها، ولهذا انتشرت فكرة عمل البطاطس على هيئة فطائر سريعة، ولها أكثر من طريقة لتحضيرها مثل؛ طريقة فطيرة البطاطس بالجبن، وفطائر البطاطس بالفرن، وفطائر البطاطس السائلة، وفطائر البطاطس بالجبنة، وفطائر البطاطا المسلوقة، وفطائر البطاطا المبروشة، وفطائر البطاطس الهندية، وفطيرة البطاطس بالدقيق، وفطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وكلها تحتوي على عناصر مغذية للجسم وفقًا للمقادير والمكونات التي تضاف إلى البطاطس، أثناء تحضيرها بالمنزل مثل الجاهزة.فطيرة البطاطس بالدقيق
يمكنك تجربة أكثر من طريقة، لعمل فطائر البطاطس المقلية، وإضافة التوابل التي تحبينها، خاصة الجبنة الموزاريلا التي تضفي مذاقًا خاصًا على الطعام، وشكلها المحبب إلى الأطفال، عندما يقضمون طعامهم، ويلاحظون هذا الجبن المطاط داخل الطعام، فلن تعاني ثانية معهم في تناول طعامهم كاملًا، فقط جربي الوصفة التالية، ولا تترددي في طهي ألذ فطيرة بطاطس مقلية في المنزل مثل المطاعم.فطائر البطاطا المسلوقة
- 6 حبات من البطاطس.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
- زبدة في درجة حرارة الغرفة، بمقدار ملعقة كبيرة.
- كوب جبنة موزاريلا، ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل، بطريقة الشيف منال العالم.
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم (البنادورا).
- ملعقة كبيرة بصل أخضر.
- ربع كوب دقيق (طحين).
- بيضة واحدة مخفوقة جيدًا.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- كوبان زيت.
- 2 كوب طحين.
- اغسلي البطاطس جيدًا، ثم اسلقيها واهرسيها في وعاء عميق.
- ثم أضيفي إلى البطاطس المسلوقة، الحليب السائل والملح والزبدة والبهارات كاملة، وقلبي كل المكونات جيدًا.
- وبعد أن يتجانس الخليط، أضيفي إليه البصل الأخضر والدقيق والبابريكا، مع الموزاريلا والطماطم والبيض.
- ثم قلبي كل المكونات معًا، حتى تتجانس كلها تمامًا.
- وبعد ذلك ضعي عجينة فطيرة البطاطس المسلوقة، في صحنين بنفس المقدار.
- ثم ابدئي في تشكيل فطائر البطاطس بالجبنة، على هيئة كعك سميك الحجم قليلًا.
- وسخني الزيت على نار مرتفعة.
- ثم اغمري كعك فطيرة البطاطس في الطحين، واغمريها في الزيت الساخن.
- وبعد أن تنضج فطائر البطاطس المسلوقة، ارفعيها عن النار وضعيها في صحن التقديم، مع المقبلات وقدميها لأسرتك ساخنة.
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